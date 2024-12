Tisíce let usilovali. Trump pád Asada hodil na hlavu Turkům

Syrští ozbrojenci ze severu země začátkem prosince v bleskové akci svrhli režim prezidenta Bašára Asada. Rychlost celé akce překvapila celý svět a mnozí experti se ptají, jak je možné, že nesourodá skupina rebelů ukončila za 10 dní režim, který trval celé dekády.

Ekonom Pavel Šik tvrdí, že ve skutečnosti je za Asadovým pádem tajná dohoda regionálních i světových mocností. „Zdá se, že pádu Asada předcházela mnohem širší jednání, než média vůbec stihla nějak komentovat, do kterých byly začleněny prakticky všechny světové i regionální mocnosti,“ tvrdí Šik.

Například Turecko podle všeho plánuje vrátit syrské uprchlíky, které za peníze Evropské unie zadržovalo, zpět do Sýrie a ulevit tak turecké ekonomice. Podle Donalda Trumpa je právě Turecko klíčovým hráčem, který se podílel na svržení Asadova režimu.

„Turecko kontroluje ozbrojence, kteří svrhli bývalého syrského diktátora Bašára Asada,“ uvedl Trump na pondělní tiskové konferenci, jak informuje list Politico.

„Turecko je mimochodem významnou silou. Erdogan je někdo, s kým si skvěle rozumím, ale má velkou vojenskou sílu, která se válkou neopotřebovala. Vybudoval velmi silnou a mocnou armádu,“ prohlásil směrem k tureckému prezidentovi.

Zatímco experti zatím spekulují, kdo jsou vlastně syrští ozbrojenci, kteří převrat provedli, Trump už má jasno. „Jedna ze stran v Sýrii byla nyní v podstatě zlikvidována. Ale nikdo neví, kdo je ta druhá strana, ale já ano! Turecko. Erdogan je ten hráč, kdo za tím stojí. Je to velice chytrý člověk, chtěli to už tisíce let, a tak to dostali,“ prohlásil Trump.

Na otázku, zda se obává dalších nepokojů, Trump odpověděl: „Nikdo neví, jaký bude konečný výsledek v regionu. Nikdo neví, kdo bude ve finále vládnout. Domnívám se, že to bude Turecko. Turecko je velmi chytré, Erdogan je velmi chytrý člověk a je velmi tvrdý. Turecko provedlo nepřátelské převzetí moci, aniž by přišlo o mnoho životů,“ dodal zvolený americký prezident.

Turecká vláda na Trumpova slova zatím nereagovala. Už několik dní se ale na turecké straně hranice se Sýrií shromažďují vojenské jednotky a syrští Kurdové očekávají tureckou invazi. Vyzvali proto právě Donalda Trumpa, aby se obrátil na Erdogana a invazi zabránil.

„Přes hranice už vidíme, jak se turecké síly shromažďují. Naši civilisté žijí pod neustálým strachem z nadcházející smrti a destrukce,“ uvádí v dopisu Trumpovi kurdská politička Ilham Ahmedová.

„Věříme, že máte moc, abyste zabránil této katastrofě. Turecký prezident Recep Erdogan vás poslechl už v minulosti a věříme, že vám bude naslouchat i nyní,“ napsala Ahmedová podle informací deníku The Wall Street Journal.

