Topolánek udeřil: Klaus ml. je karikaturou svého otce. A přišel „vtípek“ s nacisty

Anketa Myslíte, že demonstrace ,,Milionu chvilek" svrhnou Babišovu vládu? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 8527 lidí

Jednoho z diskutujících pobouřilo, že Topolánek tenhle typ humoru ocenil. V roce 2017, resp. 2018 byl připraven volit Topolánka v přímé volbě prezidenta, ale teď je prý zklamán.

Topolánek uznal, že to byl „blbej vtípek“. Snad trochu infantilní. Rozhořčenému spoluobčanovi však sdělil, že on sám by z olajkování toho či onoho statusu nečinil dalekosáhlé závěry.

Dovolil si ještě dodat, že Václava Klause juniora považuje toliko za karikaturu otce-prezidenta.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Václav Klaus



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Někdo ti to zakázal, Fialo? Jsi jako Hamáček. Topolánek drtí předsedu ODS a fandí Němcové s Novotným Mirek Topolánek: Těm “pobouřeným” nevěřím ani pozdravení Topolánek: Podporuji ODS. Šíří se strach a nenávist Topolánek k 1945: Bylo by lepší, kdyby se do toho Rudá armáda nepletla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp