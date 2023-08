Tiché víno znovu na stole. Výborný sestaví komisi, ta se vyjádří do konce roku

„I ten nejmenší minipivovar musí mít takový daňový sklad. Je to ale zpravidla jen uzamykatelná místnost nebo prostor v pivovaru, většinou ležácký sklep. Není to nic, co by musel mít pivovar navíc. I u každého vinařství je vždy takovýto obdobný prostor,“ řekl k tomu ve středu Právu Tomáš Maier z České zemědělské univerzity v Praze.

Pracovní skupina k spotřební dani na tiché víno by měla přijít se závěry do konce letošního roku, řekl po dnešním jednání ministr zemědělství Výborný. — ČT24 (@CT24zive) August 30, 2023

Hovořil také o tom, že vinaři jsou u nás neskutečně zvýhodňováni, jako by snad alkohol ve víně byl méně škodlivým alkoholem než v pivě.

Daňová výjimka pro vína vadí mimo jiné také hlavnímu poradci České bankovní asociace Miroslavu Zámečníkovi, proti nulové sazbě se ozývá také ekonomický poradce prezidenta Pavla David Marek.