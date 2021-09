Továrny a kanceláře! Bartoš řekl, co Piráti zdaní

reklama

Předseda Pirátů Ivan Bartoš, kandidát STAN a Pirátů na premiéra, má za to, že český stát musí hledat nové zdroje příjmů, protože stávající daňový model není dlouhodobě udržitelný. Jenže to v žádném případě neznamená, že by Piráti chtěli zdanit vlastnictví bytů. To tvrdí předseda SPD Tomio Okamura a podle Bartoše jednoznačně lže.

„Tomio Okamura si dokonce do svých volebních novin narval, že chceme jedním procentem zdanit vlastnictví nemovitosti. Za 2+kk byste pak platili ročně 30 tisíc korun, to je absolutní nesmysl a lež,“ udeřil Bartoš na Okamuru v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Jsou čeští Romové utlačováni? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6641 lidí

Vyšší zdanění by si podle něj zasloužily komerční nemovitosti velkého rozsahu.

„Typicky jde o průmyslové nemovitosti velkého rozsahu. Sešel jsem se s lidmi, kteří v této sféře podnikají. Říkali mi, že nejdůležitější je, aby peníze zamířily tam, kam mají. To znamená, aby se k tomu průmyslovému komplexu postavily cesty, aby měli zaměstnanci k dispozici školku. Proto není u komerčních nemovitostí problém s navýšením daně. Každá firma, když vyroste z garáže, bude potřebovat kanceláře, výrobní halu či sklad. Na takové objekty je dnes daň nízká a navíc je určená katastrem, což také není šťastné. Když si vezmete třeba Kolín, tak ten má velkou průmyslovou zónu, která však leží technicky v katastru malé obce. Ta tak dostává miliony korun, zatímco Kolín, který k tomu obsluhuje infrastrukturu, z toho nemá skoro nic,“ upozornil Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Třeba u Amazonu jsme si dělali studii a zjistili, že daňové zatížení těch komerčních objektů na hektar je asi na úrovni odvodů jednoho zaměstnance ročně,“ rozvedl myšlenku Bartoš.

Poté ještě jednou zopakoval, že Piráti vlastnické bydlení nebudou zatěžovat vyššími daněmi. „To znamená, že nebudeme v tomto segmentu zvyšovat daně. Říkáme, že hoaxy o tom, že vám Piráti zdaní byt, jsou nesmysl,“ pravil ještě jednou Bartoš.

Jedním dechem dodal, že Piráti nehodlají více zdaňovat ani investiční byty. To má v plánu např. ČSSD, ale podle Bartoše to není cesta. Jeví se mu lepší zatraktivnit jiné investiční příležitosti a tím snížit tlak na trhu s nemovitostmi.

Obecně vzato Bartoš věří, že nebude třeba zvyšovat daně.

„Pořád věřím, že s naším plánem nazvaným Bilion pro českou ekonomiku a také protizadlužovacím plánem se to dá ustát bez zvyšování daní. A to v libovolné sféře. Naopak bychom nikdy nepřistoupili na větší zdanění práce, které je u nás už dnes vysoké. Práce je dobrá, proto bychom ji neměli danit. Místo toho bychom se měli zaměřit na externality typu znečištění, těžba a podobně,“ poznamenal šéf Pirátů.

Celý rozhovor naleznete zde

Novým daňovým příjmem v rozmezí 3 až 5 procent by mohla být digitální daň. Nadnárodní internetoví giganti dál rostou, ale v jednotlivých zemích, kde působí, mnoho peněz nenechávají. Podle Bartoše je třeba motivovat majitele, aby své zisky z České republiky opětovně investovali právě u nás.

Další peníze podle Bartoše přinese větší flexibilita v zaměstnávání. Řada seniorů by ještě pracovat chtěla, ale jen na 4 hodiny denně, totéž se dá říct u maminek s malými dětmi. Politika zaměstnanosti by měla být nastavena tak, aby to umožňovala. Stát by to podle Bartoše měl jednoznačně podpořit, protože to pomůže ekonomice jako celku.

Psali jsme: Au. To si Bartoš odnese: Pláč a ztracené hlasy, ač to myslel dobře Jak říkávaly babičky: „Z h*vna bič neupleteš.“ Tři důvody, proč je na tom opozice bledě Rozverný Bartoš se odvázal, polonazí fanoušci sebou škubali do rytmu. Koluje VIDEO z letní párty To se mnou neprobírali! Babiš o Bruselu a autech. Změnil názor

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.