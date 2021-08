Tos trefil, Babiš vyhraje. A ten Okamura... Zahradil si zahrál na vědmu

reklama

Anketa Která politička je nejlepší? Pekarová Adamová (TOP 09/SPOLU) 1% Maláčová (ČSSD) 2% Černochová (ODS/SPOLU) 1% Schillerová (ANO) 41% Majerová Zahradníková (Trikolora/TSS) 28% Richterová (Piráti/PirSTAN) 0% Konečná (KSČM) 13% Šojdrová (KDU-ČSL/SPOLU) 4% Šafránková (SPD) 10% hlasovalo: 4644 lidí

Podle Palusky získá hnutí ANO 29 %, koalice SPOLU 22 % a Piráti a Starostové 17 %. Do Sněmovny se prý ještě dostane SPD s 9 %, komunisté se sedmi procenty a Přísaha Roberta Šlachty s šesti. Paluskův model tedy počítá s tím, že 10 % hlasů propadne. Pokud jde o to, kdo bude sestavovat vládu, má Jan Paluska také jasno. Bude to podle něj Babišovo ANO s SPD a Přísahou a zbytek hlasů dodají komunisté.

Paluska ke svému modelu poskytuje i vysvětlení, proč dojde k jeho naplnění. „Protože Babiš je dobrej v tom, co dělá a ostatní jsou v tom zoufale špatný. Protože v centrálách stran nepochopili, že volební výsledky kolem 30 % se nedělaj na pražský Náplavce, ani v Brně U Tří ocásků, ale v Kyselý prdeli na náměstí a nepřizpůsobili tomu ani témata, ani rétoriku. Protože antiBabiš už funguje jenom na dávno přesvědčený a nikoho novýho to po 8 letech fakt neosloví. Protože tu je plus minus autobus 15 % antisystémovejch voličů, který se demokratický strany rozhodly tak maximálně urážet a vysmívat se jim, a tak je ženou do náručí prodavačů deště typu Okamura, nebo Šlachta,“ tvrdí.

A v dlouhé řadě zdůvodnění pokračoval: „Protože Piráti nezanedbatelnou část nerozhodnutejch voličů silně odrazujou a když předem deklaruju, že půjdu jenom s nima, tak mi to lidi, co by mě možná i volili, prostě nehodí. Protože ‚klid na práci‘ a jistoty jsou pro spoustu lidí hmatatelnější, než imaginární záchrana planety nebo lidská práva. Protože společenská revoluce táhne tak maximálně na twitteru, ne v reálu. Protože vzletný fráze musím taky podpořit uchopitelnou činností, jinak mi je nikdo nevěří. Protože mluvíme o spravedlnosti, ale jenom množíme zákazy. Protože mluvíme o svobodě, ale jednáme s lidma, jako by to byly nesvéprávné děti. Protože tomu, co říkáme, mnohdy ani sami nevěříme.“

K Paluskově předpovědi se přidal další volič ODS Libor Šprysl, který mínil, že na propadání depresím je ještě čas a vyzval Palusku, aby „něco“ dělal. Paluska ho ujistil, že depresím nepropadá, že s tímto stavem je smířen. „Protože vím, jak zkostnatělá je instituce s názvem volební štáb, tak vím, že za těch 50 dní se nestane nic, co by zafungovalo,“ mínil.

Přidal se také europoslanec Jan Zahradil. Ten považuje Paluskovu předpověď za relativně přesnou. S dvěma výjimkami. „Okamurovi bych dal přes 10 %. A komárům zas míň (KSČM – pozn. red.), s odřenými zády,“ odhadl Zahradil. Paluska ovšem namítl, že souboj bude mezi Šlachtou a Okamurou a že oběma pár procentních bodů ukousne Volný blok.

Psali jsme: Konvička a tlumočníci: Překvapení Fašista, a těžce dýše. Piráti jdou najisto. Výsměch Peksovi přímo z ODS Plivání na Beneše, Masaryka, zamlčování ničivé role sudetských Němců... Zahradil četl jistý článek a vybuchl zlostí Začalo to seriózně, pak se ale Petrov a Zahradil už neudrželi. Těžké bombardování lovců „dezinformátorů“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.