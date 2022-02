Totální závislost EU, Američanům to hraje do karet. Plynové pozadí ukrajinské krize očima diplomata

reklama

Anketa Vyeskaluje nová situace kolem Donbasu do konfliktu evropského formátu? Ano 4% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4338 lidí

O silně protiruském postoji českých vládních politiků Novotný říká, že netuší, kde se v nich bere ta bojechtivost, zvláště, když o skutečné válce netuší zhola nic. Rusko hodlá uznat nezávislost Doněcké a Luhanské republiky, jak se nechali slyšet členové ruské bezpečnostní rady. Jiné východisko podle šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova ani není. V podobném duchu se vyjádřil i ministr obrany Sergej Šojgu. Ten se obává, že Ukrajina by mohla na vzbouřenecké linii rozmístit taktické jaderné zbraně. Je to možné?

Tak ta varianta pochopitelně existuje, pro tuto chvíli platí, že Ukrajina se veškerého jaderného arzenálu ze sovětské éry vzdala v roce 1994 na základě Budapešťského memoranda výměnou za bezpečnostní záruky včetně závazku Ruska respektovat ukrajinskou suverenitu a územní celistvost.

Ruským prezident Vladimir Putin vyzval Dumu, aby nezávislost schválil a poslal vojska do Doněcké a Luhanské republiky.

Co to v praxi může znamenat?

Jednoduše řečeno, přestanou platit minské dohody, které schválila Rada bezpečnosti OSN v roce 2015, a velmi pravděpodobně by Rusko přistoupilo k anexi území, podobně jako v případě Krymu.

Ale zmiňované minské dohody představují závazek pro Ukrajinu?

Ano, Ukrajina má umožnit, aby se v těchto republikách odehrály svobodné volby, aby byly ustanoveny příslušné správní orgány včetně policie a aby byla těmto oblastem poskytnuta autonomie. Pokud by tyto body splnila, pak by mohla tato území začlenit ke svému.

Na Donbase žije kolem 800 tisíc ruských občanů, ti by se měli podle Valentiny Matvijenkové, šéfky Rady federace, horní komory ruského parlamentu, ochránit před „genocidou“. Není to přehnaně expresivní rétorika?

Tak, když jste pod vojenskou palbou, kdy cílem jsou i školy, školky, úřady či obchody, tak je to málo platné prostě zabíjení bezbranných a nevinných lidí ukrajinskou armádou, případně ukrajinskými dobrovolníky.

A dodávám, že v této oblasti žijí 3–4 miliony Rusů, většina z nich ale ještě nemá ruské občanství.

Většině obyvatel Ukrajiny je už podle průzkumů vcelku jedno, zda budou mít v jejich zemi navrch Rusové nebo NATO spolu s Američany – rozumíte jejich postoji?

Samozřejmě že rozumím. Už jsou unavení a otrávení za těch 20 let vlády nejrůznějších vlád, které s nimi smýkaly z leva do prava, už mají prostě dost toho věčně zpolitizovaného a nepřehledného systému, v němž kraluje korupce a klientelismus. Prostě chtějí, aby tam někdo udělal pořádek.

Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že Rusko se chystá k největší válce od roku 1945. Podobně se vyjádřily i americké zdroje včetně českého premiéra Petra Fialy. Jsou takovéto poplašné zprávy na místě?

Falešný poplach to nepochybně je a je to ze strany Johnsona čirá nezodpovědnost. Ale jak víme, mezi Brity a Rusy panuje napětí a vzájemná nevraživost prakticky už několik století, to má své historické kořeny ještě z doby carského Ruska.

Čistě teoreticky – dá se očekávat, že do případného ozbrojeného konfliktu se zapojí i NATO, přestože mnohokráte jasně deklarovalo opak?

Severoatlantická aliance se dle svých stanov do žádného takového konfliktu zapojit nemůže, protože ohrožen není žádný členský stát NATO. Případně se mohou separovaně do té války zaplést jednotlivé země z aliance, ale NATO jako takové rozhodně nikoliv, to je ze své podstaty obranný, ale ne útočný pakt.

Upřímně řečeno, já v tom vidím pouze zástupné divadlo. Rusko přece Ukrajinu napadnout nechce a ani to neudělá. Jde tu o boj o geopolitický vliv, ale přestřelky mezi ruskými separatisty a ukrajinskými dobrovolníky opravdu nelze považovat za konflikt. Vždyť probíhají už 7 let a po tu dobu se tím nikdo až tak příliš nevzrušoval. Ale teď jde o byznys, proto se USA tak angažují. Souhlasíte?

Více méně s vámi souhlasím prakticky ve všem. S tím, že tady rozhodně ve skutečnosti vůbec nejde o Ukrajinu, ale o Evropskou unii. Protože USA dělají všechno proto, aby Rusko dotlačily k nějakému kroku, za který by mohly být na Rusko uvaleny sankce.

To by mimo jiné znamenalo, že se nespustí NordStream 2, že se přestane odebírat ruský plyn, z čehož budou obchodně těžit zejména Američané, kteří mohou exportovat svůj zkapalněný plyn zejména do Německa, které po uhelných elektrárnách odstavuje v tom svém ekoamoku i ty jaderné a bude potřebovat obrovské množství tzv. čisté energie, to znamená zejména plynu.

A konečný výsledek bude ten, že se EU stane zcela nekonkurenceschopnou, protože jí drasticky stoupnou náklady, což samozřejmě všechno hraje Američanům do karet.

Psali jsme: Školení pro amatéry z Fialovy vlády: Bezpečnostní analytik vysvětluje základy komunikace ve válce Fiala před poslanci: Teď nesmíme dát Rusku najevo slabost Co Fiala upřel lidem. Přitom má kde brát. Elektrické počty, z nichž mrazí Fiala je připraven na výpadek energie? Expert Štefec by chtěl vidět jak

Jste přesvědčen, že Rusko přese všechny neshody i výhrůžky splní své smlouvy o dodávkách plynu a ropy do Evropy?

Vždycky tomu taky bylo a myslím, že není sebemenší důvod se domnívat, že by se na tom mělo cokoliv měnit. V tuto chvíli dokonce Rusko dodává nad limit svých smluvních závazků.

Rusko by v případě útoku na Ukrajinu bylo podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové v zásadě odstřiženo od mezinárodních finančních trhů. Připravované sankce v rozhovoru pro německou televizi ARD označila za masivní.

Co pod tím máme rozumět?

Tak Evropská unie má jakýsi plán či záměr vyloučit Rusko z toho systému mezinárodního platebního styku SWIFT, kde je jediným platidlem dolar.

Ale na straně druhé velmi dobře víme, že Rusko už 5 let pracuje na vlastním platebním styku ve spolupráci s Čínou.

A navíc, tím, že Rusko bylo v podstatě pod tlakem okolností donuceno, uzavřít strategickou dohodu s Čínou, tak se k tomuto zatím nepojmenovanému paktu pomalu přidávají další země jako Írán nebo Pákistán, které chtějí vzájemně v rámci tohoto čtyřbloku spolupracovat.

Evropa je podle von der Leynové vydíratelná kvůli tomu, že 40 procent plynu, který dováží, je z Ruska. Pro zbytek letošní zimy by to podle ní ale už neměl být problém, protože je Evropa v případě potřeby schopná dostatek plynu dovézt z jiných oblastí. Ale z jakých?

Zbývají v podstatě už jen USA, protože ropovod a plynovod z Norska jede už na sto procent, tam se navyšovat nedá, totéž platí o Alžírsku a konečně Katar, který byl ještě ve hře, oznámil, že se mu více vyplatí vývoz do Indie, nežli do Evropy. Takže by to byli pouze Američané, kteří by si diktovali cenu.

Rusko má ovšem v záloze možnost jednoduše obrátit veškerý svůj export směrem na východ.

Ano, přesně tak, potrubí do Číny a do Indie už z valné části stojí, pokud by ruský vývoz do zemí EU měl být nějak výrazně sankcionován, pak Rusko nepochybně půjde cestou toho východního exportu, protože tam rozhodně nebude mít problém svůj plyn a ropu prodat.

Poslední otázka – jak se zatím ztotožňujete s jednoznačně protiruskými postoji současné české vládní garnitury, v čele s premiérem Fialou, a militantním Černínským palácem a Ministerstvem obrany?

Já upřímně řečeno nerozumím tomu, kde se v našich ministrech bere taková bojechtivost, zvláště u pana ministra zahraničí, který pochybuji, že vůbec prošel vojenskou službou, mě ty názory a výroky nepřestávají překvapovat. Jenomže tihle politici nemají absolutně ponětí, co je to válka! Když se někde skutečně bojuje, tak jsou tam padlí a zranění. Já jsem to zažil. Když se za mého náměstkování na ministerstvu obrany vršily oběti v bývalé Jugoslávii, tak, kdo myslíte, že chodil pozůstalým sdělovat tyhle hrozné zprávy. Samozřejmě že já, protože politikům se do toho jaksi nechtělo. A ti dnešní jsou sice udatní a bojechtiví, ale nechtějí, aby se jim vracely zpátky rakve namísto živých lidí.

Psali jsme: Co nelze vyslovit nahlas. Žádná radost. Šándor a zabrání Donbasu

Brabec (ANO): Poláci jsou velmi tvrdí vyjednavači

Putin přechc*l Bidena. Ale vyplácat sankce teď?! „Myslitel“ Peszynski oslnil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.