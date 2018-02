Totální zvrat v kauze Trump a Rusko? Z podezírajících se mohou stát sami podezřelí

„Americký prezident Donald Trump odtajnil zprávu sněmovního výboru pro kontrolu zpravodajských služeb (či spíše jeho republikánské většiny), ze které se dozvídáme, že ‚ruská stopa‘ vytrvale lepená na Trumpa vznikla z podnětu a za peníze Demokratické strany. Skutečně měla ovlivnit volby prezidenta – ve prospěch Hillary,“ poznamenává Fiala úvodem svého textu.

Výbor tak podle něj zjistil, že FBI se zamotala do politického komplotu. „Začalo to tím, že požádala zvláštního soudce pro zpravodajské služby o povolení sledovat člena Trumpova štábu, ale zatajila, že podnět vychází z politicky motivovaných obvinění pořízených za peníze štábu Hillary Clintonové a Národního výboru Demokratické strany. Že tedy nežádá o souhlas s úkony ve věci národní bezpečnosti, ale snaží se zabránit zvolení Donalda Trumpa,“ komentuje dále Fiala a všímá si i postavy klíčového svědka, s nímž FBI spolupracovala.

Byl jím podle něj nedůvěryhodný bývalý britský zpravodajský důstojník Christopher Steele. „Jenže soudce se nedozvěděl nic z toho, co by vneslo do Steelova svědectví pochybnosti. Nedozvěděl se, že to je politicky motivovaná akce za peníze Demokratické strany, ani že Steele není věrohodný. A nedozvěděl se to čtyřikrát po sobě. Zákon totiž umožňuje sledování jen po 90 dní, pak se musí žádat znovu. FBI nehodlala sledování přerušit, proto žádala soudce o povolení celkem čtyřikrát, ale ani jednou přitom neuvedla relevantní informace,“ komentuje Fiala.

Nejdrsnější sdělení pak podle Fialy najdeme téměř na konci zprávy. „FBI se opakovaně tvářila, že jedná nezaujatě, v ryzím zájmu národní bezpečnosti. Byla tu však jedna drobnost. Steele udržoval kontakt s ministerstvem spravedlnosti přes náměstka Bruce Ohra (ministerstvo má i funkci prokuratury, čili byl to kontakt s náměstkem nejvyšší státní zástupkyně). A ve stejné době byla Ohrova manželka najata za peníze kampaně Clintonové na hledání dalšího kompra na Trumpa,“ konstatuje mimo jiné Fiala a všímá si i dalších postav v celém příběhu.

