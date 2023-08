To bylo moc i na Navrátilovou. Hádka s mužem/ženou, ve které lítali „fašisti“

reklama

Transgender žena Grace Laveryová na síti X (Twitter) sdílela své poznámky k hnutí genderově kritického feminismu, což je hnutí stavějící se proti „genderové ideologii“. Toto hnutí věří, že pohlaví je neměnné a odmítají tím tak koncept transgenderových identit.

Transgender Laveryová sdílela své odhodlání o tomto hnutí informovat širokou veřejnost. Hnutí se dle ní dopouští chybí, když propaguje myšlenku, že práva žen a práva transgender osob nejsou slučitelná. „Jsem transsexuálka, jsem transgender žena, jakkoliv tomu chcete říkat. Jsem na to hrdá, jsem vděčná za možnost změny pohlaví a jsem motivovaná zajišťovat občanská práva pro ostatní, jako jsem já. Ale nepíšu sem jako trans žena, ale jako feministka a badatelka v oblasti feminismu,“ představila se Laveryová.

I am a transsexual, a trans woman; whatever one wants to call it. I am proud of the fact, grateful for the opportunity to transition, and motivated to secure civil rights for others like me. BUT I write here not as a trans woman, but as a feminist and scholar of feminism. — Prof. Grace Lavery (@graceelavery) July 31, 2023

Dále prohlásila, že schvalování a souhlas s tím, že práva žen jsou propojena s biologickým ženským pohlaví, je fašismus. „Feministky by se měly postavit proti hnutí genderově kritického feminismu, jehož jediným politickým cílem je svázat práva žen s idealizovanou biologickou normou. To je fašismus,“ napsala transsexuálka a dodala, že je velice nebezpečné, že za toto hnutí mluví pouze „ženy“ za „ženy“.

Feminists should stand up against the gender critical perspective, whose *only* political goal is to tie women’s rights to an idealized biological norm. That is fascism. There is no other word for it. And the fact that the movement claims to speak as and for “women” is dangerous. — Prof. Grace Lavery (@graceelavery) July 31, 2023

Na tento tweet reagovala bývalá česko-americká profesionální tenistka Martina Navrátilová, která se otevřeně hlásí k tomu, že je feministkou. „Na biologické ženě není nic idealizovaného. Je to fakt. Jsem feministka. Ale klidně dál nadávejte ženám, jako jsem já, do fašistek… nadávky jsou to jediné, co umíte,“ vzkázala Laveryové tenistka.

Nothing idealized about being a biological woman. Just a fact. I am a feminist. But do go ahead and keep calling women like me fascists…name calling is all you got. — Martina Navratilova (@Martina) August 7, 2023

Laveryová se nad její odpovědí pozastavila a že si nemyslí, že Navrátilová je fašistka. Za fašistické označila pouze „pokusy normalizovat práva založená na určitém pohlaví, která nemohou neznamenat sledování a kontrolu lidských těl“. Martinu Navrátilovou v závěru vyzvala k zamyšlení.

Martina Navratilova! I’m honored to be addressed by you. I don’t think you’re a fascist: I think attempts to normalize “sex-based rights”—which cannot *but* entail the surveillance and control of people’s bodies—are fascism. I encourage you—brilliant and unusual body!—to rethink. — Prof. Grace Lavery (@graceelavery) August 7, 2023

Navrátilová odpověděla, že o kontrolu lidských těl se nikdo nesnaží. Připomněla však, že muži kontrolovali těla žen celá tisíciletí. „A stále to dělají,“ podotkla a dodala, že domáhat se prostorů vyhrazených pouze pro ženy také není fašismus.

Nobody here is trying to control bodies. Which in fact men had been controlling women bodies for millennia and still do… asking for sex based women’s spaces is not Fascism. Thank you. — Martina Navratilova (@Martina) August 7, 2023

Tenistka se i na tento tweet dočkala další odpovědi a vysvětlení. Lidé by podle Laveryové měli mít možnost se shromažďovat ve kterýchkoliv prostorách chtějí. Stát by se navíc do otázky pohlaví osob vůbec neměl plést. „Nejde o to, zda by lidé měli mít možnost shromažďovat se v jakýchkoli prostorách – to by rozhodně měli. Politická otázka zní, zda má stát zájem na tom, aby lidem říkal, jakého jsou pohlaví (ne), a jaké prostředky, pokud vůbec nějaké, by měl používat ke sledování lidí (žádné).“

The question is not whether people should be free to congregate in whatever spaces they wish—they absolutely should. The policy question is whether the state has an interest in telling people what sex they are (no) and what means, if any, should they use to surveil people (none). — Prof. Grace Lavery (@graceelavery) August 7, 2023

„Nelze změnit pohlaví. Myslím, že toto už bylo ustanoveno,“ uvedla Navrátilová.

Transsexuálka Laveryová nesouhlasila. Existují dle jejího názoru části pohlaví, které změnit nelze, jako například chromosomy. „Ostatní části pohlaví změnit lze.“

I don’t agree. There are aspects of sex that one cannot change—chromosomes. Chromosomes do not carry all genetic code for sex cells—many “sex cells” exist in every body, so trans women’s breast tissue, eg, is not exogenous to the body. Other parts of sex one can change. — Prof. Grace Lavery (@graceelavery) August 7, 2023

„A? To znamená, že každý muž, který říká, že se nyní identifikuje jako žena, může přijít do ženských prostor? Ne. Omlouvám se. To nefunguje,“ vyvrátila jí Navrátilová, načež jí Laveryová připomněla, že feministky by měly chtít, aby ženy měly přístup do „všech prostor“ a že „představa, že ženy jsou tak křehké, že nemohou používat toalety, na kterých byl před nimi muž“, je absurdní. „Jste přece Martina Navrátilová!“

Feeminists didn’t used to argue for “women’s spaces.” We want women in ALL spaces. It may be provisions need to be made for athletics. But the notion that women are so fragile they can’t use a bathroom that a man has ever been in… you’re Martina Navratilova! — Prof. Grace Lavery (@graceelavery) August 7, 2023

„Nejsme křehké. Přestaňte s těmi kecy,“ okřikla Navrátilová transsexuálku. „Žádáte nás o vstup do našich prostorů. A my říkáme ne,“ zdůraznila tenistka, načež Laveryová odvětila, že pokud bude odněkud „vyloučena“, nebude se tam plést. Doplnila však, že myšlenka, že ženy jsou křehké, také hraje do ideologie hnutí genderově kritického feminismu a že se neustále mluví o tom, že ženy jsou „průměrně slabší“.

Feminists didn’t used to argue for “women’s spaces.” We want women in ALL spaces. It may be provisions need to be made for athletics. But the notion that women are so fragile they can’t use a bathroom that a man has ever been in… you’re Martina Navratilova! — Prof. Grace Lavery (@graceelavery) August 7, 2023

„Muži jsou fyzicky silnější než ženy,“ připomněla Navrátilová Laveryové biologický fakt. I z toho důvodu jsou dle jejího názoru ženy znásilňovány a bity.

Na to už Laveryová pouze odpověděla, že se nedomnívá, že biologie by byla osudem a ženy jsou více znásilňovány kvůli jiným chromozomům. „To je patriarchát a myslím, že to musí být konfrontováno,“ prohlásila.

I’m sorry, but I don’t think that biology is destiny or that karyotypical differences are “why women continue to be raped.” I think that’s patriarchy, and I think it can and must be confronted. — Prof. Grace Lavery (@graceelavery) August 7, 2023

Psali jsme: Katolický kněz: Případ pro policii na Prague Pride. Oni ať se učí toleranci Hřib (Piráti): Je příjemnější žít v barevném světě vzájemného porozumění, to je Prague Pride Kdo platí „festival hrdosti“ ? Podívejte se Jen ženy, ne trans, tvrdí Martina Navrátilová

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.