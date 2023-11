Teroristickému Rusku zde pšenka nepokvete. A jsme v tom první na světě, jásají ministři

reklama

Lipavský na tiskové konferenci popisoval, že jde o desítky nemovitostí z firmy pro správu ruského majetku. Tyto nemovitosti jsou součástí české žaloby na Rusko z letošního července, kde Česko požaduje zaplacení nájemného, protože se nemovitosti využívaly k jiným než diplomatickým účelům.

„Mluvíme zhruba o sedmdesáti nemovitostech, které jsou drženy v tomto ruském podniku. Jsou to většinou domy, jež jsou v Praze, ve středních Čechách nebo v Karlových Varech. Jde o nemovitosti, které jsou na pozemcích diplomatického servisu. Tedy ty samé nemovitosti, kde probíhá žaloba a soud pro neplacení nájemného,“ uvedl Lipavský pro CNN Prima NEWS.

Zmiňovaná firma je podle něj přímo napojena na Vladimira Putina a jeho administrativu, a proto došlo ke zmrazení jejích majetků v ČR. „Tato firma je přímo kontrolována prezidentskou administrativou Vladimira Putina, který vede válku proti Ukrajině. Podnik vydělává peníze a svým ziskem může případně podporovat ruskou válku proti Ukrajině. Proto jsme přistoupili k preventivnímu opatření a majetek byl zmrazen,“ prohlásil Lipavský.

Ke zmrazení prý nebylo možné přistoupit dříve, protože sankční zákon platí až od začátku roku a od té doby se věc řešila. „Sankční zákon byl přijat prvního ledna tohoto roku. Není to úplně jednoduchá problematika, na které jsme dlouho pracovali. Ve výsledku to bylo také politické rozhodnutí celé vládní koalice,“ pokračoval Lipavský.

Rozhodnutí ocenili i další členové vlády. Třeba podle Mariana Jurečky je to jasný signál, že dokud se Rusko bude chovat jako teroristický stát, zde mu pšenka nepokvete.

Vláda dnes jednomyslně schválila zmrazení majetku Ruska na našem území. Jsme první zemí na světě, která k takovému kroku sáhla. Jasně tím ukazujeme, že dokud se bude Ruská federace chovat jako teroristický stát, tak jí u nás pšenka nepokvete. — Marian Jurečka (@MJureka) November 15, 2023

„Rusko musí pocítit a pochopit, že útoky na civilisty a okupace cizí země nezůstanou bez odezvy,“ souhlasi Vít Rakušan.

Na návrh ministra @janlipavsky jsme dnes jednomyslně schválili zmrazení majetku ruského státu na území ČR. Rusko musí pocítit a pochopit, že útoky na civilisty a okupace cizí země nezůstanou bez odezvy. Dík za přípravu tohoto opatření patří nejen Honzovi Lipavskému, ale i celému… https://t.co/5959Lf8g2J — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 15, 2023

Premiér Petr Fiala dodal, že Česko hodlá k podobnému kroku nabádat i další. „Na evropské půdě budeme prosazovat, aby podobné kroky udělaly i ostatní státy,“ avizoval.

Slova mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova o nezákonnosti českého postupu a rázné ruské odpovědi jsou podle Lipavského jen mediální výroky. „Udělali jsme krok, který je plně v souladu s českým právem. Česká republika proti nikomu nevede útočnou válku, takže nevím, s jakým zdůvodněním by ruská strana měla činit podobné kroky,“ uvedl Lipavský s tím, že Česko v Rusku navíc žádné výrazné majetky nemá.

„Pokud by Rusové český majetek zmrazili, není to závažný problém. Zasažen by mohl být jen ten drobný. Není to rozhodně nic, co by nás mělo znervózňovat,“ řekl s tím, že Česká republika jde podle něj v tomto směru příkladem.

„Budeme nyní v Evropské unii navrhovat, aby tato entita byla zalistována pro celou sedmadvacítku. Víme, že ruské majetky jsou i v jiných členských státech. Uvidíme, jak se k tomu ostatní země postaví. Bylo správné rozhodnutí tento krok udělat jako první v Česku. Rusko tady má jedny z nejrozsáhlejších majetků v rámci Evropské unie. V jiných zemích toho tolik nemají,“ dodal ministr zahraničí.

