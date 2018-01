To, co předvádí Babiš, je prý populismus non plus ultra

05.01.2018 11:17

Premiér Andrej Babiš by měl dopředu zvážit to, co říká, prohlásil náměstek jihočeské hejtmanky Josef Knot (TOP 09) v reakci na Babišovo vyjádření ohledně navyšování mezd pro řidiče linkových autobusů. Knot ho považuje za „populismus non plus ultra“. Dnešní Babišovo prohlášení je podle Knota nefér vůči krajům. Zprávu přinesla ČTK.