To se bude opakovat. Je to nelegální. Právník k blokování webů

Právník a spolupracovník sdružení Pro Libertate Jindřich Rajchl se v rozhovoru pro RadioUniversum.cz rozmluvil o zablokování webů. Podle jeho slov je to možné jen tehdy, když porušují zákon. „A je to velice nebezpečný precedent do budoucnosti, protože jakmile se objeví další problém, tak se může postupovat úplně stejně,“ zmínil Rajchl.

Minulý týden tuzemské internetové sdružení CZ.NIC zablokovalo osm dezinformačních webů – a to v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu – které ohrožovaly národní bezpečnost. „Je velmi příznačné, že zpráva byla publikována 25. února, což je datum, které má v našich dějinách svou symboliku, a podle mého názoru tato zpráva na tuto symboliku velice navázala, protože to je nový ‚Vítězný únor‘, je to omezení demokracie, a to naprosto zásadním způsobem. A je neodůvodnitelné, a za mě nepochopitelné, protože pluralita názorů, svobodná výměna názorů a svobodná soutěž názorů je základem jakékoliv svobody a v podstatě i základním pilířem demokratického právního státu,“ zmínil Rajchl.

Rozhovořil se i o tom, kdo za tímto nařízením stojí. „Můžeme se domnívat, že to bylo na žádost Ministerstva vnitra a že společnost CZ.NIC této žádosti vyhověla. To je soukromý subjekt, a dle mého názoru je špatně už to, že tady domény zpracovává, respektive spravuje soukromý subjekt. Podle mého názoru tato žádost přišla od vlády, a otázkou je, jak moc byla intenzivní, jak moc byla naléhavá, a jak moc se pro to CZ.NIC rozhodl sám. To už asi těžko posoudíme. Nicméně z informací, které máme k dispozici, je zřejmé, že rozhodnutí tohoto soukromého subjektu, který domény spravuje, bylo na žádost vlády,“ dodal Rajchl.

Tento krok by však podle jeho slov mohl být relevantní pouze za situace, že by tyto weby opravdu zveřejňovaly informace, které byly zapovězeny zákonem. „To znamená, že by informace naplňovaly i trestní čin pomluvy, nebo trestní čin šíření poplašné zprávy. V takovém případě si dokážu představit, že by někdo měl dát nějaký podnět a měl by proběhnout nějaký soud, který o tom rozhodne. Ale samovolné rozhodnutí správce domén prostě vypnout web bez jakéhokoliv upozornění, bez jakéhokoliv právního odůvodnění, považuji za naprosto šílené. A je to velice nebezpečný precedent do budoucnosti, protože jakmile se objeví další problém, tak se může postupovat úplně stejně,“ míní Rajchl s tím, že v tuto chvíli je naprosto zásadní, aby se proti tomu ozval každý člověk, které má na svém srdci demokracii a svobodu slova.

„Správce domén nemá žádné smluvní podmínky, nestanovuje, že provozovatel tam musí publikovat určitý obsah, nebo že ho publikovat nesmí. Nic takového jsem, alespoň já, na stránkách CZ.NIC nenašel, a nemyslím si, že by něco takového vůbec existovalo. To znamená, že je to svévolný krok, který není opřen vůbec, ale vůbec o nic,“ pozastavuje se Rajchl.

