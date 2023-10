To není jen Fico... Poslanec připomněl, kdo všechno dnes kritizuje Ukrajinu

Poslanec Aleš Juchelka (ANO) zkritizoval vládní politiky za to, že osobně negratulovali vítězi slovenských voleb Robertu Ficovi tak, jak to učinil šéf ANO Andrej Babiš. „V rámci rozvíjení dobrých vztahů by to měli udělat i ti, kteří třeba nebyli s výsledky voleb tak spokojeni,“ prohlásil Juchelka a slovenským občanům se za české politiky omluvil. Juchelka zároveň odmítl tvrzení, že slovenské volby byly poznamenané masivní dezinformační kampaní, jak prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (ANO).

Juchelka v rozhovoru pro CNN Prima NEWS pochválil šéfa ANO Andreje Babiše, který osobně gratuloval Robertu Ficovi k vítězství ve slovenských předčasných volbách. „Slovensko je náš nejbližší spojenec, se kterým jsme vždy měli dobré vztahy, všichni premiéři a prezidenti si vzájemně vyměňují první návštěvy po zvolení, tak je to podle mě základní slušnost, pogratulovat k vítězství. Měli by to udělat i ti, kteří třeba nebyli s výsledky voleb tak spokojeni, ale v rámci rozvíjení dobrých vztahů by to měli udělat,“ řekl s tím, že se za všechny slušné občany a politiky omlouvá slovenským politikům za invektivy před a po volbách. „Neměli bychom nálepkovat a zasahovat do voleb na Slovensku, jako to dělali vládní politici nebo prezident,“ dodal Juchelka s tím, že vládní politici by měli mít k výsledkům voleb respekt a měli by dál pracovat na co nejlepších vztazích obou zemí.

Podle Juchelky není třeba mít obavy kvůli Ficovým prohlášením, že Slovensko nebude nadále posílat vojenský materiál Ukrajině nebo že je třeba přestat válčit a jednat s Ruskem o míru. „Tak Fico v tom ale přece není sám, kvůli výrokům ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se ohradila už i polská vláda, Američané uvedli, že další vojenskou pomoc zváží v případě, že Ukrajina vyřeší problém korupce. Takže my sice musíme pomáhat Ukrajině, což děláme, ale musíme taktéž na ten konflikt nahlížet realisticky a ptát se na ty věci, které jsou problematické. Takže ta předvolební rétorika je něco jiného než ta povolební, Fico prokázal už v minulosti, že je to pragmatický politik a měl vždy dobrý vztah v EU. Ta rétorika před volbami je vypjatá a jiná, než jaká je pak ta vládní,“ vysvětloval Juchelka.

Ten zároveň nesouhlasil s prohlášeními eurokomisařky Věry Jourové, že byly slovenské volby poznamenány masivní dezinformační kampaní. „Paní komisařka je do tohoto oboru hluboce ponořená, boj s dezinformacemi je v její gesci. Myslím, že každý občan EU má svůj vlastní rozum, svou hlavu na krku, a musíme k tomu přistupovat velmi citlivě, abychom se nedostali do fáze před rokem 1989, kdy tady budeme cenzurovat nejen dezinformace, ale i názory. Protože mnohdy se jiné názory za tyto dezinformace nálepkují,“ uvedl Juchelka.

Pokud bylo Slovensko pod palbou dezinformací, tak pevně věřím, že se to do budoucna dozvíme, že se to analyzuje,“ sdělil Juchelka a dodal, že v tomto směru Jourové plně důvěřuje.

Poslanec prý zároveň ani nemá dojem, že by velké dezinformační masáži čelili Češi. Šéf BIS Michal Koudelka podle něj dezinformacemi straší, aniž by předložil konkrétní fakta. „Upozorňoval nás, že tady je nějaký ruský agent, který rozdává tisíce eur, a to i známým osobnostem, ale neřekl nic k tomu. Měli bychom používat fakta a skutečné informace v boji proti dezinformacím, protože se mnohdy může stát, že ty dezinformace sami pouštíme, právě když proti nim chceme bojovat,“ řekl poslanec s tím, že by Koudelka měl předkládat veřejnosti fakta a nestrašit tím, že jsme tady pod nějakými útoky a neřešíme je.

