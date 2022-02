Tohle se mělo řešit bez kamer! Babiš „sejmul“ vlastního primátora

reklama

V sobotu dopoledne odstartoval volební sněm hnutí ANO. Po předsedovi hnutí Andreji Babišovi se k řečnickému pultíku postavil primátor Ostravy Tomáš Macura. I když původně prý vystupovat nechtěl. „Ale udělal jsem si několik poznámek a nedá mi to,“ zahájil svůj proslov.

„Člověk by měl umět přiznat prohru. Neúspěch. A já to udělám. Mně se nepodařilo vybudit poptávku po nějaké vnitřní hlubší diskusi uvnitř hnutí ANO k otázkám, které jsme se nejdříve v širší skupině liberálně uvažujících kolegů snažili otevřít,“ pokračoval.

V hnutí prý chtěl vybudit diskusi o ideálech, kterých by se hnutí mělo držet, aby vytvořilo jistou protiváhu proti převažujícímu pragmatismu a kumulaci funkcí, kterou prý ve hnutí ANO stále více vidí. To, že se mu nepodařilo na toto téma otevřít diskusi, si přeložil tak, že už nemá kandidovat na místopředsedu hnutí ani do jiných pozic a svůj zbývající život bude prý věnovat jen a pouze své milované Ostravě.

Osobně má prý problém s tvrzením Andreje Babiše, že ANO je tzv. catch-all party, že je stranou pro všechny. Tento koncept nepovažuje za dlouhodobě udržitelný.

Zdá se mu, že ANO dnes cílí především na seniory a nejchudší občany. Těm je podle Macury třeba pomoct, ale to nemění nic na tom, že je třeba cílit na mladé lidi a na podnikatele, protože oni jsou faktickou hybnou silou pro změny v České republice. „Řada z nás má nějakého juniora doma a oni nás přece nebudou volit proto, že jim dáme 70 nebo 80 procent slevu na jízdné,“ upozornil primátor Ostravy.

Osobně byl zklamán, že si jako končící místopředseda hnutí přečetl sněmovní program hnutí ANO až v novinách. Čekal by, že ještě před zveřejněním programu se dozví víc a že se o tomto programu povede diskuse ještě před jeho prezentací před veřejností.

Na Macurova slova ihned zareagoval Andrej Babiš.

„Pana Macuru známe. Pan Macura vždy vystoupí a potom není nic,“ vypálil šéf hnutí ANO. „Ale já jsem za to rád. Byl bych strašně rád, aby tady teď vystoupila předsedkyně Mladého ANO a řekla nám, jak je to s Mladým ANO. Aby tady vystoupilo naše pravicové křídlo naší vlády, paní Schillerová a pan Havlíček, aby řekli, co všechno jsme udělali pro živnostníky. A já jsem opravdu přesvědčen, že my jsme catch-all party. Já jsem přesvědčen, že levice a pravice neexistuje, že ti politici, co tam sedí 30 let, si na to jenom hrají!“ zahřměl Babiš.

Pokud chce Macura něco změnit, má se o to podle Babiše pokusit zevnitř hnutí, dotáhnout do konce nějakou diskusi. Babiš však Macurovi vmetl, že nakonec jen on dokázal svolat nějakou diskusi s primátory a na té se ukázalo, že primátoři za ANO nevystupují tak důrazně a viditelně, jak to dokázala Jana Černochová (ODS) ještě než se stala ministryní obrany. „Pan Macura vždycky něco vykopne a potom nic,“ kroutil Babiš hlavou.

„A pokud vy máte pocit, že tam je moc těch tweetů, tak já nevím, ale já mám pocit, že se k tomu máme vyjadřovat. Ta vláda, co předvádí, vždyť stačí číst ty titulky, nic jiného, len titulky,“ sklouzl Babiš ke slovenštině.

„Pandemický zákon úplně zbytečný. Válek tam ani neposlouchá ty senátory. My musíme vysvětlovat lidem, že je zase obelhali, že jim zase berou peníze. Pro mě je to jízdné důležité. Pan Macura to zpochybňuje. Za mnou byla paní, která jezdila za vnoučaty jednou ročně. A když byly ty slevy, tak jezdila čtyřikrát. Na Slovensku je to zdarma. 1,6 miliardy. Je to o ničem. A to jim vzali. To jim vezmou 1,6 miliardy, když si dali na předsednictví 1,8 miliardy. A 1,6 jsou slevy. To jim bylo líto? Dostali těch 62 miliard. I od těch, co mají ty slevy,“ zuřil Babiš. Pravice teď chce šetřit, ale to není šetření, to jsou škrty, který zabijou všechno, co my jsme dělali,“ pokračoval ve slovní palbě.

Zdůraznil, že tyhle věci by si mělo hnutí ANO řešit uvnitř a bez kamer. Ale když už se to řeší veřejně, musí se podle Babiše také říct, že Česká republika má peníze, ale vláda Petra Fialy jim tyhle peníze nechce dát.

„A já chci, aby v každé obci seděl Pepa Hájek a aby ten přišel do hospody a říkal lidem: Fialova vláda? Oni zase lhali! Oni mají ty peníze? Koukejte na to Čau lidi!“

Ještě Babišova vláda prý dala městům peníze a města teď můžou investovat a rozvíjet se, jak se to ostatně děje v Brně. „Hřib je impotentní,“ uhodil poté na pirátského primátora Prahy. „Na ty komunální volby vám úplně stačí dát lidem tu naši knížku a říkat lidem, že tohle udělala naše vláda,“ prohlásil Andrej Babiš.

