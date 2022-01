To už je trapné. Kauza Orbán: Rána Pekarové z EU a ze světa

„Viktor Orbán dnes de facto podpořil střelbu do občanů Kazachstánu a příjezd ruské armády. Maďarsko se nerovná Viktor Orbán, žije tam mnoho občanů, kteří s podobnými výroky mají problém a ty podporuji a vždy podporovat budu,“ napsala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová na svůj twitter v pondělí.

Mezi svými fanoušky tím vyvolala vlnu nadšení, padaly hlášky jako „správně, tak by to nějak pojmenoval Václav Havel“ či „Prosím, zasaďte se o vystoupení ČR z V4. Strašně se za naši účast v tom spolku stydím.

Nebo také: „Pravdivá slova. Orbán není náš přítel, ale ruský vazal a jejich trojský kůň v EU. Naštěstí už probíhá vlna pádů vůdců populismu v prostoru V4. Ještě se musí probudit ze sna Poláci a Maďaři a zase se v našem prostoru bude dát normálně žít. Držme jim palce.

Během úterka se ale začaly objevovat pochybnosti. Nikdo totiž nedokázal najít onen výrok, kterým měl Orbán de facto podpořit střelbu do občanů Kazachstánu, proti kterému se předsedkyně Sněmovny tak zuřivě ohrazovala.

Publicistka Lucie Sulovská, znalkyně Maďarska, prohlédla veškerý maďarský tisk a všechny oficiální výstupy, a nic takového neobjevila. Mimo český mediální prostor, formovaný tweetem předsedkyně Sněmovny, s verzí, že Orbán podpořil střílení do lidí, nepřišel nikdo, ani anglosaské liberálně levicové weby, které na Maďarsko tradičně útočí nejvíce.

Psali jsme: Hra proti Orbánovi. Prý podpořil šéfa Kazachstánu, ale je to jinak

Jediné, co se z tvrzení Markéty Pekarové potvrdilo, byl fakt, že premiér Orbán telefonoval s kazašským prezidentem Tokajevem. Rozhovor ale spočíval pouze v jeho poděkování za pomoc s bezpečnou evakuací maďarských občanů z Kazachstánu. Podle ministra zahraničí Pétéra Szijjártó přidal vyjádření soustrasti s množstvím zabitých občanů a nabídl případnou pomoc Maďarska, což lze považovat za klasické diplomatické fráze.

Výrazně nad tuto „standardní“ účast se naopak vyjádřil Charles Michel, předseda Evropské rady a v TOP 09 obdivovaný belgický liberál. Ten informoval: „Diskutovali jsme s prezidentem Tokajevem o nejnovějším vývoji v Kazachstánu. Vyjádřili jsme soustrast nad ztrátami na životech v době, kdy celý Kazachstán truchlí. Zdůraznili jsme význam partnerství EU s Kazachstánem a podpory suverenity, bezpečnosti a stability při plném respektování lidských práv a základních svobod.“

Discussed latest developments in ???? with president @TokayevKZ



Expressed condolence for loss of life on Kazakhstan’s day of mourning.



Stressed importance of ????-????partnership and support to sovereignty, security & stability in full respect of human rights & fundamental freedoms. pic.twitter.com/09IbHSNs0d