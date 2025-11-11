Facka v busu, řev v tramvaji. Tři roky hostí Poláci Ukrajince a začínají se jim zajídat

Rusové na Ukrajinu útočí už takřka tři a tři čtvrtě roku a z napadené země před smrticími drony, raketami a dělostřeleckými granáty prchají další a další ukrajinské rodiny. Mimo jiné i do sousedního Polska. A zdá se, že část Poláků začíná mít Ukrajinců plné zuby. Až polovina Poláků navíc tvrdí, že dávky nabízené ukrajinským příchozím jsou příliš štědré. Polský premiér Donald Tusk však zvedl varovný prst.

Facka v busu, řev v tramvaji. Tři roky hostí Poláci Ukrajince a začínají se jim zajídat
Foto: Archiv
Popisek: Polsko

Podle informací agentury Bloombedrg se zdá, že narůstá počet Poláků, kteří mají Ukrajinců prchajících před válkou plné zuby. U našich severních sousedů narůstá počet nenávistných útoků na Ukrajince.

Policie uvedla, že v roce 2024 zaznamenala v Polsku 651 případů proti ukrajinským občanům a v prvních devíti měsících letošního roku 477 takových zločinů.

Své o tom ví devětatřicetiletý Oleksandr Iwanjuk, který zažil velmi nepříjemnou situaci v přeplněné varšavské tramvaji. Kde si ukrajinsky povídal se svou kamarádkou. A najednou jim do hovoru vstoupil holohlavý muž v oblečení s vojenským maskáčovým vzorem. Začal na celou tramvaj křičet jednu nadávku za druhou. Polsky. A peprně.

„Všichni ho slyšeli, ale nejvíc mě zarazilo, že nikdo nereagoval,“ vzpomínal 39letý Iwanjuk, akademik, který přišel do polské Varšavy v roce 2010, tedy dávno před ruským vpádem na Ukrajinu. Dokonce ještě řadu let před tím, než v roce 2014 Rusové Ukrajincům zabrali poloostrov Krym. „Uvědomil jsem si, že se radši nebudu slovně bránit. Protože jsem měl opravdu pocit, že by mohlo dojít k fyzickému střetu.“

Hněv vůči Ukrajincům narůstá v zemi, jejíž ekonomika stojí i na síle ukrajinských pracovníků, kteří plní mezery na polském pracovním trhu.

Více než 1,55 milionu Ukrajinců má platné povolení k pobytu v Polsku, z nichž téměř milion má status chráněné osoby. To představuje více než čtvrtinu všech ukrajinských uprchlíků v EU.

Polská rozvojová banka v březnu odhadla, že ukrajinští pracovníci, včetně těch, kteří imigrovali před rokem 2022, přispívají až 2,4 % k polskému hrubému domácímu produktu, který nedávno překročil 1 bilion dolarů.

„Díky ukrajinským migrantům bychom mohli zaplnit nedostatek pracovních sil uprostřed obrovského demografického poklesu,“ řekl Jan Brzozowski, ekonom z Institutu pro evropská studia Jagellonské univerzity v Krakově.

Varoval, že země by neměla brát Ukrajince jako samozřejmost. „Nemusejí v Polsku zůstat, mohli by se přestěhovat do Německa, Francie nebo jiných zemí EU.“

A zdá se, že právě to by část Poláků uvítala.

Měsíc po plnohodnotné invazi průzkum varšavské agentury CBOS zjistil, že 94 % Poláků chce přijmout ukrajinské uprchlíky. Průzkum CBOS z minulého měsíce ukázal, že tato podpora klesla na 48 %, přičemž polovina Poláků nyní věří, že státní dávky nabízené ukrajinským příchozím jsou příliš štědré.

S malým synkem do Polska uprchla i Nadja. Tu Rusové raketami, dělostřeleckými granáty a smrticími drony vyhnali z Chersonu. Syn Nadji usínal mamince na klíně v autobuse, ale její sousedka mluvila velmi nahlas a syna květinářky z Chersonu budila. Nadja se proto na svou polskou sousedku z autobusu obrátila a požádala ji, zda by se mohla ztišit.

A stalo se něco nečekaného. Dostala facku. Facku, po které ještě následoval výkřik „mazej zpátky na Ukrajinu“. Příběh popsal server Balkan Insight.

„Pozorujeme jasnou změnu v náladě veřejnosti,“ říká Miroslaw Skorka, předseda Asociace Ukrajinců v Polsku. „Dostáváme signály, že ukrajinské kulturní akce by se neměly konat na veřejných prostranstvích, ale v kostelech nebo tělocvičnách, protože město ‚nemůže zaručit bezpečnost‘.“

Polský premiér Donald Tusk v rozhovoru pro polský deník Gazeta Wyborcza poznamenal, že v tuto chvíli vypadá geopolitická situace pro Polsko celkem příznivě. Ale pokud Ukrajinci prohrají válku, Polsku nastanou těžké momenty.

„Budování silných, přátelských a partnerských vztahů se suverénní Ukrajinou, samozřejmě bez zapomínání na naše zájmy, je pro Polsko velkou příležitostí. … Proto se musíme zaměřit na pomoc Ukrajině, protože pokud válku prohraje, situace v Polsku se radikálně změní k horšímu. Přesto zůstávám opatrným optimistou. Neexistují žádné objektivní důvody, proč by Ukrajina měla prohrát,“ zdůraznil Tusk.

Server Balkan Insight však také připomněl, že vzájemné nepřátelství mezi Poláky a Ukrajinci probublává mnoho let. Nejméně od druhé světové války, kdy členové tzv. Ukrajinské povstalecké armády (UPA) vedle Sovětů a Němců útočili i na polské civilisty. Ve Volyni došlo přímo k masakrům páchaným na polských civilistech. Moderní Ukrajina se dodnes hlásí k osobnostem z prostředí UPA, ale v Polsku jsou aktivity UPA dodnes popisovány jako etnické čistky.

Zdroje:

https://balkaninsight.com/2025/11/11/from-open-arms-to-closed-doors-how-polish-politics-turned-solidarity-into-suspicion/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-09/hate-crime-against-ukrainians-who-fled-putin-s-war-is-rising-in-poland

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,32380144,donald-tusk-dla-wyborczej-czesto-slysze-ze-upodabniam-sie.html#s=S.MT-K.C-B.1-L.1.duzy

Článek obsahuje štítky

ekonomika , migrace , policie , Polsko , Tusk , Ukrajina , válka , zahraničí , zaměstnanost , uprchlíci , Bloomberg , Gazeta Wyborcza , válka na Ukrajině , Balkan Insight

autor: Miloš Polák

