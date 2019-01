Tomáš Halík: Modlím se za Klause. Je potrestán tím, že je směšný. Já nejsem průměrný

Kněz Tomáš Halík se rozhovořil pro Seznam Zprávy. Mimo jiné mluvil o tom, jak si lidé do něj promítají své démony. „Modlím se i za Klause,“ řekl také Halík. Tématem rozhovoru však bylo také upálení Jana Palacha, od něhož uplyne 50 let.

„Srpnová okupace mě zastihla v Anglii. Rozhodl jsem se tedy tam zůstat, ale těsně před Vánocemi mi přišel takový dopis, který říkal, že v tom stínu tanků je možné i něco dělat. A já jsem ten dopis odložil, ale celou noc jsem se modlil a řekl jsem si, že se vrátím,“ popisoval tehdejší situaci Halík. Vyprávěl o tom, jak Palach nechal dopis s názvem Pochodeň číslo 1 – a tím pádem, jak všichni jsou tedy následně Pochodněmi číslo 2.

Video najdete ZDE.

Anketa Považujete Jana Palacha za hrdinu? Považuji 13% Nepovažuji 87% hlasovalo: 6133 lidí

Katolická církev je podle Halíka v současné době rozhádaná. „A myslím si, že ji zastihne vlna restitucí a že jí to přijde dost draho,“ poznamenal Halík. „Jsem člověk, který není průměrný. Člověk se musí obému bránit,“ sdělil k tomu, že jedni jej adorují a pro druhé je nepřípustný a nadávají mu. Je podle něj nutné se řídit tím, co říká pánbůh.

„Chápu lidi, kteří si do mě promítají nějaké démony. Co si do mě promítá Dominik Duka, to se zeptejte jeho,“ poznamenal dále Halík, který byl s Dukou padesát let v přátelském vztahu. „Velmi jsem se těšil, že přijde sem, že bude nástupcem kardinála Vlka. Říkal jsem si, že ta různost mezi námi bude velkým vkladem. A myslel jsem si, že se budeme v té různosti respektovat,“ vyprávěl Halík.

Následně zmínil, že Dukovy vstřícnosti vůči tomu Hradu jsou nadměrné. Například mu vadí, že kardinál přinesl hradnímu kancléři Vratislavu Mynáři k padesátým narozeninám jako dárek obraz. Chtěl si prý s ním jeho stanoviska vyříkat, pozvání od kardinála však nedostal.

Zeman pak podle Halíka není postavou, které můžeme tleskat. „Církev nemá být statista při armádních přehlídkách. Měla by vznést i kritický hlas,“ uvedl Halík.

A vzpomněl i na to, jak se s Dukou nepohodli nad Istanbulskou úmluvou, kterou při svém kázání ve svatovítské katedrále tvrdě zkritizoval významný představitel katolické církve Petr Piťha. Halík pak Piťhu za jeho vystoupení zkritizoval, což se právě Dukovi nelíbilo a dal mu veřejnou výtku.

Jak pak uvedla moderátorka Renata Kalenská, Halík leží v žaludku i exprezidentovi Václavu Klausovi. „Mám dojem, že v podstatě Klaus za to všechno, co tady napáchal, je potrestán tak, že je směšným,“ podotkl Halík s tím, že se modlí za všechny špatné lidi, tedy i za Klause.

