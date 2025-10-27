To máme topit dřevem? Fico proti Bruselu, těší se na Babiše

Robert Fico se během tiskové konference pozastavil nad rozdílem mezi tím, jak podle něj Slovensko vykreslují protivládní média, opozice a neziskové organizace a jak ho hodnotí mezinárodní instituce. „Jak je možné, že máme dva rozdílné světy? Máme svět vás, protivládních médií, opozice a mimovládních organizací, které říkají, že je všechno zlé: země v kolapsu, dva dny před bankrotem, lidé umírají hlady,“ upozornil Fico na rozdíl mezi prezentací Slovenska médií a ratingovými agentury.
Konkrétně agentura Standard & Poor’s koncem minulého týdně potvrdila rating Slovenska na stupni A+/A-1 a dle slov Fica ocenila zodpovědný přístup vlády k veřejným financím. „Slovenská vláda se pustila do rozsáhlé fiskální konsolidace, která podle našich očekávání výrazně sníží fiskální schodky v letech 2025–2027,“ uvedla agentura s očekáváním, že slovenský vládní dluh zůstane v poměru k HDP na „mírné úrovni“.
Fico navíc naznačil, že agentura Slovensku rozhodně neposkytla kladné hodnocení proto, že by jemu coby premiérovi byla nakloněná. „Věřte mi, ratingové agentury mě milují jako koza nůž,“ řekl Fico s úsměvem. Vyzval proto občany Slovenska, aby se kritičtěji zamysleli nad výstupy médií a opozice.
„Udělali jsme všechno, co jsme mohli, abychom tuto zem drželi nad vodou,“ reflektoval Fico poslední dva roky ve vládě. Fico uvedl, že ve zbývajících dvou letech vládnutí Slovensko musí vyřešit několik „kostlivců ve skříni“, které podle něj jeho vláda zdědila po předchozích vládách. Jako hlavní problém označil nový systém emisních povolenek ETS2.
„Evropská unie se drží zásady, že znečišťovatel ovzduší platí. A tentokrát se rozhodla jít dál než jen na velké průmyslové konglomeráty a řekla si, že skočí i na lidi. A proto se systém těchto emisních povolenek přesunul i na budovy, bydlení a dopravu. V praxi to znamená, že až bude tento systém uveden do provozu, lidé budou platit víc za plyn a paliva. Projeví se to i ve zdražení cestování,“ upozornil Fico na úskalí podle něj „nesmyslného systému povolenek“.
„Komise říká, že ačkoliv bude dražší plyn, můžeme topit dřevem. To se znovu vracíme do třicátých let, kdy budou naše údolí a vesnice zahalené v dýmu?“ pozastavil se Fico a požadoval, aby někdo za rozhodnutí Evropské komise nesl odpovědnost. On sám viní předchozí vlády Slovenska, které pro zavedení systému ETS2 hlasovaly.
„Slovenská republika je jednou z 15 zemí, které jasně deklarují, že tento systém musí být revidován,“ prohlásil Fico. Podle něj ETS2, který má od roku 2027 zpoplatnit emise z dopravy a vytápění budov, povede k dražšímu plynu, pohonným hmotám a cestování pro běžné občany.
Slovensko dosud evropské opatření ETS2 nezapracovalo do svého práva a chce při dalším vyjednávání postupovat společně v rámci uskupení V4, nejprve na úrovni ministrů zahraničí a poté na úrovni předsedů vlád.
„Musíme se vrátit do doby, kdy V4 byla významnou mezinárodní regionální organizací, která dokázala prosadit své zájmy v rámci Evropské unie. A musíme s tím něco udělat,“ řekl Fico.
„Dnes vím, že když se potkáme, bude tam pan Babiš, pan Tusk a já a maďarský premiér Viktor Orbán, tak máme stejný názor na systém povolenek,“ uvedl Fico.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová