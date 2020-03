To je soda! Babiš a Hamáček zavedli „karanténu“. Ale tohle nikdo nečekal, co se strhlo

reklama

„Opustit bydliště bude možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu,“ stojí na webu vlády. Zdaleka se však nejedná o detailní výčet všech zákazů a doporučení, došlo například k omezení sdílených taxislužeb. Dle posledních zpráv je nakažených 293.

Tisková konference vlády ZDE

Usnesení vlády a tisková konference se neobešly bez reakcí. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček již vyzval občany, aby nařízení dodržovali. A nezapomínali na ohleduplnost, laskavost, nezištnost a trpělivost.

Bývalý ministr vnitra Ivan Langer prohlásil, že se jedná o největší omezení občanských svobod od roku 1968. „Česká republika vstupuje do nejtěžšího období své historie, po šesti letech hospodářského růstu, s nejhorším stavem státního rozpočtu za posledních 27 let!“ dodal.

Anketa Co říkáte na opatření vlády ze dne 15.3., která omezují svobodu pohybu? Zbytečně tvrdá 3% Příměřená 8% Ještě přitvrdit 89% hlasovalo: 16968 lidí

Dodala: „Teď se teprve ukáže, jak lidi umí být ukáznění, když se mají starat o svoje na vlastní pěst.“

Kdo není spokojen, je člen ODS Jan Paluska. „Neshlukujte se v parku, ale klíďo sedněte do krtka nebo tramvaje,“ parafrázoval opatření vlády. Dodal, že na vymáhání nařízení stát nemá dost personálu. „V jednotlivejch případech možná, plošně ani hovno. Pokud jim na to lidi budou házet bobek, bude to jen silácký opatření na papíře,“ zhodnotil.

Ale kvitoval zrušení modrých zón v Praze. „To mělo bejt už dávno (v rámci Prahy) a Hřib je vocas, že něco takovýho odmítal. Uhlíková neutralita je mi u prdele. Z hlediska šíření viru je člověk v autě oproti tomu v MHD zlatej,“ pravil.

Psali jsme: Konec srandy: Uzavřené Olomoucko! Kontroly u obcí, nesmí se ven, dovnitř, nic. Vážná hrozba viru? Zákaz vycházení? Špatně, Babiši, řekli už Starostové a chtějí toto Párty u vás doma?! Myslete hlavou! Na*raný Hamáček ostře při vyhlášení „nekarantény“. A hospody se stolkem mezi dveřmi? Pivo? A mrazivý novinář na Babiše... „Za Husáka žádná k*nda netvrdila, že má právo si zalyžovat v Itálii.“ Štěpán Kotrba k reakci na virus

Několik reakcí vzbudil i výkon předsedy ČSSD Jana Hamáčka na tiskové konferenci, který pozitivně kvitovalo několik komentátorů. Hamáček jasně a srozumitelně odpovídal na otázky novinářů, například byl tázán, zda policie zasáhne, když se na Václavském náměstí vytvoří dav nebo hlouček lidí. Ministr vnitra odvětil: „Já nepředpokládám, že po tomto opatření bude na Václavském náměstí jakýkoliv dav.“

Psali jsme: Ne, nechoďte sem...! Šéf Motola v ČT důrazně k občanům Zeman je s*ačka, napsal Jakub Janda. A nasadil si roušku Koronavirus vrací na scénu dlouho nevídané jméno: Bohuslava Sobotku. Máme fotky, které dosud nebyly publikovány Tohle povede ke zruinování celého ekonomického systému! Markéta Šichtařová zcela zásadně ke koronaviru a dění kolem. Zmíněni Hrušínský a další

„Tohle je na politice zajímavý. Jedna tiskovka a Hamáček je zpátky v ringu,“ prohlásil o ministrovi vnitra marketingový expert Karel Křivan.

Anketa Má opozice pravdu, že Babišova vláda selhala při shánění roušek a respirátorů? Má 12% Nemá 88% hlasovalo: 14070 lidí

Ministra vnitra ocenil i řeporyjský starosta Novotný. „Prospěl tomu Hamáček celkově. I takový blbosti jako tiskovce. Jeho bohorovnost plus odklonění 10 novinářů poprvé zajistilo, že Andrej Babiš nepůsobil jako hysterické finsky mluvící lolo. Hamáček musel nejvíc trpět poslední tejden a působil tam přesto nejlíp. DÁVNO tam měl bejt. Navíc tomu rozumí. Je mi líto takto to říct, ale v té partě tam působí suverénně nejkompetentněji a tiskovku si víceméně moderoval. Líbil se mi, prostě to tak bylo,“ okomentoval jeho výkon.

„Zvláštní cena poroty Schillerka za ten festival soucitu s podnikateli a plátci DPH. Kdyby jí tam ukápla slza, dojmu se taky. Logo Matka Tereza měla na čele, na tři minuty jsem zapomněl, co je to zač. První tiskovka, co se na ni dalo normálně podívat, aniž by člověk kroutil hlavou, hihňal se Babišovi, případně obojí. Závěr: jestli Honza sežene miliardu roušek, bude on maršál proti koronaviru, budu dělat, že je, ale po očku budu žárlivého Andreje pozorovat. Hadr roku Hamáček velice dravě dnes z pozice trojky zaujal. Byla to jeho tiskovka,“ doplnil. S jeho hodnocením souhlasil i europoslanec Jan Zahradil.

Fotogalerie: - Vymetený Hrad i podhradí

Fotogalerie: - Pražský krizový štáb

Pozitivně hodnotil Hamáčka i Konstantin Sulimenko ze Seznamu otázkou: „Hele, jenom blouzním ze sedmnáct minut trvající karantény, nebo Hamáček teď opravdu chvilkama působil státnicky?“

Hele, jenom blouzním ze sedmnáct minut trvající karantény, nebo Hamáček teď opravdu chvilkama působil státnicky? — Konstantin Sulimenko (@KonSulimenko) March 15, 2020

„Je dobře, že Jan Hamáček přidal tiskové konferenci ‚lidský‘ rozměr. A použil podobný argument jako jeden americký guvernér, který na otázku, jaký bude trest za porušení zákazů, odpověděl: Trest? Možná váš mrtvý dědeček či babička. Tak to je, buďme opatrní, vydržme chvíli,“ chválil šéfredaktor Respektu Erik Tabery ministra.

Je dobře, že @jhamacek přidal tiskové konferenci “lidský” rozměr. A použil podobný argument jako jeden americký guvernér, který na otázku, jaký bude trest za porušení zákazů, odpověděl: Trest? Možná váš mrtvý dědeček či babička. Tak to je, buďme opatrní, vydržme chvíli. — Erik Tabery (@etabery) March 15, 2020

Do Ovčáčkových slov si rýpl publicista a marketér Jakub Horák. „A do všeho, co se děje, Jiří kárá národ z Hradu.“

Fotogalerie: - V4 a Covid-19

Psali jsme: Párty u vás doma?! Myslete hlavou! Na*raný Hamáček ostře při vyhlášení „nekarantény“. A hospody se stolkem mezi dveřmi? Pivo? A mrazivý novinář na Babiše... Ne, nechoďte sem...! Šéf Motola v ČT důrazně k občanům „Za Husáka žádná k*nda netvrdila, že má právo si zalyžovat v Itálii.“ Štěpán Kotrba k reakci na virus Zeman je s*ačka, napsal Jakub Janda. A nasadil si roušku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.