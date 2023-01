Tolik pohrdání lidmi, až se tají dech. Fámy a manipulace na podporu generála

reklama

„Před druhým kolem prezidentské volby přituhuje. Petr Pavel porazil v prvním kole Andreje Babiše jen o čtyři desetiny procenta. Tak těsný výsledek čekal málokdo. A tak vládní politici i spříznění novináři rozjeli tvrdou propavlovskou propagandu,“ uvádí moderátorka Bobošíková.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) v hlasování mezi Pavlem a Babišem půjde o souboj hodnot. Kdo volí generála ve výslužbě Petra Pavla, je podle jeho slov demokrat, respektuje ústavu a je prozápadně orientovaný. Naopak kdo volí expremiéra Andreje Babiše (ANO), je populista, lhář a přiklání se k Rusku, pokračuje moderátorka.

Bobošíková se pozastavuje i nad vyjádřením k výsledkům prvního kola ministra sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL). „Další vládní ‚demokrat‘, který ještě v dubnu hledal jiného kandidáta na prezidenta, než je Pavel, prudce otočil. Postup exkomunisty a absolventa špionského kurzu Varšavské smlouvy dává podle antikomunisty Jurečky velkou šanci naší zemi mít opět po letech důstojného prezidenta,“ glosovala Bobošíková Jurečkův tweet, v němž Pavlovi gratuluje k vítězství v prvním kole prezidentských voleb.

K tomu následně podotýká, že ministr Jurečka prosadil snížení důchodů prominentům komunistického režimu. „Co myslíte, dotkne se to i důchodce předlistopadového komunistického prominenta Petra Pavla? Mimochodem, jeho výsluha mnohonásobně převyšuje průměrný český důchod. A platíme ji bývalému předsedovi vojenského výboru NATO my všichni ze státního rozpočtu. Ale protože u nás není komunista jako komunista, Petru Pavlovi se příjem nesníží,“ dodává Bobošíková.

K dělení občanů na demokraty a nedemokraty přistoupil také vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Prohlásil, že „kandidáti demokratického občanského spektra získali téměř šedesát procent hlasů“. „Z výroku demokrata Rakušana je jasné, že s hlasy 2,2 milionu občanů, kteří volili Andreje Babiše nebo Jaroslava Baštu, má evidentně problém,“ podotýká novinářka.

Dále moderátorka poukazuje, jak se k nálepkování voličů a k jejich dělení podle majetku a vzdělání hned přidala jak média, tak někteří sociologové. „Například podle člena vládního NERV, sociologa Prokopa vede Andrej Babiš tam, kde je nejmenší podíl lidí s maturitou. Ovšem ve třetině obcí, kde je největší podíl lidí s maturitou, tam vede Petr Pavel. Expremiér Babiš podle provládního sociologa také vyhrál v obcích s vyšší mírou chudoby a s exekucemi,“ uvádí Bobošíková hodnocení výsledků voleb ze strany Prokopa.

Příznivci generála nyní přemýšlejí, jak přilákat voliče Andreje Babiše a Jaroslava Bašty. Hýří návrhy, jak účelově oslovit prorusky orientované populisty, nedemokraty, lháře a méně vzdělané a chudé, aby nevolili Babiše. Shánějí na sociálních sítích nápady, jak demobilizovat Babišovy voliče, aby vůbec nešli k volbám,“ pokračuje Bobošíková s odkazem na znění jednoho z tweetů podporujících Pavla. „V jejich slovech je tolik manipulace a pohrdání lidmi, až se tají dech,“ komentuje je Bobošíková.

S okamžitým návrhem, jak pomoci generálu Pavlovi ke zvolení, přispěchal šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr. „Mimochodem, to je ten server, který intenzivně spolupracuje s ODS. A který se podílel na předvolební manipulaci s duševně nemocným Andrejem Babišem mladším. Na podporu Fialova kandidáta Pavla Forum24 rozeslal e-mail svým příznivcům, v něm Šafr prosí občany o peníze na vydání předvolebních novin. Před druhým kolem chce oslovit 2,5 milionu domácností na venkově. A vysvětlit jim, „proč volit hrdinu, a ne lháře Babiše“.

Podle Šafra se totiž naplnila hororová prognóza, protože Babiš sice nezvítězil, ale získal pětatřicet procent. Babiš podle něj prý má v rukou český venkov, a proto musíme s podceňováním venkova skončit,“ cituje Šafrova slova.

„A jak server spojený s ODS venkov, tedy česká a moravská města, vidí? Tak to si nenechte ujít. Cituji: zvýšenou volební účast na jinak ospalých maloměstech bychom měli číst jako projev nesouhlasu konzervativního a ustrašeného venkova s liberálním městem a moderní civilizací,“ uvádí Bobošíková. Podle Fora24 bychom si také měli uvědomit, že „pod vedením slovenského estébáka a autoritáře proti nám, západně a svobodomyslně orientovaným lidem, povstala vesnice se svými socialistickými a východními sklony a má statisticky ohromnou sílu“.

„Manipulátor Šafr také generálu Pavlovi do kampaně radí: „Musí se zabránit tomu, aby Babiš dál mobilizoval venkovské obyvatelstvo protivládní kampaní. Generál proto nesmí mít image vládního kandidáta.“ Šafr si patrně myslí, že obyvatelé utrpěli lobotomii a nevšimli si toho, že premiér Fiala okamžitě po vyhlášení výsledků prvního kola vyzval k volbě generála Pavla, a tak ho podpořil,“ připomíná moderátorka pořadu Aby bylo jasno.

Tým Petra Pavla by si podle Šafra také měl uvědomit, že „nesmí lidi na venkově ignorovat, měl by vyslat jasná poselství lidem na českém a moravském venkově, že mu na těchto lidech také záleží“. Havlovská a liberální rétorika podle serveru Forum24 není to, co Petra Pavla dostane na Hrad. Lidé na vesnici podle Šafra potřebují dostat informace o tom, že „je absurdní vyslat na Pražský hrad lháře a tuneláře“. „Na to vše potřebuje provládní server, nebo jak někdo říká Fialovo Rudé právo, vaše peníze. Celé zvláštní vydání už je připraveno,“ podotýká Bobošíková.

Šéfredaktor Šafr podle Bobošíkové představil rétoriku i několika dalších novinářů, kteří stejně jako on prý hodlají manipulovat voliči, jimiž podobně pohrdají. „Potřebují jejich hlasy pro vítězství svého koně, kterým je generál Pavel,“ dodává a pouští zvukový záznam, jak redaktor Dolejší z největšího zpravodajského serveru Seznam Zprávy radí například vypustit před volbami dezinformaci, že Andrej Babiš přejel seniorce obytňákem jezevčíka. Jestli je to pravda, nebo ne, by se podle Dolejšího „řešilo až pak, ale mohlo by to zafungovat“.

„‚Demokratičtí‘ politici a jejich spříznění novináři se neštítí vůbec ničeho, ačkoli se zaštiťují demokracií a občanskou společností, svobodou i občany naprosto pohrdají. Radí, jak manipulovat, dezinformovat a lhát. A přitom mají plná ústa sjednocování společnosti,“ shrnuje závěrem Jana Bobošíková.

