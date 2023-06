To Pekarová netušila. Pláč za gaye dopadl jinak, než chtěla

MONITORING To ani za komunistů nebylo. Úpadek. Tohle má na Čechy fungovat? I takové ohlasy si vyslechla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová za to, že na konferenci propagující manželství gayů propukla v pláč. Padlo též, že sami homosexuálové se diví, proč někdo tímto tématem vyhrocuje společenskou atmosféru.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se rozplakala, když v Senátu horovala za přijetí zákona o manželství pro všechny.

„Ne vždy dokážu udržet emoce na uzdě, a tohle je jeden z těch případů.

Můj manžel Tomáš má dnes narozeniny. Ti, kteří mě znají, vědí, že on je pro mě tím nejdůležitějším člověkem na světě. A já bych si moc přála, aby si toho svého nejdůležitějšího člověka mohli vzít za ženu nebo muže všichni. Nejen ti se ‚správnou‘ sexuální orientací. Aby mohli svůj vztah zpečetit a ochránit sňatkem, jako jsme to udělali před sedmi lety my dva,“ vysvětlila své pohnutí Pekarová Adamová na Facebooku.

Někdejší šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš konstatoval, že se Markéta Pekrová Adamová vlastně dojala sama nad sebou a podle Stoniše jen ukázala, jak moc upadají české politické mravy.

„Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová se včera při projevu o manželství pro všechny ‚kunderovsky‘ dojala sama nad sebou a plakala. Napadá mě mnoho sarkastických jízlivostí, ale tentokrát si je odpustím. Chápu, že chce tímto způsobem - tedy za každou cenu - dosáhnout prosazení jednoho ze svých programových cílů, kterým je ,manželství pro všechny', ale slzavým údolím myslím cesta nevede. Jsem proti tomu zákonu, možná bych se tedy mohl nad včerejším vystoupením Markéty Pekarové Adamové škodolibě radovat, ale pohled na veřejně štkající předsedkyni Sněmovny je pro mě především pohledem na úpadek českých politických mravů,“ napsal Stoniš.

Kritikou nešetřil ani brněnský právník Tomáš Tyl, který zavzpomínal i na někdejšího plačícího pirátského poslance Tomáše Martínka, který plakal u řečnického pultíku v dolní komoře parlamentu.

„Já si teda myslím, že pokud se člověk rozpláče nad dopisem, dá se to ještě pochopit - poslanec Martínek je křehká nádoba od Pyjátů a tak ho občané už radši znova nezvolili, protože ví, že pěkně zaplakat umí i Olinka Richterovic a to by mohlo stačit. Když se ovšem někdo dojme k slzám nad svými vlastními slovy, a přitom se staví do pozice silné ženy... Bych to shrnul slovy Cecilky: ‚Komedie stará!‘ Dva roky s křížkem po funuse, hele...“ konstatoval.

Česká podnikatelka a bývalá novinářka Angelika Bazalová konstatovala, že tohle bylo „fakt divný“.

„Já říkám - je to vážně divný. Můžou Češi na tohle zabrat? Někdo v diskusi napsal, že tohle nedělali u nás ani komunisti. Fakt divný,“ napsala.

Nad Pekarovou Adamovou kroutil hlavou také stomatolog Roman Šmucler.

„Všichni gayové a lesby kolem mě měli svatbu. Registrované partnerství. Nechtějí adoptovat děti, jsou v pohodě. Politici dělají, že to nevědí. Mí přátelé, gayové, nechápou, proč politici hrotí vztahy. Proč jim to dělají v přátelském Česku těžší. Mějme se rádi,“ požádal Šmucler.

Deník N upozornil, že vedle Pekarové Adamové podpořil manželství pro všechny i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Za manželství pro všechny se postavil i prezident Petr Pavel.

