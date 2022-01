To se na vás teď řítí díky Fialovi. Babiš sázel tvrdé vzkazy

Stínová vláda hnutí ANO má za sebou první zasedání. „Musím říct, že jsem skutečně šokován, co všechno dokázala tato nová vláda pokazit za měsíc,“ zkritizoval kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) Andrej Babiš, když představoval svoje ministryně a ministry. Varoval před cenami energií. „Vážení občané, v lednu, když dostanete fakturu, tak vám tam skočí 21 procent DPH. Protože tahle vláda není schopná pochopit, že to je jediné účinné řešení,“ varoval lídr ANO před zrušením stoprocentní úlevy na DPH z energií, kterou Fialova vláda zrušila.

„Mám tady stručnou historii českých stínových kabinetů. Vlastně už první taková stínová vláda byla vláda Miloše Zemana v roce 1997, potom stínová vláda Václava Klause a Topolánka. A všichni měli stínové vlády, ale ty nefungovaly tím způsobem, jak si to my představujeme. A my vám dnes chceme představit naši stínovou vládu, která dnes poprvé zasedla, která projednala včerejší program stávající vlády. Diskutovali jsme o tom a samozřejmě jsme projednali strategii naší vlády, to znamená, že my chceme skutečně zasedat každý týden a v podstatě budeme rádi, když samozřejmě média se budou zajímat o naši vládu, o ty výstupy. Budeme pracovat jako skutečná stínová vláda, která má patnáct ministrů a tři vládní zmocněnce, de facto je to tak, jak to bylo za naší vlády,“ představil svůj stínový kabinet expremiér Andrej Babiš.

„Určitě není překvapením, že finance má na starosti paní Schillerová, průmysl pan Havlíček, obranu pan Metnar, dopravu pan Kolovratník, spravedlnost pan Vondráček, kulturu paní Jermanová, Ministerstvo práce a sociálních věcí pan Juchelka, ministr životního prostředí, stínový, pan Brabec – má covid – takže bohužel s námi není, zemědělství pan Tureček, zdravotnictví pan Špičák, ten je v zahraničí, pan Vondrák je stínový ministr školství, paní Vildumetzová Mračková vnitro, paní Dostálová místní rozvoj, pan Bžoch zahraniční věci, zmocněnec pro sport – to je sportovní agentura, kterou jsme my vytvořili a která byla pod premiérem – pan Richter, IT digitalizaci vládní zmocněnec Dzurilla – tak teď je za nás pan Králíček – a zmocněnec pro ochranu spotřebitelů a náš expert na exekuce Patrik Nacher. Takže máme patnáct ministrů, máme tři vládní zmocněnce,“ dodal Babiš.

„Musím konstatovat a vyjádřit se k tomu, co jsme zažili s novou vládou za ten měsíc, protože já jsem předal úřad 17. prosince, to byl pátek, tak když řekneme, že v pondělí bylo 20. prosince a dneska je 20. ledna, tak je to přesně měsíc,“ pokračoval Babiš po dnešním jednání stínového kabinetu.

„To, co předvedla za měsíc, jenom potvrzuje to, že je to skutečně vláda, která je nekompetentní, která není schopna řešit problémy naší země a není schopna řešit problémy našich občanů. Já musím říct, že jsem skutečně šokován, co všechno dokázala tato nová vláda pokazit za měsíc. Zmrazili platy. Nenavýšili platy učitelům, vzali půlku platů těm, kteří to potřebují, hasiči, vojáci, policisté. My jsme navrhovali ve výši inflace, to jim vzali. Vzali jízdné. Chtějí zdražovat dálniční známku. Zastavili Antivirus, který my jsme navrhli v prosinci a schválili 1,4 miliardy. Nechtějí opravovat památky, zastavili památky. My jsme otevírali na 100. výročí vzniku Československa Národní muzeum, do kterého jsme investovali tři a půl miliardy, a Státní operu a Císařské lázně,“ jmenoval Babiš.

„Zastavili sport, protože je provizorium. Filmové pobídky, které přinášely samozřejmě pro naše živnostníky a řemeslníky byznys. Zastavili veškeré kompenzační programy. Takže to, co předvedli, je absolutně nepřijatelné a my jsme připravili pro lidi pozitivní programy. Všechno je připraveno a oni to zastavili. Zastavili i dluhopisy. Dluhopisy, které měly obrovský úspěch. 41 miliard dluhopisů a já jsem to, když jsem mluvil ve Sněmovně, ukazoval. Dluhopisy, které kopírují inflaci. Takže lidé nepřijdou o peníze. To taky zastavili. A nejhorší je to, že nejsou schopni řešit problém energií,“ zmínil Babiš.

„My jsme v listopadu a v prosinci snížili, a paní exministryně Schillerová snížila DPH u elektřiny a plynu z 21 procent na nulu. A lidé to viděli na fakturách, je to jediné konkrétní řešení. Když se podíváte na inflaci v říjnu, ne v listopadu, tak vidíte minusovou inflaci na elektřinu – minus 16 procent, na plyn 11,4, a vidíte minusovou inflaci v prosinci na elektřinu a plyn. Vážení občané, v lednu, když dostanete fakturu, tak vám tam skočí 21 procent DPH. Protože tahle vláda není schopná pochopit, že to je jediné účinné řešení. A je zajímavé, že naši polští přátelé to okopírovali. A Polsko od 1. února zavádí sníženou sazbu na elektřinu, na plyn, dokonce i na základní potraviny, protože vědí, že je to okamžité řešení,“ sdělil Babiš, že to řešení, které navrhuje stávající vláda, je o ničem.

„Úřady práce, tam jsou ti zaměstnanci, kterým zmrazili platy a kteří mají nejnižší platy ve státní správě. Úřady práce a Česká správa sociálního zabezpečení mají nejnižší platy. Teď tam lidé budou mít zájem, ale ten zájem je minimální, protože lidé musí vyplňovat formuláře,“ podotkl Babiš, že ohrožena je však i střední třída.

„To je všechno špatně. A já vám řeknu, proč to je. Protože stokrát opakovaná lež a vláda neustále lže o financích, neustále. Ve vládě financím nerozumí nikdo. Oni nechápou, že rozpočet, kdybychom my byli ve vládě, tak samozřejmě řešíme výnosy. A jaké to jsou výnosy? Saldo peněz, které doteče z Evropské unie za programové období 2014... je 218 miliard. Ty miliardy, které já jsem vyjednával čtyři noci, pět dní, urputností se dojednalo 41 miliard navíc, které dotečou 2021–2027, je 972 miliard. A ten modernizační fond, ty emisní povolenky, špatná směrnice, kterou je potřeba změnit, protože má dopad na vysokou cenu elektřiny, 29 procent, tak z toho doteče 1000 miliard. A tento rok 66...“ pokračoval Babiš v přenosu CNN Prima NEWS.

