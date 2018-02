To je tak nebezpečné! Dnes vadí židé nebo migranti. Kdo zítra? Vy? Nebo já? Bartošek se v ČT svěřil Tvarůžkové s obavami z Okamury

„My nechceme, aby v důležité ústavní funkci byl předseda strany, jejíž členové mají rasistické názory. Ať už je to pan (Jaroslav) Staník, který mluvil o tom, že židi, homosexuálové a Romové patří do plynu. Já jsem přesvědčen, že slušní poslanci to podpoří,“ poznamenal Bartošek. Uznal ovšem, že se také může stát, že si někteří poslanci řeknou, že je výroky politiků SPD nechávají v klidu.

V tuto chvíli se prý za odvolání Tomia Okamury z vedení sněmovny stavějí lidovci, TOP 09, hnutí STAN, část ODS a část ČSSD. Piráti jsou také pro odvolání Tomia Okamury. Bartošek předpokládá, že se přidají i někteří poslanci hnutí ANO s tím, že tady nejde o žádný spor o zákon, ale otázku morálky a osobních hodnot každého člověka.

Aby Bartošek přiblížil, co si o Okamurovi myslí, sáhl k jednomu příměru. „Bavíte-li se s normalizačním komunistou o otázkách morálky, je to podobné, jako když čuráte proti větru. Já to beru tak, že pan Okamura říká, co se mu zrovna hodí,“ doplnil Bartošek. Znovu zopakoval, že je nespokojen s tím, jak se vyjadřuje nejen Okamura, ale i poslanec Miloslav Rozner a další členové SPD.

Miloslav Rozner SPD



Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

„Mám obavy z toho, že dochází k nálepkování lidí. Připomíná to třicátá léta. To je tak nebezpečné. Dnes vadí židé nebo migranti. A kdo bude vadit zítra? Vy? Nebo já? Nebo budou vadit zrzaví lidé? To je velmi nebezpečné pro společnost,“ podotkl Bartošek s odkazem na nástup Adolfa Hitlera k moci ve třicátých letech minulého století.

Ale jak to změnit? Základním úkolem je podle Bartoška pracovat s mládeží a bavit se s nimi o tom, že do naší společnosti patří všichni lidé – bez ohledu na barvu pleti nebo sexuální orientaci. Mladí lidé by se podle Bartoška neměli bát jinakosti.

Plnou odpovědnost nese Andrej Babiš, zdůraznil Bartošek

Ve druhé polovině rozhovoru Bartošek prozradil, za jakých podmínek by lidovci vstoupili do vlády. KDU-ČSL je prý k jednání připravena, aby mohla realizovat svůj program ve prospěch rodin. „Ale bez trestně stíhaného člena vlády,“ zdůraznil Bartošek. To je podmínka, přes kterou nejede vlak, a je na hnutí ANO, jak se k tomu postaví. Pokud dá Andrej Babiš přednost jednáním s komunisty a s Tomiem Okamurou, bude to jeho odpovědnost.

K hnutí ANO má však Bartošek ještě jednu výhradu. „Moje zkušenost s hnutím ANO je taková, že dohoda platí do té doby, dokud nenajdou dohodu lepší,“ poznamenal Bartošek. Každý, kdo bude jednat o koalici s Andrejem Babišem, musí podle Bartoška vědět, že Babiš má za zády právě Tomia Okamuru a komunisty, se kterými může prosazovat svůj program.

V závěru pořadu Bartošek prozradil, že časem mohou lidovci získat až deset procent hlasů voličů a této mety by rádi dosáhli. Pomoci by jim k tomu mohli i neúspěšní prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Pavel Fischer, s nimiž prý jedná předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Zatím však nebyla uzavřena žádná dohoda.

autor: mp