To je ostuda. Langšádlová pryč, pod nástupcem se houpe židle, na které ani nesedí

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě demisi Langšádlové. Hrad o tom informoval na svých stránkách ve čtvrtek. Ta se nyní s Úřadem vlády rozloučila následujícími slovy: „Téměř dva a půl roku jsem vcházela na Úřad vlády hlavním vchodem. Bylo mi ctí být členem vlády Petra Fialy. Dnes v roli ministryně vcházím naposledy. A i když moje úloha nebyla ani zdaleka snadná, vím, že měla smysl. Vybavují se mi slova jednoho člena Speciálních sil Armády České republiky: „Za naši zemi má smysl bojovat,“ napsala na sociální síti X.

Mezitím však okolo jejího nástupce, bývalého rektora Slezské univerzity, Pavla Tuleji panuje bouře. Čelí nařčení, že publikoval v takzvaném predátorském časopise.

Při celém tom rozruchu okolo nového ministra pro vědu by neměla zapadnout otázka, jaká je tedy vlastně úroveň regionálních univerzit, když – soudě podle funkce v akademické hierarchii – byl nový pan ministr na tamní standardy špičkový vědec, uvedl na platformě X Ivan Pilip, někdejší ministr financí.

Že si Tuleja vylepšoval své akademické hodnocení publikováním v časopisech, které na vědě parazitují, kritizuje Anna Jordanová, které se nelíbí, že Tuleja svůj přešlap svádí na doktorandku. „Dělám doktorát a patřím k těm, pro které by pan Tuleja jako ministr fakt nebyl vzorem. To vykrucování se z predátorů je marnost, ale házet to ‚na doktorandku‘ je ještě o řád marnější. Je to selhání profesní i lidské a jenom ukazuje, jakou hodnotu pro něj doktorandská práce má,“ napsala.

V dalším příspěvku dodala, že mezi kolegy doktorandy je odhodlání svou profesní důstojnost bránit. „Jsme ostatně všichni dospělí lidé. Ještě mi lehce v debatě schází hlas školitelů, případně vedoucích pracovišť; pan budoucí ministr shazuje i jejich práci,“ dodala Jordanová.

Pavel Tuleja tvrdí, že samotnou publikaci jeho textů zajišťovala tehdejší doktorandka Karin Gajdová, dnes také zastupitelka za ANO v Ludgeřovicích, kousek od Opavy. „Ty věci dávala dohromady doktorandka, která ty články publikovala se mnou. Já jsem jí dával podklady k těm článkům, materiály,“ uvedl pro Seznam Zprávy a dodal, že tak nedokáže říci, zda jako dvojice spoluautorů za publikování textů zaplatili.

Slezská univerzita přitom proti predátorským publikacím na svém webu varuje.

„Jak vůbec tohle může akademik někam poslat? Taky vidíte, jak fungují predátorské časopisy – nic nekontrolují, tisknou cokoli, co se tváří jak věda,“ poukázal ekonom Libor Dušek na texty Tuleji a Gajdové pro predátorský časopis.

Kdyby potenciální ministr P. Tuleja publikoval v Journal of Czenglish Studies, šlo by o originální příspěvek.



Z toho, že právě Tuleja má nahradit Helenu Langšádlovou na pozici ministra pro vědu, výzkum a inovace, není nadšený ani šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský, ilustroval to na scénce ze seriálu Simpsonovi.

Komentátor Petr Holec upozornil, že nic dobého z TOP 09 vzejít nemohlo: „Tak v TOP 09 dali hlavy dohromady a je z toho další predátor! Nebyla nakonec lepší ta Langšádlová? Ta si aspoň na nic nehrála a za deficit v hlavě se nestyděla. Nakonec pro TOP 09 je to typický. Teď místo ní fake vědec. Za co, tvl?“ zněla jeho reakce.

Ekonoma Ladislava Krištoufka na akci „nový ministr s predátory“ nejvíc šokuje jedno, a to (ne)připravenost celé věci: „Podle aktuálního průběhu jsou totiž jen dvě možnosti: – TOP 09 si neudělala na kandidáta vůbec žádný (nebo jenom velmi omezený) background check; – udělala a usoudila, že je to jedno, že se to uhraje,“ přemítá. Přičemž se přiklání k tomu, že druhá varianta mu nepřijde pravděpodobná.

Poukázal také na to, že predátorské časopisy, resp. východoevropská (a asijská a africká) záliba v nich publikovat, jsou primárně projevem špatně nastaveného systému. „V západní Evropě a v Americe pojem predátorské časopisy v podstatě neznají, resp. je většinou neřeší, protože proč by tam někdo publikoval? Tenure (definitivu) za to nikde nedostanete a jestli si po večerech píšete do Mateřídoušky, to je vaše věc. Představa, že si tím někdo v ekonomii seriózně kariérně pomáhá, je pak až úsměvná.

V Česku je to ale projev problému/situace, kdy ‚všichni musejí dělat všechno‘, a to od jednotlivců po instituce. Je to následkem české ‚spravedlnosti‘ a metod ‚hlavně nikoho neurazit‘ a co na to řekne systém?“ dodává Krištoufek.

Na akci "nový ministr s predátory" mě nejvíc šokuje jedno, a to (ne)připravenost celé věci.



Podle aktuálního průběhu jsou totiž jen dvě možnosti:

– TOP 09 si neudělala na kandidáta vůbec žádný (nebo jenom velmi omezený) background check;

TOP 09 se již domluvila s prezidentem Petrem Pavlem, že prorektora Slezské univerzity v Opavě Pavla Tuleju do úřadu jmenuje v pondělí 6. května.

Psali jsme: Zbyněk Fiala: Česká věda potřebuje reformu jako prase drbání 20 let v EU. Jenže ta se zvrhla. Reformovat? Nejde Zbláznili se. Ta drzost! Mezi Bartošem a Dostálovou to vřelo Že ji neměli rádi? Za tím bude něco jiného. Petr Žantovský tuší, co je za koncem ministryně

