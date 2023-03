To nešlo. Vypnuté mikrofony. Havlíček popsal zážitky ze Sněmovny

reklama

Rozhovor otevřela otázka, čím si Havlíček vysvětluje, že opozice svými obstrukcemi nezabránila, jak sám říká „brutálnímu odrbání důchodců“? „Nešlo tomu zabránit. Mohli jsme obstruovat pět, šest dnů…, ale už to nešlo,“ tvrdí. „Ta koalice zcela jednoznačně zneužila svého postavení, prostě nás začala vypínat. Nemohli jsme se ve Sněmovně vyjádřit a už to začalo být nedůstojné.

V dané chvíli už nebylo mnoho manévrovacího prostoru. Jestliže má někdo stoosmičku a víme, že má pod kontrolou Poslaneckou sněmovnu, Senát a viděli jsme, že prezident nebyl zcela nestranný, tak je to bitva, kterou nemůžete vyhrát,“ vysvětloval Havlíček, že snahy opozice zabránit schválení sporné penzijní novely byly předem odsouzené k neúspěchu.

Psali jsme: „500 miliard Ukrajině a nám ani..." Babiš vykřičel to nejhorší. Vyzval lidi

Notorický lhář Fiala, dneska opět lhal, ukazuje Babiš. Lidé se bojí, ví o učitelkách, kterým vyhrožují

Nyní se bude čekat, co řekne Ústavní soud. „Třeba Ústavní soud nakonec vezme rozum do hrsti a přihlédne k těm argumentům a shodí to ze stolu,“ ústavní stížnost kvůli důchodům hodlá opozice podat koncem dubna.

„Válcují stoosmičkou, co se dá, v budoucnosti se jim to negativní vrátí,“ věří exministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podle bývalého prezidenta Miloše Zemana, který kritizoval přijetí nižší valorizace penzí v legislativní nouzi, mohla opozice obstruovat až do 22. 3., kdy vláda potřebovala zákon prosadit. „Nemohli jsme pokračovat, to by musela koalice dodržovat základní demokratické principy. Oni je nedodrželi, oni nás vypli, tečka. Kdybychom pokračovali, tak nás opět vypnou. Koalice se přitom na nás pohrdavě, elitářsky dívá a říká vám, že se tak prostě ve Sněmovně rozhodli. Sebrali hlas předsedovi nejsilnější parlamentní strany, to je něco, co tady ještě nikdy nebylo,“ řekl Havlíček, že proti tomu se dalo těžko bojovat.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na slova Zemana, že „kapitulovali“, když to i tak bylo možné dotáhnout, Havlíček argumentoval: „Nešlo to. Představa, že bychom tam dalších čtrnáct dní byli, co bychom tam s vyplým mikrofonem dělali? Oni by si stejně odhlasovali konec, oni nám to nekompromisně řekli, že s námi už komunikovat nebudou a odhlasují si to,“ zdůraznil místopředseda Poslanecké sněmovny. „Můžeme se dohadovat, jestli je to ústavně přípustné, ale oni vám řeknou, ať dáte stížnost k Ústavnímu soudu a on za pár měsíců rozhodne,“ popsal Havlíček praktiky vládní pětikoalice.

Sám podle svých slov nespoléhal příliš na to, že by prezident Petr Pavel šel proti vládě a penzijní novelu nepodepsal. „Ale že sám pochybnosti velké měl, o tom jsem bytostně přesvědčen. Konečně nám to i řekl, měl informace a podklady od svých kvalitních právníků,“ uvedl s tím, že nechápe, že to prezident podepsal s tím, že podá ústavní stížnost. „To bylo příliš alibistické.“

„Prezident by měl být nadstranický, ale on zjevně upřednostnil politicko-ekonomické řešení nad ústavněprávní pochybností,“ uvedl.

Psali jsme: Důchodcům vzali. Co církve? „Zvažte to,“ přišla výzva

Skoro jako v Česku. Macron tlačí reformu „na hulváta“. Tak mu zazpívali

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 8788 lidí

Mimo jiné také Havlíček zpět zhodnotil svůj vstup do politiky, kterého přes některé nepříjemnosti nelituje. „Je to samozřejmě jiný svět, jiný život. Ale já jsem třicet let poctivě pracoval v rámci podnikání, v rámci byznysu, a nakonec jsem se rozhodl, že změním svůj život v době, kdy už jsem byl ekonomicky zabezpečený, moje rodina rovněž, a šel jsem do toho s tím, že jsem věděl, že to bude o něčem úplně jiném. A když se do něčeho pustím, tak to vždy chci dohrát, dávám tomu všechno,“ uvedl.

Spolupráci s Andrejem Babiše si pochvaloval: „Vůbec nelituji spolupráce s panem Babišem. Myslím, že nám spolupráce docela sedla a funguje nám,“ řekl a přiznal, že na počátku nečekal, že může být tolik kritizován jenom kvůli tomu, s kým spolupracuje. „Ale já jsem typ člověka – o co více kritiky, o to více ho to baví, o to více chce dokázat to, že máme třeba pravdu a že to neděláme úplně špatně. Politik si musí zvyknout na to, že bude pod trvalou kritikou,“ dodal smířlivě. Babišovi kritici jsou podle jeho názoru silní pouze v rámci sociálních sítí.

Psali jsme: Stabilizovat veřejné finance snižováním životní úrovně důchodců. Těžko obhajitelné. Bývalý premiér Špidla promluvil o totální prázdnotě Důchod 14 tisíc. Řízek neviděla rok. Teď šok za 3 tisíce Senátorka Zwyrtek Hamplová: Všeho dočasu... Okamura k důchodům: Je potřeba přijetí zákona o minimálním důchodu ve výši aktuální minimální mzdy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.