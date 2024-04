Tolik ruských tanků! Strach a údiv. A Zelenskyj čelí vzpouře

Pozoruhodné. Rusové nebývale často útočí mechanizovanými jednotkami! V různých úsecích fronty. Takto se o posledním vývoji bojů na Ukrajině vyjadřuje washingtonský Institut pro studium války (ISW). Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se Rusové chystají přilákat dalších 300 tisíc lidí do ozbrojených sil. Američtí analytici předpokládají, že se Rusové chystají k velkým ukrajinským akcím a Ukrajinci si zoufají, že kdyby jim západní pomoc přišla včas, mohli by tyto velké ruské plány ještě překazit. A Zelenskému se mezitím bouří parlament.

Podle všeho mají Ukrajinci bránící na frontě svou vlast před ruskými agresory další problém.

„Zdá se, že ruské síly během posledních dvou týdnů zvýšily počet a velikost mechanizovaných pozemních útoků na vybrané sektory frontové linie, což znamená pozoruhodný celkový nárůst ruských mechanizovaných útoků na celé frontě,“ uvedl institut. Ukrajinci zveřejnili záběry kolony ruských obrněných vozidel, které zničili při ruském pokusu rozvinout útok na Lyman.

„Ukrajinské síly později 30. března porazily ruský mechanizovaný útok u Tonenke (západně od Avdijivky), do kterého ruské síly údajně nasadily nejméně 36 tanků a 12 bojových vozidel pěchoty (BMP),“ pokračoval v popisu situace Institut.

Rusové prý možná zesilují mechanizované útoky právě teď, protože za chvíli rozmrzne půda, která se promění v moře bahna, což útoky mechanizovanou silou značně ztíží, ne-li znemožní. A nakonec ISW připomněl, že Rusové napínají vůči Ukrajině všechny síly, dokud Ukrajině nedorazí další západní pomoc.

Rusové prý přesouvali materiál do předních linií fronty po malých částech, aby Ukrajincům znemožnili identifikaci a zničení těchto nákladů. Podle amerických analytiků jde o součást příprav na rozsáhlejší vojenské operace, k nimž má v tomto roce dojít. A pokud by západní pomoc na Ukrajinu dorazila včas, obránci by mohli Rusům ztížit přesuny tohoto materiálu, mohli by ničit ruskou vojenskou sílu v předních liniích fronty ještě před zahájením nové ruské ofenzivy a v konečném důsledku by mohli docílit toho, že blížící se ruská ofenziva skončí neúspěchem. Pokud by vojenská pomoc dorazila včas.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 3. dubna prohlásil, že Rusko se připravuje na „mobilizaci“ dalších 300 000 sil na 1. června. Podle ISW se Rusové pokusí o nějakou skrytou mobilizaci, kterou budou vydávat za nadšené dobrovolnictví. Ruská propaganda v tomto duchu tvrdí, že do útoku na koncertní halu Krokus byli zapojeni i Ukrajinci. Fakta sice říkají něco jiného, ale to Rusy netrápí.

Mezitím Ukrajinci podepsali dohodu o bezpečnostní spolupráci s Finskem. Na deset let.

Finsko také oznámilo nový balíček vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 188 milionů eur, což je v přepočtu asi 4,76 miliardy korun, který zahrnuje materiál protivzdušné obrany a dělostřeleckou munici.

Ozbrojené síly Ukrajiny prozatím dokázaly vyřadit z boje dalších 670 ruských agresorů. K tomu ukrajinští vojáci zničili dalších 9 tanků a 18 obrněných vozidel. Server Ukrajinská pravda napsal, že Ukrajinci dokázali z boje vyřadit 445 tisíc okupantů.

A Zelenskému se mezitím bouří parlament. Poslanci už podruhé v poměrně krátké době hlásí do světa, jak jsou frustrovaní, protože prezidentská kancelář je využívá jen jako hlasovací stroj pro zákony, které potřebuje protlačit, ale jinak je parlament v maximální možné míře upozaďován. A poslanci už toho mají dost.

„Dva nejčastěji uváděné důvody jsou cestovní omezení a obecné zhroucení vztahů mezi parlamentem a ostatními složkami vlády,“ napsal server Kyiv Independent.

Někteří zákonodárci mají pocit, že ukrajinská vláda přesouvá odpovědnost za nepopulární legislativu na parlament, řekl Dmytro Natalucha, člen většinové strany Služebník lidu a předseda parlamentního hospodářského výboru. „Zdá se, že sílí pocit, že parlament je nyní konečným obětním beránkem všech špatných věcí, které se v zemi dějí, což mnoho mých kolegů považuje za nespravedlivé,“ řekl Natalucha a dodal, že zákonodárci „nechtějí být tím jediným, kdo stiskne tlačítko a pak na sebe vezme všechnu vinu.“

Problémem také je, že poslanců je málo. V zákonodárné komoře schází poslanci, kteří byli do roku 2014 voleni i za region Krym a pak schází další politici z rusky orientovaných stran, kteří zmizeli po startu plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Kdyby nebyla válka, tak by parlamentní volby proběhly na podzim 2023, ale vzhledem k válečnému stavu jsou odloženy na neurčito.

„Ačkoli lze zákonodárcům zablokovat rezignaci, nelze je nutit, aby hlasovali,“ upozornil server, který tímto naznačil, že ukrajinský parlament je ve stávající situaci částečně paralyzován.

Ihor Chalenko, politolog, který vede ukrajinský think-tank Centrum pro analýzy a strategie, popisuje zpomalení legislativní činnosti jako formu protestu. „Morálka zákonodárců je dnes opravdu na úrovni deprese," řekl Chalenko. „Vidíme, že skutečně existují problémy s dostatkem hlasů pro některé návrhy zákonů.“

„Máme pocit, že parlament je ve skutečnosti pozastaven a mezi prezidentem a parlamentem probíhá konflikt," řekl ukrajinský politolog a komentátor Mykola Davydjuk.

Kancelář prezidenta Zelenského vydala prohlášení, v němž se proti steskům zákonodárců ohradila.

„Postavení Kanceláře prezidenta je zcela jasné – během totální války musí všichni představitelé všech složek státní správy, včetně zákonodárné, výkonné a soudní, stejně jako naprosto všichni úředníci v oblasti veřejné správy, pracovat na 100 %,“ stojí v prohlášení.

Podle serveru Kyiv Independent se také ukazuje, že Ukrajinci svým poslancům nevěří.

V prosinci průzkum Kyjevského mezinárodního sociologického institutu zjistil, že parlamentu důvěřuje pouze 15 % Ukrajinců, což je pokles oproti 35 % v předchozím roce a nejnižší mezi vládními orgány v průzkumu.

