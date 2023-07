To není konsolidace, to je chuchvalec... Stanjurův balík zdrtili veteráni tři partají včetné té jeho

reklama

Vlastimil Tlustý na úvod zkritizoval jak předchozí vládu Andreje Babiše, tak současný Fialův kabinet. „Babišovu vládu, která špatně hospodařila a udělala astronomické dluhy, nahradila vláda, která dělá ještě větší dluhy. Ekonomové, kteří varují před cestou do bankrotu, mají pravdu. Ekonom Lukáš Kovanda jasně řekl, že bez ohledu na to, na čem se ve Sněmovně poslanci dohodnou, ten dluh bude mnohem vyšší,“ uvedl Tlustý.

„Jinými slovy tady máme nezodpovědnou vládu, která sází na obrovské dluhy, a to nemůže dobře dopadnout. Koalice se odvolává na válku, na kdeco. To je nezajímavé, rozhodují čísla,“ dodal Tlustý v rozhovoru pro CNN Prima News.

Podle Ivana Pilného má pětikoaliční vláda příliš mnoho priorit, a nemá jednotnou strategii. „Vláda má až moc priorit a zvyšuje tím mandatorní výdaje. Ty zdroje nejsou nekonečné a je potřeba mít jasnou prioritu, kde ty zdroje používat,“ prohlásil Pilný.

Kritický byl i expremiér Vladimír Špidla. „Konsolidace veřejných financí je rozumná věc, ale to, co dělá vláda, není konsolidace; je to poměrně nepromyšlený chuchvalec různých opatření, u kterých není jisté, co vlastně způsobí. Navíc vláda touhle konsolidací přesouvá tu váhu na běžné lidi a vynechává ty nejsilnější, jako jsou velké korporáty,“ má jasno Špidla.

Ani Vlastimil Tlustý by vládní konsolidační balíček nenazval ozdravným, zvláště v době, kdy se mají utratit stovky miliard za vojenské vybavení. „Ta konsolidace má přinést letos nějakých 50 miliard korun, přičemž ten dluh bude někde kolem 400 miliard korun. Tak je otázka, k čemu takový balíček vlastně je. Seberou se peníze důchodcům a dalším českým občanům, přičemž premiér a prezident neustále hovoří o nutnosti pomoci Ukrajině, na kterou jsme vyčlenili už 45 miliard, to je velmi podobné číslo jako celý konsolidační balíček. Navíc za stovky miliard budeme kupovat letadla, tanky, obrněnce a ten dluh bude ještě růst,“ pokračoval v kritice Tlustý.

Stejný názor má i Ivan Pilný, který si také nemyslí, že aktuální balíček vůbec dokáže něco zlepšit. „Ten název konsolidační balíček je zavádějící, protože ty nápory na státní rozpočet jdou úplně mimo tenhle balíček. Nám obrovsky rostou mandatorní výdaje, které jsou navíc ukotvené v zákonu. Ať jde o to zrušení superhrubé mzdy, 2 % HDP na obranu, 130 % průměrné mzdy pro učitele, valorizace plateb za státní pojištěnce a další. Proti tomu, když postavíte tu směsici 63 opatření, tak to nedává žádný smysl a rozhodně to není nic ozdravného,“ prohlásil Pilný.

Všichni tito političtí matadoři zmínili, že velkou chybou bylo zrušení EET, což vede k nižšímu výběru daní. „Co bych vládě vytkl, je to, že vláda s šedou ekonomikou nedělá vůbec nic. Podívejte se na politické gesto – zrušení EET. Teď, když někam přijedete, všude vidíte, že berou platby jenom v hotovosti. To je prostě jasný přesun do šedé ekonomiky,“ kritizuje Pilný.

„Nevím, proč toto politické gesto vláda vůbec udělala, když si na to všichni zvykli a přinášelo to peníze a rozhodně to šedou ekonomiku nepodporovalo,“ podotkl exministr s tím, že vláda pro ekonomiku nyní nedělá vůbec nic. „Škodí,“ přidal se Tlustý. „Ano, škodí,“ souhlasil Pilný.

