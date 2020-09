Tohle vám média neřeknou! Babiš převratně o viru v ČR

reklama

Úvodem se krátce vrátil k natáčení pořadu s Milošem Vystrčilem, jenž se vrátil z Tchaj-wanu. „Chci jenom říct, že mně vadí, když někdo říká, že Česká republika má křivou páteř. Nemáme křivou páteř. Já to zásadně odmítám a taky mě mrzí, když vysoký ústavní činitel v zahraničí vlastně pomlouvá naši zemi a vykládá tam věci, které jsou vnitropolitického charakteru. Takže já doporučuju, abyste se na to podívali. Tam jsme o tom dlouze mluvili,“ sdělil Babiš.

Následně už přešel na situaci kolem koronaviru. „Čísla stoupají, to jsme čekali. Věděli jsme, že když se dají do pohybu dva miliony lidí po prázdninách, budou ta čísla stoupat. Největší problém je Praha, i včera, čtvrtina dalších nakažených je v Praze, ale také vysoký počet je ve středních Čechách. Velice rád bych chtěl korigovat – média si totiž vždy vyberou to negativní. Paní Jágrová je velice pracovitá paní, která se vyjádřila velice upřímně, že pokud bychom chtěli s každým mluvit do hodiny, s tím, koho trasují, tak se nám to prostě nedaří a nemůžeme to prostě zvládnout. Takže média si z toho jenom vybrala ten titulek, že se nezvládá trasovat. Není to pravda,“ podotkl Babiš.

Jágrová podle něj řekla, že se nezvládá do hodiny. „Takže bohužel samozřejmě víme, jak se média snaží vytrhnout z kontextu věci a prezentovat. Takže já jenom chci říct, že Praze věnujeme mimořádnou pozornost. Posílili jsme krajskou hygienickou stanici v Praze o 42 armádních mediků, v pondělí nastupuje dalších 30 vyškolených lidí,“ zmínil Babiš i nákupy techniky.

Lidé, kteří mají nějaké symptomy, mají podle jeho slov nejprve volat praktickým lékařům. „Ti diagnostikují a v případě, že uznají za vhodné, vás pošlou na test. Já chápu, že jsme stále pod kritikou, média samozřejmě vybírají ty negativní zprávy. Já vám ukážu tu pozitivní, protože co je důležité, je počet hospitalizovaných. A těch máme 204. A jaká je smrtnost? To znamená, bohužel s covidem umírají lidi. Mě to samozřejmě mrzí. Ale když se podíváte na tenhle graf, který dělal profesor Beran, s nímž nově spolupracuji, tak tady vidíte, že na prvních deset tisíc nemocných zemřelo 3,3 procenta. A smrtnost na covid-19 v České republice stále klesá. To vám média neřeknou,“ ukazoval Babiš.

Covid-19 má podle něj také jiný průběh než předtím. „Druhých deset tisíc nemocných, smrtnost byla jenom 0,67 a posledních 7 560 smrtnost 0,44. Takže celkově ta situace se mění,“ zmínil Babiš a doporučil k přečtení rozhovor s profesorem Balíkem. „Profesor Balík říká, že už nejde hlavně o nemocné ve vysokém věku, ale jde o věkovou hranici 40–60 let s řadou rizikových faktorů. Takže on říká, že za typického pacienta v tomto období s těžkou formou onemocnění považujeme dnes jedince okolo 50–60 let, který je obézní, někdy až morbidně obézní, s vysokým tlakem, špatně kompenzovanou cukrovkou a metabolickým syndromem. Tito lidé totiž na koronavirus reagují jinak než ostatní lidé. Jejich buněčná imunita obvykle selže a nemocní se velmi rychle dostávají do velmi závažného stavu. Taky mluví o tom, že nošení roušek je rozumné a že je to určitá daň, kterou musíme zaplatit,“ zdůraznil Babiš a apeloval na to, abychom všichni byli zodpovědní hlavně vůči sami sobě.

„Abychom nečekali, že tady stát něco nadiriguje. Máme ten semafor. Semafor reagoval na situaci v Praze,“ podotkl s tím, že jde o nepříjemnou situaci, která může mít dopady z hlediska ekonomiky, z hlediska okolních států, co se týče návštěvnosti.

