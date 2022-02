Tehdy Rakušan neplakal. Holec shrnul, co mnozí nechtějí vidět

Pokud jde o protesty vůči poslancům, podle komentátora Petra Holce vláda sklízí to, co zasela. „Já jsem se rozesmál kvůli tomu, že oni si to způsobili sami, když to tady nechali vybujet. A hodilo se jim to, když to bylo proti Babišovi,“ řekl v pořadu Podtrženo, sečteno. „I oni tam měli šibenici. A tehdy Vítek Rakušan neplakal a netlačil žádnou protišibeniční legislativu. Byli rádi, hodilo se jim to a jak se říká, sklidíte, co zasejete,“ připomenul. Ale komentoval i další témata, např. Ukrajinu, kde se opřel do Anety Langerové.

Podle Holce je ohledně pandemického zákona největším poraženým vláda, kterou prý zesměšnil Senát, když zmíněný zákon zamítl a použil při tom argumenty, které užívala i opozice Parlamentu. „Ta vláda prokázala neuvěřitelný talent k sebepoškozování, a také k aroganci," prohlásil komentátor a dodal, že mu jí není vůbec líto. Naopak jako vítěze vidí opozici, která si téma upravila po svém.

Pokud jde o nápis „Tesařík je zrádce“, jehož fotografie oběhla česká média, Holcovi připomíná kříže namalované Milionem chvilek pro demokracii kousek od bydliště bývalého premiéra. „Já jsem se rozesmál kvůli tomu, že oni si to způsobili sami, když to tady nechali vybujet. A hodilo se jim to, když to bylo proti Babišovi,“ míní.

„Demonstrovalo se před domem Andreje Babiše, i před bydlištěm někdejších ministrů. A tehdejší opozici to moc nevadilo. Občas se ohradila, když už to bylo moc. Ale i oni tam měli šibenici. A tehdy Vítek Rakušan neplakal a netlačil žádnou protišibeniční legislativu. Byli rádi, hodilo se jim to a jak se říká, sklidíte, co zasejete,“ uvedl Holec, že se vládě vrací to, co se jim před volbami hodilo.

Xaver ještě položil otázku, proč by neměly být známy adresy poslanců, když adresa každého podnikatele je v obchodním rejstříku. Ani Holec to nepovažuje za nic dramatického. Hnutí Chcípl PES považuje za nástupce Lubomíra Volného.

Téma protestů proti Andreji Babišovi zaznělo ještě jednou, když se Xaver s Holcem dostali k osobě režiséra Víta Klusáka. A moderátor řekl, že mladého Babiše Klusák navedl skvěle. „Hele, ty tam přijdeš a zakřičíš na něho: ‚Otiec!‘ A to musí zaznít, rozstříhnout to ticho. A on to přesně udělal,“ komentoval předvolební aféru. A Holec s ním souhlasil, že talent pro manipulaci u Klusáka je. Ale Babiše mladšího mu bylo trochu líto, kvůli tomu, jak ho „manipulátoři a šmejdi“ zneužili.

Pokud jde o napětí na Ukrajině, kde prezident Zeman mluvil o blamáži CIA, Holec soudí, že celá sitauce už začíná připomínat komedii. A připomenul, jak prezident Ukrajiny musel mírnit západní vyjádření, aby válka nevznikla. „Bohužel, Američané mají v tomhle za sebou stejnou blamáž jako Rusko. Vzpomeňte si na poslední Irák a zbraně hromadného ničení. Důvod války a nic se tam nenašlo.“

Řeč přišla také na zpěvačku Anetu Langerovou, která chtěla jet Ukrajince bránit. A Xaver s Holcem se ironicky shodli, že Langerová a ministr Lipavský Putina stoprocentně odradili od jakékoliv invaze na Ukrajinu. „Možná tam na hranici zazpívá Ty křídla motýlí. Nebo modlitbu pro Martu, něco takového bych tam dal,“ nadhodil moderátor a Holec souhlasil, že by to byla „umělecká tečka“, kterou by točila Česká televize.

