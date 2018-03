To je výprask! Janek Ledecký si to vyřídil s veřejnoprávním novinářem za články o jeho dceři Ester

Český zpěvák a skladatel Janek Ledecký, hudebník a otec dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké, v internetové televizi DVTV prozradil, co si myslí nejen o olympijských hrách, ale také o útocích novinářu na jeho dceru za to, že se na olympiádě v Jižní Koreji izolovala od novinářů a odmítala dávat rozhovory.

Útoky novinářů, zejména pak žurnalisty z veřejnoprávního Českého rozhlasu na Ester Ledeckou a její tým za údajnou neochotu poskytovat rozhovory v průběhu závodů, se prý Ledeckého nijak zvlášť nedotkly. Nevadilo mu, že se jim nelíbilo, jakým způsobem jeho dcera komunikuje s médii, ale to, že o ní psali s velkým titulkem, že začínající sportovní hvězdička kašle na své fanoušky. „To, co psali, byly lži. Není to žádná začínající hvězdička, ještě před olympiádou už měla za sebou super mety,“ zdůraznil Ledecký.

„Jako novinář jsem od roku 1993 byl opravdu na mnoha velkých sportovních akcích a mohl tam vidět takové borce jako Jan Železný, Jaromír Jágr, Tomáš Dvořák, ale třeba Usain Bolt a další a další, kteří na rozdíl od Ester Ledecké toho ve sportu opravdu hodně dokázali,“ stěžoval si redaktor veřejnoprávního Českého rozhlasu Miroslav Bureš ve svém článku se zmiňovaným titulkem „Nezáleží mi na vás, vzkazuje Ester Ledecká“, na chování nynější olympijské vítězky. „Chyba není na straně novinářů, že by snad nechtěli o vycházející sportovní hvězdičce psát nebo vysílat její postřehy a názory. Kdyby se choval každý jako Ester Ledecká, tak by fanoušek, divák, posluchač nebo čtenář ze sportovních akcí prakticky nic neměl,“ dodal.

Více ZDE

Podle Ledeckého navíc novináři věděli, jak to před závody má Ester vnitřně nastavené, že se potřebuje soustředit. „Tento novinář Bureš, vzhledem k tomu, že je to Čech zaměstnaný ve veřejnoprávním sektoru, tak předpokládam, že bude povýšený, tak to u nás chodí,“ uvedl zpěvák.

Otec Ester Ledecké byl přesvědčen o tom, že pokud by nepřivezla medaili, mohli by prý v Koreji požádat rovnou o azyl, jelikož by to v Česku bylo bráno jako „vlastizrada“. Olympiáda je navíc podle Ledeckého pionýrský tábor. „Je to můj pocit z toho, je to prostě mega kšeft. Už to dospělo tak daleko, že ten kšeft v rámci zimních olympijských her, ten zimní průmysl expandoval až do Asie, což je pole neorané. Proto je tam teď Korea a bude tam Peking, protože to je báječný trh,“ řekl. A zmínil, že Peking ale přišel s tím, že by se mohl zrušit sjezd, protože nemají kopec. „Je možné, že se Ester dalších olympijských her nezúčastní, ale uvidíme,“ dodal Ledecký.

Psali jsme: Nebude klid: Věc Ester Ledecká a ČT pokračuje. Jde o trapas televizního redaktora Viděl jsem dokument, který utopil Sobotka. Část ho ztratili! Napsal Andrej Babiš a popsal setkání s Ester Ledeckou a otcem Jankem Díra jako prase, řekl o EU Janek Ledecký. Je zde dosud nezveřejněné VIDEO. A také FOTO jeho Ester, které naštve odpůrce Babiše Bakalovský bloger: Ester Ledecká patří do pražské kavárny. Bez ní bychom jeli domů bez zlaté medaile

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab