Tóčo v ČT. Dopadneme jako v Itálii! vzkázal lékař Babišovi

reklama

Anketa Máte důvěru v Romana Prymulu? (Ptáme se od 12.10.2020) Ano 55% Ne 45% hlasovalo: 5952 lidí

Moderátor se ve stupu Balíka ptal, zda je v nemocnici kapacita míst stále dostačující. Balík na to řekl: „Kapacita dostačující je, my zatím péči nijak zásadně neomezujeme a víte, že poslední tři týdny máme tři tisíce až pět tisíc pozitivit denně. Máme tady určitý počet pacientů v kritickém stavu, ale v zásadě stíháme pacienty léčit a propouštět,“ klidnil Balík hysterické emoce.

Moderátor se ho pak zeptal, zda dokáže odhadnout situaci do budoucna a kdy by mohl být s kapacitami problém. „Pokud by ten vzestupný trend tady pokračoval, tak my začneme samozřejmě redukovat plánované výkony, což bude jistě nepříjemné, ale nebude to žádný italský nebo americký scénář.“ Opět uklidňoval situaci lékař.

„To, co my vidíme jako skutečný problém a jako kudlu do zad všem pracujícím zdravotníkům, je zavření základních škol a vlastně to pro nás znamená, že až 30 % vysoce kvalifikovaného personálu zůstane doma se svými dětmi. Takže tento krok, který z hlediska epidemiologického má nejistý efekt, bude mít naprosto fatální efekt. A myslím si, že vláda bude mít na svědomí o dost více mrtvých, protože o ty pacienty se nebude starat kvalifikovaný personál.“ Myslí si Balík, a odhaluje tak, kam mohou vést Prymulova absurdní opatření.

Psali jsme: Covid zvládáme. Flegrova čísla, to je úplně jinak. Docent z nemocnice překvapil

Největším problémem v současné situaci podle Balíka samozřejmě není počet nakažených, kteří většinou nemají žádné příznaky, ale právě nedostatek zdravotního personálu. „Ještě jsme nezačali redukovat péči o jiné pacienty, kterých je pořád více než pacientů s covidem-19,“ říká lékař a dodává: „Ale nám reálně hrozí opravdu to, že nám nepřijde do práce poměrně dost personálu, který budou mít malé děti doma, a kvůli tomuto kroku se celá tato péče může zhroutit.“

„Já třeba opravdu nevím, kdo bude obsluhovat těch dva tisíce pět set postelí, které nám prý sežene ministr Hamáček.“ Moderátor České televize se poté trochu naivně zeptal, jak se na takový výpadek zaměstnanců v nemocnici připravují. Balík mu na to v klidu, ale důrazně odpověděl: „Prosím vás, vy jste asi nepochopil, co my tady děláme. My se staráme o kriticky nemocné, kteří mají velký stupeň postižení a vyžadují vysoce kvalifikovanou péči. Když mi jedna třetina zůstane doma kvůli zavřeným školám, já je neumím nikým nahradit.“

„Tady skutečně si vláda zahrává s tím, že tady chce mít ten italský scénář. To znamená, že nekvalifikovaný lidi budou zaskakovat za ty, co musí zůstat doma, protože tam budou mít malé děti, o který se nebude mít kdo postarat.“ Vysvětloval trpělivě Balík situaci. Pak ještě přidal, že s takovým zavíráním škol nepočítali a že jde ze strany vlády o kudlu do zad.“

Psali jsme: Vondra (ODS): Babišova vláda je u konce s dechem. Spočítáme mu to Šimral (Piráti): Praha nesouhlasí s omezením působení asistenta pedagoga Školy se zavřou, školky ne. Rozšíří se roušky. Vše až na tři týdny Vlivný Čech: Panika kolem covidu. A pak zjistíte, že nikomu nic není. Ale je to vážné, mám info

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.