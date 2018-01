To je fór: Zemanovi lidé chystají Pražanům ve 2. kole překvapení. Už se to „peče“

Současný prezident Miloš Zeman vyhrál první kolo přímé volby prezidenta ve všech větších městech České republiky. Spisovatelka Lenka Procházková, která se celých pět let řadí mezi velké příznivce Miloše Zemana, přišla s nápadem, jak to zařídit, aby Miloš Zeman ve druhém kole vyhrál i v Praze, a ukázalo se tak, že za prezidentem Zemanem stojí celá republika.

Po prvním kole se totiž spisovatelce zdá, že hlavní město napadl nebezpečný virus zosobněný Jiřím Drahošem. Procházková však Praze nabízí lék. Žádá mimopražské příznivce Miloše Zemana, aby si vyřídili voličské průkazy a vyrazili na druhé kolo hlasovat do Prahy.

„Smysl nápadu na pouť ‚přespolních‘ voličů do Prahy je v tom, aby potůčky hlasů pro Miloše Zemana přitékající z jiných krajů republiky pročistily ten infikovaný pražský rybník, a daly tak městu i světu lekci z vlastenectví. Nezapomeňme, že v dobách národního obrození to byl právě ten dnes tak opovrhovaný ‚venkov‘, který se přičinil o stavbu Národního divadla. Žádný jiný národ toto nedokázal. Přitom mnozí z drobných přispěvatelů nikdy na žádné představení do vzdálené Prahy nemohli přijet! Nicméně pochopili, že jde o investici do společné věci, o něco, co přesahuje obzor jejich života. Dnes nejde o stavbu divadla, ale o narušení komedie, která se inscenuje proti našim společným národním zájmům,“ napsala Procházková.

Rodačka z Olomouce žijící dnes v Praze všem mimopražským slibuje, že bude připraveno občerstvení, a to v prostorách Jazzové sekce.

Spisovatelka Lenka Procházková doslova napsala:

HLASY PRO PRAHU!

Výzva pro mimopražské voliče Miloše Zemana

Není to poprvé, co Prahu napadl nebezpečný virus, na jehož léčbu nemá dostatek vlastních lidí. Jménem Pražanů, kteří jsou proti viru imunní, s pokorou žádám mimopražské voliče Miloše Zemana, aby ze svého města či obce vyslali aspoň jednoho léčitele ku pomoci. Tento nápad a jeho strategii nyní vysvětlím podrobněji.

Každý občan naší republiky, který má volební právo, si může pro druhé kolo prezidentských voleb zařídit na svém místním úřadě tzv. voličský průkaz. V úředních hodinách a až do 24. ledna tohoto roku. K vydání průkazu stačí ústní žádost a předložení občanky nebo cestovního pasu. Voličský průkaz s identifikačním číslem a jménem pak žadateli umožní volit prezidenta v kterémkoli volebním okrsku. Volební komise nezkoumá, proč občan například z Olomouce nebo z Ivančic, z Ústí nad Labem či odjinud přijel volit prezidenta až do Prahy. Pouze přijme jeho voličský průkaz (aby nedošlo k podvodům), zkontroluje občanku či pas a nechá občana řádně odvolit.

Smysl nápadu na pouť „přespolních“ voličů do Prahy je v tom, aby potůčky hlasů pro Miloše Zemana přitékající z jiných krajů republiky pročistily ten infikovaný pražský rybník a daly tak městu i světu lekci z vlastenectví. Nezapomeňme, že v dobách národního obrození to byl právě ten dnes tak opovrhovaný „venkov“, který se přičinil o stavbu Národního divadla. Žádný jiný národ toto nedokázal. Přitom mnozí z drobných přispěvatelů nikdy na žádné představení do vzdálené Prahy nemohli přijet! Nicméně pochopili, že jde o investici do společné věci, o něco, co přesahuje obzor jejich života.

Dnes nejde o stavbu divadla, ale o narušení komedie, která se inscenuje proti našim společným národním zájmům.

Zázemí pro mimopražské voliče Miloše Zemana bude připraveno v sobotu 27. ledna už od 11 hodin dopoledne v prostorách Jazzové sekce (Valdštejnská ulice č. 14. Praha 1, vstup ze zahrady). Zde se budou moci vzájemně setkat, debatovat a také se zapsat do pamětní knihy, která bude prezidentovi poté předána. Připravíme i drobné pohoštění pro zahřátí, neboť se očekává chladné počasí. Těšíme se na každého, kdo přijede do Prahy našeho prezidenta osobně podpořit a věříme, že ta ošklivá kaňka na volební mapě republiky zmizí. Bude to symbolický start k běhu na dlouhé trati, který nás čeká. Nic není ztraceno, dokud to nevzdáme my sami!

Lenka Procházková

rodačka z Olomouce nyní bydlící v Praze na Žižkově

