To nedopadlo dobře. Francouzi dodali tanky, Ukrajinci z nich „ustoupili“

Americký magazín Newsweek napsal, že Ukrajinci se chystají použít na bojišti proti ruským silám „lehké“ tanky AMX-10 RC, kterým se někdy říká „sniperská puška na rychlých kolech“. V úterý ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov potvrdil, že námořní pěchota jeho země začala používat tyto tanky slíbené Paříží v lednu. Jsou označovány jako „lehké“ tanky, ačkoli AMX-10 RC je kolové obrněné bojové vozidlo se 105mm kanonem a dvěma 7,62mm kulomety.

Video na kanálu YouTube ukazuje tento stroj v plné síle.

Organizace OSINT defender, která přináší zprávy z ruské agrese z otevřených zdrojů a snaží se doložit rozsah válečných ztrát, upozornila, že Rusové některé tyto lehké tanky buď zničili, nebo donutili ukrajinské posádky k útěku a stroje Rusům zůstaly na pospas. Dokládají to některé ruskou stranou uveřejněné fotografie.

„Ruské účty zatím zveřejnily tyto 2 fotografie, které, jak se zdá, potvrzují, že nejméně 3 AMX-10 byly buď zničeny, a/nebo opuštěny ukrajinskými silami během bojů v nedávné době,“ uvedla organizace OSINT defender.

Russian Accounts have released these 2 Photos so far which appear to Confirm that at least 3 AMX-10s were either Destroyed and/or Abandoned by Ukrainian Forces during the Fighting at some point recently. pic.twitter.com/piw4Y1YdxW