Totální výsměch BIS, která mluví do školství: Rudá armáda nás neosvobodila, nic takového neexistovalo. A Rusko? Neexistuje. Za východní hranicí Ukrajiny spadnete do oceánu!

V poslední době nabývám neurčitého dojmu, že BIS je plná bývalých sovětských agentů, kteří se pokoušejí zamést svou minulost. Jinak totiž není možné, aby se BISka chovala tak, jak se chová.

Ještě překvapivější je chování ministra školství Roberta Plagy (ANO), který se sešel s kontrarozvědkou, aby s ní probral osnovy nedávné historie. Školství v tomto státě řídí Bezpečnostní informační služba? Naslouchej, dívej se a mlč, má jako motto. To poslední jim tedy moc nejde. Když si člověk čte jejich zprávy, má dojem, že hoši sedí u stolu a píšou klišovité fráze, které patrně opsali z nějaké příručky pro komsomolce. Plaga byl přitom politický náměstek za ANO, který měl na starosti evropské fondy a řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. Sovětský výklad dějin, sousloví, které má zvuk starého Rudého práva. Jsem ráda, že v BIS slouží tak fascinující osobnosti, které dokáží vykládat dějiny, rozlišovat na nich to sovětské a dokonce sdělovat ministru školství, jaké dějiny se mají učit. A ministr školství to s nimi zcela vážně konzultuje.

Že by Lunačarskij chodil na poradu k soudruhu Dzeržinskému, jak má učit dějiny? Kdo chce zapalovat, musí hořet. Noví čekisté z BIS ve jménu borby s kontrarevoljucijej, kterou patrně vidí jen oni sami, rozhodli se tedy vstoupit do mozečků našich nadějí.

Mohli by mi čekisté vysvětlit, što takoje „sovětský výklad dějin“? Patrně budeme muset zrušit národní obrození a Palackého, protože čeština je slovanský jazyk a občas si půjčovala z ruštiny. Taková příroda, třeba. Zrušme tedy přírodu. Pro boj s nepřítelem je nevhodná. Za stromy totiž není vidět a BIS teď nemá čas dívat se za stromy.

Zrušme Slovany a usilování o panslavistickou vzájemnost jako kulturně politickou reakci na pangermanismus. Je to škodlivé „proruské“ panslovanství. Spalme archeologické studie a historické knihy, které s těmito pojmy pracují. Nejlépe za svitu pochodní, zvuku píšťal a bubínků.

„Jakej Menděljev, komu to slouží,“ ptal se jeden můj facebookový přítel. Pryč s periodickou tabulkou prvků. Je neideová!

Že většinu území našeho současného státu osvobodila Rudá armáda? Nic takového neexistovalo, přece. Sovětská armáda nás obsadila spolu s ostatními armádami Varšavské smlouvy v roce 1968. V roce 1945 vyhnali Rusáci ty hodné Němce, kteří to s námi mysleli dobře a kteří přece bojovali jen proti světovému komunismu a židovské plutokracii.

Gagarina si beztak Rusové jen vymysleli. Možná si „v době hybridních hrozeb“ vymysleli celé Rusko, aby nás postrašili zemí, sahající přes celou Asii až do Evropy. 17 milionů kilometrů čtverečních, 146 a půl milionu občanů, z toho polovina věří v pravoslavné křesťanství a ne islám, rozvodí tří světových oceánů – Severního ledového, Tichého a Atlantického, HDP PPP 24 451 USD za rok 2015, hlavní město má víc obyvatel, než celé Česko… To nemůže být pravda.

Ve skutečnosti je totiž země plochá a hned za východní hranicí Ukrajiny člověk spadne do oceánu, v němž plují čtyři želvy. Možná sloni, to ještě neprobrali rozvědčíci na poradě vedení s indickými vědci, ale určitě to pak napíšou do výroční zprávy. Což bude asi tak jediná zajímavá informace v tom balastu. Tvrzení BIS, že Rusové „ovládají moderní dějiny“, je nesmyslné od samého počátku stejně, jako fobie části prosudetských bohemistů, kteří se ještě v roce 2019 obávají poněmčení a okupace pohraničních vesnic potomky německých nacistů. Fakt genocidy v historii Ukrajiny je fakt a ne propaganda. Stejně jako hladomor tamtéž. Historici hovoří nejčastěji o 2,5 až 5 milionech mrtvých v té době. Stejnou pravdou je ale vybudování kaskády přehrad na Dněpru v době SSSR, industrializace Donbasu a urbanizace zanedbané země. Masakry obyvatelstva západní Ukrajiny, Slovenska a Polska jsou součástí historie ukrajinských „banderovců“. Generál Roman Šuchevyč nebo Stepan Bandera jsou masoví vrazi a váleční zločinci, a ne že ne. Válečné masakry UPA ale vzbuzují ještě dnes ostrý spor. Odpor vůči „osvoboditelské roli“ banderovců vyjadřují nejen evropští historici, ale hlavně židovské obce na Ukrajině a jinde v Evropě. To není ruská propaganda, ale minulost Evropy. Ta nejde přepsat.

Nejkratší vysvětlení je, že se čeští kontrarozvědčíci prostě zbláznili a vidí všude spiknutí. Propadli mesiášskému komplexu a rozhodli se všechny převést na svou, hybridních hrozeb prostou víru. Než začnou upalovat, zlikvidují všechny sochy ruských velikánů (bacha, nesplést si Wagnera s Mendlssohnem) a zakáží půjčovat v knihovnách veškerá ruská díla. Včetně Puškina. Zakáží rovněž azbuku (stejně ji nikdo z nich neumí). To se stává, vhodnou medikací se to dá léčit.

Druhou možností je, že jsou v průšvihu tak velkém, který si neumíme představit. A zakrývají to tímhle. Prostě odvracejí pozornost od toho, že něco provedli. Asi by bylo fajn přestat kolem nich chodit po špičkách a trochu se jim podívat do ledví. Hlavně řešit kompetence a kvalifikaci autorů výroční zprávy.

Třetí pravděpodobnost je, že měli vodkový večírek a předháněli se v tom, kdo vymyslí větší kravinu.

Nejhorší – fakt tomu věří. S tím se nedá nic udělat, jedině jim sebrat placky, peníze a učinit z nich nezaměstnané. Léčit se to nedá.

Škoda, že si soudruzi z BIS neprostudovali lépe sovětské dějiny. Tam je jistý soudruh Ježov. Nikolaj Ivanovič Ježov. Pouhých 151 cm vysoký lidový komisař vnitřních věcí (NKVD). Ten byl také takový urputný. Vedl tento nejmocnější policejně zpravodajský orgán SSSR během tzv. Velkého teroru. V letech 1937–1938 nechal Ježov zatknout jeden a půl miliónu lidí a z nich na 800 tisíc zastřelit. Ale i s ním si soudruh Stalin poradil. O rok později byl zbaven funkce a nakonec též zastřelen. Nebyl první ani poslední. Autoři výroční zprávy BIS také nejsou první ani poslední. To už tak někdy je.

