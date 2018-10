Toto velmi nepotěší Jiřího Pospíšila. Do Senátu postoupila dáma, která odhalila, ja funguje TOP 09 pod jeho vedením

Letos se rozhodla opustit řady TOP 09 kvůli podle jejích slov sebezničujícímu směřování. „Politická strana není okrašlovací spolek, který se plácá po ramenou,“ podotkla tehdy Chalánková. Podle ní totiž TOP 09 opustila své hodnoty i ideály. Současnou vládu a celé vyjednávání o koalici označila Chalánková v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz za tragikomické.

„Protože vím, co chci dělat, chci určitě pokračovat dál. A pokud se to nelíbilo současnému vedení TOP 09 a neschválili mou kandidaturu v hlasování, kde se mnoho členů zdrželo, je to jejich rozhodnutí. Já vím, co chci dělat. A pokud se jim to nelíbí, stejně budu pokračovat,“ řekla tehdy Chalánková, když se rozhodla kandidovat jako nezávislá. A uspěla, ve volebním obvodě získala ve druhém kole 59,85 procenta hlasů.

Chalánková se dlouhodobě věnuje problematice norského Barnevernetu. „Tady už nejde o záchranu dětí, kterým někdo ubližuje, ale o pasování se do role, která hodnotí citovou schopnost pečovat o své děti,“ uvedla Chalánková v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. O tom, zda má matka dítě ráda dost nebo málo, rozhodují podle ní často pracovnice bez dostatečné odbornosti a rodiče se norské sociálce prý zavděčují jen velmi těžko. Pouhé dlouhé a smutné pohledy jsou zaznamenány s tím, že matka nemá pochopení pro potřeby dětí. Barnevernet navíc není kontrolovatelný.

„Tak nevím... Vyhrála Jitka Chalánková navzdory tomu, že jí vedení TOP 09 odmítlo většinou hlasů nominovat. Nebo vyhrála právě díky tomu? V každém případě Jitce upřímně blahopřeji. Je to zkušená politička a bude to pracovitá a zásadová senátorka,“ řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

