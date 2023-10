To je někdo nutí? Generál Šándor k vývodům BIS. A tomu, co se v nich neříká

reklama

„Zpráva veřejná má velký problém v tom, že aby svým způsobem ochránili zdroje či podklady, ze kterých vychází, bývá velmi obecná. Už jsme i v minulosti viděli, že se ozvali proti i soudci, když je BIS nařkla, že berou úplatky nebo něco jiného. Proto si myslím, že je zvláštní, aby tajné služby vydávaly veřejné zprávy. Dobře, BIS se rozhodla takto činit, posléze tak dělá Vojenské zpravodajství. Za mě se nevydávalo. Kdyby bylo na mně, tak bych ji taky nevydával,“ předeslal.

K samotné zprávě uvádí, že nevybočuje z letitého rukopisu. Obecně popisuje všeobecně známé věci. „Do jaké míry to slouží občanům? Nejsem ta správná osoba, abych na to odpověděl. Pokud by si ji chtěli občané přečíst, sami uvidí, že na některé věci by potřebovali větší vysvětlení, což mu bohužel neumožní,“ poznamenal.

Kdo je největší hrozba? Na tom není nic nového

Za největší bezpečnostní hrozbu pro Česko označuje zpráva BIS Ruskou federaci. „Stále stejné tvrzení, které konvenuje i s novou obrannou národní strategií, která mluví o národních hrozbách, to je Ruská federace a Čínská republika. Konkrétně je to míněno k činnosti i ruských tajných služeb, které samozřejmě tím, že jsme vyhostili řadu ruských diplomatů a neumožnili jsme příchod nových na stejnou početní úroveň, tak se určitě snížila hrozba zpravodajské činnosti Rusů pod oficiálním krytím, tedy pod krytím diplomatů či technických pracovníků ruské ambasády,“ uvedl. „Co se nezměnilo a v tuto chvíli je mnohem obtížnější zjistit a doložit, jak dál jsou aktivní ruské tajné služby, pokud jde o vysílání ruských tajných pracovníků pod neoficiálním krytím. Byť i akreditace takových lidí je samozřejmě obtížnější. Také zpráva nehovoří o tom, do jaké míry jsou občané ČR ochotní s tajnými službami Ruské federace spolupracovat,“ dodal.

U cenných zdrojů? Pro diplomaty je výhodné…

Pro ty, kdo nemají úplně čisté české zájmy a mohli by být podezíráni, bude jistě složitější se vůbec dostat do republiky, tak lze očekávat, že budou přesouvat schůzky mimo území státu.

„Ve zpravodajské práci ti, kteří pracují pod neoficiálním krytím, zorganizují styk mimo území ČR, kdy pozornost místní kontrarozvědky na takové lidi plus toho Rusa… Nejen Rusa…!“ uvažoval Šándor. „Pro diplomaty, kteří mají důvod se s nimi stýkat na našem území, je to něco, co se běžně používalo. Faktem je, že lidí pod oficiálním krytím zůstalo mnohem méně a pro BIS je mnohem snazší je sledovat,“ dodal.

Šándor hodnotí zprávu BIS jako tak obecnou, kdy můžeme polemizovat úplně s čímkoli. „Pro mě by asi nebylo úplně odpovědné, abych se trefoval do nějaké části, která je logicky pro veřejnost velmi obecně popsaná. Rozhodující je, jak to BIS popíše pro vládu, která se se zprávou seznamuje a je v režimu tajné,“ dodal. „Asi bych se nedopouštěl zjednodušování,“ podotkl.

A co jiné problémy než RF a Čína?

Řada lidí vnímá jiné problémy než Rusko a Čínu, často jsou naštvaní kvůli nelegálním a někdy i legálním uprchlíkům. O vlastní bezpečnost se bojí. „Pořád ještě můžeme říkat, pokud jde o migraci muslimských či arabských obyvatel nebo černošských, afrických obyvatel, že stále nejsme vyloženě cílovou zemí. Jsme zemí nutnou pro jejich transfer z jihu do míst konečných, tedy Rakouska, Německa a jiných zemí západní Evropy. Roste problém s ukrajinskou menšinou, ale ne tak zásadní. Jsou ale určitě místa, kde počty Ukrajinců a nejenom Ukrajinců jsou mnohem vyšší než třeba v Plzni a nejenom v Plzni. Na druhé straně, někteří lidé z dezinformační scény se snaží zneužívat případy obecné kriminality a připisují je třeba Ukrajincům, byť to není pravda. Je potřeba říci, že se tak neděje ani v masovém měřítku. Zatím problém s ukrajinskou menšinou není tak výrazný, aby ovlivňoval stav bezpečnostní izolace v České republice, což samozřejmě nemusí být pravda, pokud by se problémy, které se někde ukazují, vyostřovaly dál. Záleží to na politicích a samosprávě, jak jsou schopní, řekněme, s nimi pracovat, aby se konfliktům předcházelo,“ uvedl.

Na závěr něco k praní peněz

Evidují se také pokusy o využití ČR pro legalizaci peněz z Ukrajiny či Ruska. „Praní peněz, což je jiný výraz pro legalizaci, není nic nového. Bližší informace nemám. I že to čistí někteří lidé od nás zase někde jinde, pochází z povahy byznysu. Že se ukrajinské peníze segmentují jak v rámci korupce, tak v rámci toho, že příjemci nejen západního světa tu peníze mohou nějakými způsoby vracet a čistit, se vyloučit nedá. Divil bych se, kdyby tomu tak nebylo. Je to na orgánech činných v trestním řízení. Je otázka, jak jsou schopní mít vše pod kontrolou a jak jsou schopní účinně proti tomu zasahovat,“ uzavřel.

