Facka v busu, řev v tramvaji. Tři roky hostí Poláci Ukrajince a začínají se jim zajídat

Podle informací agentury Bloombedrg se zdá, že narůstá počet Poláků, kteří mají Ukrajinců prchajících před válkou plné zuby. U našich severních sousedů narůstá počet nenávistných útoků na Ukrajince.
Policie uvedla, že v roce 2024 zaznamenala v Polsku 651 případů proti ukrajinským občanům a v prvních devíti měsících letošního roku 477 takových zločinů.
„Všichni ho slyšeli, ale nejvíc mě zarazilo, že nikdo nereagoval,“ vzpomínal 39letý Iwanjuk, akademik, který přišel do polské Varšavy v roce 2010, tedy dávno před ruským vpádem na Ukrajinu. Dokonce ještě řadu let před tím, než v roce 2014 Rusové Ukrajincům zabrali poloostrov Krym. „Uvědomil jsem si, že se radši nebudu slovně bránit. Protože jsem měl opravdu pocit, že by mohlo dojít k fyzickému střetu.“
Hněv vůči Ukrajincům narůstá v zemi, jejíž ekonomika stojí i na síle ukrajinských pracovníků, kteří plní mezery na polském pracovním trhu.
Více než 1,55 milionu Ukrajinců má platné povolení k pobytu v Polsku, z nichž téměř milion má status chráněné osoby. To představuje více než čtvrtinu všech ukrajinských uprchlíků v EU.
Polská rozvojová banka v březnu odhadla, že ukrajinští pracovníci, včetně těch, kteří imigrovali před rokem 2022, přispívají až 2,4 % k polskému hrubému domácímu produktu, který nedávno překročil 1 bilion dolarů.
„Díky ukrajinským migrantům bychom mohli zaplnit nedostatek pracovních sil uprostřed obrovského demografického poklesu,“ řekl Jan Brzozowski, ekonom z Institutu pro evropská studia Jagellonské univerzity v Krakově.
Varoval, že země by neměla brát Ukrajince jako samozřejmost. „Nemusejí v Polsku zůstat, mohli by se přestěhovat do Německa, Francie nebo jiných zemí EU.“
A zdá se, že právě to by část Poláků uvítala.
Měsíc po plnohodnotné invazi průzkum varšavské agentury CBOS zjistil, že 94 % Poláků chce přijmout ukrajinské uprchlíky. Průzkum CBOS z minulého měsíce ukázal, že tato podpora klesla na 48 %, přičemž polovina Poláků nyní věří, že státní dávky nabízené ukrajinským příchozím jsou příliš štědré.
S malým synkem do Polska uprchla i Nadja. Tu Rusové raketami, dělostřeleckými granáty a smrticími drony vyhnali z Chersonu. Syn Nadji usínal mamince na klíně v autobuse, ale její sousedka mluvila velmi nahlas a syna květinářky z Chersonu budila. Nadja se proto na svou polskou sousedku z autobusu obrátila a požádala ji, zda by se mohla ztišit.
A stalo se něco nečekaného. Dostala facku. Facku, po které ještě následoval výkřik „mazej zpátky na Ukrajinu“. Příběh popsal server Balkan Insight.
„Pozorujeme jasnou změnu v náladě veřejnosti,“ říká Miroslaw Skorka, předseda Asociace Ukrajinců v Polsku. „Dostáváme signály, že ukrajinské kulturní akce by se neměly konat na veřejných prostranstvích, ale v kostelech nebo tělocvičnách, protože město ‚nemůže zaručit bezpečnost‘.“
Polský premiér Donald Tusk v rozhovoru pro polský deník Gazeta Wyborcza poznamenal, že v tuto chvíli vypadá geopolitická situace pro Polsko celkem příznivě. Ale pokud Ukrajinci prohrají válku, Polsku nastanou těžké momenty.
Server Balkan Insight však také připomněl, že vzájemné nepřátelství mezi Poláky a Ukrajinci probublává mnoho let. Nejméně od druhé světové války, kdy členové tzv. Ukrajinské povstalecké armády (UPA) vedle Sovětů a Němců útočili i na polské civilisty. Ve Volyni došlo přímo k masakrům páchaným na polských civilistech. Moderní Ukrajina se dodnes hlásí k osobnostem z prostředí UPA, ale v Polsku jsou aktivity UPA dodnes popisovány jako etnické čistky.
autor: Miloš Polák
