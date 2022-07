Tolik vzteku. Ruské vraky v Praze se vymkly z ruky. Vysoká dohra

reklama

Od tohoto týdne je možno v Praze na Letenské pláni zhlédnout venkovní expozici zabavené ruské vojenské techniky, kterou nechalo do Prahy přivést ukrajinské ministerstvo vnitra. Podle informací ukrajinského velvyslanectví se na organizaci akce z české strany podílela zejména nezisková organizace Paměť národa.

Výstavu na Letné zahajoval ministr vnitra Vít Rakušan, jehož „kachlíkárna“ má expozici přímo pod okny. „Buďme stateční jako Ukrajina. A nezapomínejme, že ani 139 dní od začátku ruské invaze boje neustávají. To je přesně účel výstavy zničené a zabavené techniky okupantů,“ uvedl k tomu.

Kromě něj se zvláštní vernisáže na Letenské pláni zúčastnil také primátor Zdeněk Hřib, starosta Prahy 7 Jan Čižinský, ministr vnitra Ukrajiny Denys Monastyrskyj a evropská komisařka vnitra Ylva Johhansonová.

„Jsme hrdí na to, že spolupořádáme tuto výstavu, a především, že k obraně proti Rusku už přes čtyři měsíce přispíváme,“ uvedla Paměť národa.

Obdobné nadšení znělo i od některých návštěvníků.

Jakub Janda, ředitel neziskové organizace Evropské hodnoty, na vystavený tank posadil svého psíka. „Lze ruskou pseudosupervelmoc ponížit víc, než když jim tank T-90 ukořistí ukrajinská armáda a pak si na něj sedne bišonka Heliodora Černá-Jandová?“ ptal se posměšně.

Slavit ukrajinské vítězství je podle Jandy naprosto v pořádku. „Jsou to hrdinové naší doby, kteří se statečně brání přesile ruských okupantů,“ vysvětlil. Jakub Janda už před začátkem akce všechny zval, aby „přišli oslavit vítězství nad ruskými zrůdami“. Na akci se mu zalíbilo heslo „Ukrajina – štít Evropy“, které je podle něj tím nejpřesnějším popisem celé dnešní doby.

Místopředseda Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar se šel na Letnou podívat také a varuje, že vystavované exponáty nejsou žádné muzejní kousky, ale současné zbraně. „Tahle technika ještě před pár týdny zabíjela lidi dva tisíce kilometrů od nás,“ varoval s pohledem přímo do hlavně tanku s pozadím Ministerstva vnitra.

Pod fotografií jej překvapil jeden z přispěvatelů, který se zastával Ukrajiny a dostal okamžitě ban.

U artefaktů z ukrajinských bojišť se mnozí nadšeně fotografovali, často i s doprovodem ukrajinské vlajky.

„Když člověk stojí u toho šrotu, ze kterého je ještě dost cítit spálenina, vůbec si nedokáže představit, že by do toho musel lézt kvůli nějakému skřetovi, který si usmyslel poslat svou zem zpět do středověku a poslat desítky tisíc svých lidí na smrt,“ psal jistý Radomír Kočí.

Jiní ale pro podobné pózy neměli pochopení. „Kdo má potřebu se vyfotit u vojenského plechu a emočně se dojmout u děla, měl by urychleně navštívit tichý vypolstrovaný pokojíček pod zámkem,“ zaznělo také na sociálních sítích.

Z veřejně známých osobností protestoval Ivo Strejček z Institutu Václava Klause, podle kterého je výstavka „nepřijatelná a ubohá“. Ještě horší by podle něj bylo, kdyby byla instalována před Rudolfinem, jak prý bylo v plánu původně. „Chceme-li se touto hřibovsko-rakušanovskou ubohostí snížit k lacinému ponížení Ruska, pak už by tomuto „spektáklu“ chyběl pouze průvod ruských zajatců Prahou – bez opasků, sužovaných úplavicí. Tento obraz historie zná a my jsme si mysleli, že do historie také už jen patří,“ dodal.

Na Letné, v klidu střední Evropy, je podle Strejčka velmi snadné být statečný. „Jak zahanbující je sledovat počínaní české politické třídy,“ zoufá si bývalý europoslanec.

Bývalá poslankyně ODS Kateřina Dostálová označila výstavu za „největší odpornost“. „Je to jak přehlídka barbarských kmenů s ještě zaschlou krví probíhající války,“ stěžuje si. Mezi Rusem a Ukrajincem, pyšnícím se vítězstvím, podle Dostálové zjevně není rozdíl. A velmi by ji zajímalo, zda k tanku prezentovanému jako výstavní exponát dorazí umělec Černý s růžovou barvou, jako to učinil se sovětským tankem na Smíchově.

Výstava na Letné je ta největší odpornost. Je to jak přehlídka barbarských kmenů s ještě zaschlou krví probíhající války. Není rozdíl mezi Rusem a Ukrajincem, když se tím pyšní. Není to naše kultura a nemá to tu co dělat! Přijde aktivista Černý s růžovou? — Kateřina Dostálová (@Katerina_Dostal) July 11, 2022

Spisovatel a cestovatel Tomáš Lukavec komentoval „výstavu šrotu“ slovy, že v roce 2022 jedeme válečnou propagandu marketingovým stylem 1940. „V zemích, které procestovávám, jsou v šoku, že v Evropě může v roce 2022 být válka a že je živena více či méně politicky,“ dodává Lukavec.

V Praze je pry vystava valecneho srotu.



Zda se, ze jedeme v roce 2022 valecnou propagandu marketingovym stylem 1940. Prijde mi to i smesne, na druhou stranu v zemich, ktere procestovavam, jsou v soku, ze v Evrope muze v roce 2022 byt valka a ze je zivena vice ci mene politicky. — Tomáš Lukavec (@tomlukavec) July 12, 2022

A jiní upozorňovali na nepříliš vhodné historické paralely výstavy. Zejména ji srovnávali s expozicí Sovětský ráj, která byla v Praze vystavena v roce 1942 protektorátními úřady.

„Tanky, děla. Účast byla povinná, vstup zdarma. Lidé věděli své, výstava nezabrala,“ poznamenal k tomu na facebooku pan Přemysl Votava na základě knihy Praha ve stínu hákového kříže, kde byly z výstavy i pěkné fotografie. Nebyla instalována na Letné, ale o kus dále v Holešovicích, a zabavenou techniku si tam v únoru 1942 prohlížel i státní tajemník Karl Herman Frank.

Putovní výstava, doprovázená stejnojmenným filmem, objížděla celou Německou říši za účelem ospravedlnění invaze z června 1941. Měla ukázat „skutečný život v bolševismu“, od kterého německá vojska chtěla sovětské země osvobodit.

Její součástí byly i trofeje získané během invaze. Jedna ze sekcí výstavy se přímo jmenovala Sovětská armáda – hrozba pro Evropu.

VÍCE O VÝSTAVĚ SOVĚTSKÝ RÁJ

Jak upozornil Tomáš Měšťan, i v novinách vycházely fotky zničených sovětských tanků s výzvou: Výstava, kterou by měl vidět každý Čech. A v jejím průběhu tisk nadšeně referoval, že výstavu už v Praze zhlédlo čtvrt milionu lidí. Celkem mělo za měsíc výstavy na Výstaviště dorazit asi půl milionu diváků, než se Sovětský ráj přesunul do Berlína.

Podle Wikipedie se konaly i povinné zájezdy továrních kolektivů. V náladách obyvatelstva se ale zcela minula účinkem.

