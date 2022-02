To je o vás, Fialo. Vědci a covid: Nečekaný dopis. Dost jiný

reklama

Komunistická Čína, země která světu dala covid, udržuje přísná covidová opatření. Snad i kvůli zimní olympiádě, která před pár hodinami skončila. Ale většina svobodných zemí od restrikcí postupně ustupuje. Kanada je však výjimkou. Vláda Justina Trudeaua má za to, že restrikce je třeba nadále udržovat.

Nehodlá ustupovat ani nespokojeným řidičům kamionům, kteří již delší dobu blokují hlavní město, ani opozičním konzervativním poslancům.

Když konzervativní poslankyně Melissa Lantsmanová, politička židovského vyznání, položila v parlamentu otázku, zda není na čase, aby premiér přehodnotil svůj postoj, Trudeau odpověděl tak ostře, že se mu dostalo napomenutí dokonce i od řídicího schůze.

„Členové Konzervativní strany mohou stát po boku lidem, kteří mávají hákovými křížem. Mohou stát po boku s lidmi, kteří mávají vlajkou Konfederace,“ sdělil poslankyni.

Vzhledem k tomu, že takto promluvil k židovské poslankyni, dostalo se mu již zmíněného napomenutí od předsedy dolní sněmovny Anthonyho Roty, podle něhož by všichni poslanci včetně premiéra měli „používat jen slova, která sněmovnu nepobouří“.

O výměně názorů v kanadském parlamentu informoval kanadský zpravodajský server CBC.

Lantsmanová pochází z rodiny, jejíž členové kdysi přežili holocaust a jako taková se v dolní komoře parlamentu dovolávala premiérovy omluvy. Ten však nereagoval.

Skutečností je, že někteří z demonstrantů, kteří odmítali očkování proti covidu a další restrikce, se oháněli nacistickými symboly, ale bylo jich jen málo.

Slov kanadského premiéra si všimly více než dvě desítky izraelských vědců a zaslali Trudeauovi dopis, v němž vyjádřili znepokojení nad tím, že se předseda vlády nezdráhá využít i antisemitských útoků.

„Přijali jste pomlouvačnou kampaň zobrazující demonstranty jako ‚sympatizanty nacistů‘, ‚rasisty‘ a ‚antisemity‘. Konvoj svobody je legitimní občanský protest, jehož cílem je obnovení základních svobod“, stojí v dopise, z něhož citoval jeden ze signatářů doktor Eli David.

Leading Israeli physicians and scientists in an open letter to @JustinTrudeau ????:



“You adopted a smear campaign portraying protesters as 'Nazi sympathizers', 'racist' and 'antisemitic'. Freedom Convoy is a legitimate civil protest which aims at restoring fundamental liberties.” pic.twitter.com/kSjnbd86SV — Dr. Eli David (@DrEliDavid) February 18, 2022

Publicistka Angelika Bazalová k tomu na sociální síti Facebook poznamenala, že v Česku se vůči kritikům covidových restrikcí používají podobné útoky, jakých se dopustil kanadský premiér.

„Stejné triky, jako používá Trudeau, používají i naši svatoušci. Nesmírně se hodí, že demonstranti si připínají židovské hvězdy a na demonstrace nosí šibenice. Mimochodem, bylo na nich napsáno ‚svoboda‘ a ‚demokracie‘, ale to málokdo zmínil. Ne, že by to bylo zásadní, ale přece jen to trošku hází na tento způsob veřejného projevu jiné světlo. Ale zpět k symbolům. Ty se staly záminkou k tomu, aby establishment a jeho věrní začali pohoršeně zvedat obočí a mudrovat o tom, co je ‚nevhodné‘,“ napsala Bazalová.

Poté uhodila na předsedu ODS a premiéra Petra Fialu.

„Když naženete lidi do očkovacích center a hromadně je tam očkujete jako králíky, tak si laskavě nechte od cesty svoje pohoršení nad tím, že si tito lidé vybíjejí zoufalství a vztek na personálu. Dělat prasárny a pak předstírat morální převahu, to by vám šlo. Nejdříve nesmyslnými opatřeními zbavujete lidi občanských práv a pak se pohoršujete nad tím, že si to nechtějí nechat líbit. Nechutnější pokrytectví už si ani neumím představit. Přečtěte si ten dopis Trudeauovi víckrát. Je o vás. Přestaňte zatemňovat příčinu a důsledek. Je to marný. Nepovede se vám to. Je to trapně průhledné. Je vskutku smutný pohled na premiéra, který se kroutí před kamerami a snaží se přesvědčit lidi, že obstruovat ve Sněmovně proti konkrétnímu bodu jednání je legitimní, ale obstruovat proti programu schůze ‚to je něco úplně jineho‘. Vážně?“ zeptala se Bazalová.

Nakonec varovala, že pokud dnes vláda změní Jednací řád Sněmovny, může přijít den, kdy se k moci dostanou mnohem tvrdší politici, radikálně uvažující, kteří si upraví jednací řád k obrazu svému a současná vláda, kvůli tomu, co předvádí teď, nebude moct říct vůbec nic.

