Topíte uhlím či plynem? Připravte se, budete platit. Toto na vás chystá Babiš

Česká vláda hodlá brát boj s globálním oteplováním vážně. Proto se chystá zavést uhlíkovou daň na uhlí a plyn. Informuje o tom server iDNES.cz. „Dospěli jsme k názoru, že by bylo vhodnější případně uvažovat o zdanění negativních externalit, tedy aby platili ti, co znečišťují životní prostředí,“ uvedla v rozhovoru pro MF DNES ministryně financí Alena Schillerová.

Tepláren by se však vyšší zdanění nedotklo. Ty už totiž vyšší daň platí v podobě povinnosti kupovat si emisní povolenky. Ministerstvo životního prostředí i tak počítá s tím, že by uhlíková daň mohla vynést něco mezi 3 až 17 miliardami korun. Průměrná rodina bydlící v rodinném domku by musela zaplatit navíc něco mezi 1300 až 4500 korun ročně, podle toho, zda topí uhlím, či plynem.

Zavedení uhlíkové daně pro lidi odpojené od centrální soustavy vytápění by také podle Ministerstva životního prostředí odradilo občany od odpojování od centrální soustavy. „Pokud se odběratelé budou odpojovat a noví se nebudou připojovat, může to vést až k rozpadu centrálního zásobování teplem. To by mělo negativní ekonomické, environmentální a zdravotní dopady. Uhlíková daň by měla srovnat podmínky,“ uvedla Petra Roubíčková, mluvčí ministerstva.

A od kdy se má tato daň platit? Babiš počítá s jejím zavedením raději až v příštím volebním období.

