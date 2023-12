Trapas. Předražený sýr Jadel za 51,90 Kč vyvrcholil ostudou

reklama

„Nedávno jsme tady řešili obchodní přirážku u sýra Jadel z Mlékárny Polná. Jistá síť supermarketů si k dodavatelské ceně přihodila 170 %. Lobbista supermarketů Tomáš Prouza nás dokonce veřejně obvinil, že jsme si tento údaj ‚vycucali z prstu‘. Když jsme zveřejnili reálný snímek sýra i s cenovkou přímo z jednoho konkrétního supermarketu, asi pan Prouza nebyl moc rád. V rozhovoru pro Český rozhlas – Radiožurnál byl redaktorem dokonce ‚donucen‘ k omluvě. Jen nás mrzí, že omluva nepřišla sama od sebe. Je vidět, že pan Prouza lobbuje za zájmy zahraničních supermarketů za každou cenu. Ať se děje, co se děje. Podle nás řetězcům nedělá dobrou vizitku, když zavírá oči před pravdou. Tou pravdou je nemravná obchodní přirážka. A jistě nejde ve zdejších supermarketech o ojedinělý případ nemravné ceny,“ poznamenala na svém facebookovém profilu Agrární komora ČR.

Trapas a omluva

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza se skutečně k sýru Jadel vyjádřil v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál, kde byl hostem společně s ministrem zemědělství Markem Výborným.

Nejprve ve vysílání Českého rozhlasu Plus údaje zveřejňované Agrární komorou zpochybnil. Agrární komora uváděla, že výrobce dodává řetězci sýr za 19,20 Kč a ten ho potom prodává více než dvaapůlkrát dražší – za 51,90. Prouza v pondělním vysílání Českého rozhlasu Plus uvedl, že procházel ceny konkrétního sýra a že jej nikde za 52 korun nenašel. Obvinil dokonce Agrární komoru, že si to vycucala z prstu. Následně však Agrární komora zveřejnila fotografii sýra z jednoho konkrétního supermarketu. Ve slevovém letáku řetězce pak bylo skutečně uvedeno, že původní cena byla 51,90 Kč.

„No, já jsem říkal, že ve chvíli, kdy o tom mluvili, tak za tu cenu ten sýr nikdo neprodává. Ale já se vrátím k maržím jako k celku. Spousta lidí si plete zisk a marže. Marže slouží k pokrytí nákladů. Takže je potřeba říct, že obchody necílí marží jednoho konkrétního produktu. Cílí na marži veškerého sortimentu jako celku,“ odvětil nyní Prouza v Českém rozhlasu Radiožurnál na otázku moderátora, zda není na čase omluva Agrární komoře.

„Některé produkty prodávají ve slevových akcích i se zápornou marží, proti tomu jiné mají marži vyšší. Úplně stejně postupuje jakýkoliv obchodník v jakékoliv jiné oblasti,“ dodal.

Na otázku, zda je 170 procent adekvátní marže, poté odpověděl: „Já nevím, proč má někdo určovat, jaká má být marže na nějakém produktu. Ale když to velmi zjednoduším. Pokud říkáte, že má existovat nějaký strop na marži, tak zároveň nebude možné nějaké potraviny prodávat za nízké ceny tam, kde si obchody berou zápornou marži. Pokud chcete eliminovat maximum, zároveň ale prosím lidem férově řekněte, že poroste cena základních komodit, které se prodávají s minimální, často i zápornou marží,“ sdělil.

Redaktor se následně pokusil Prouzu dotlačit k omluvě: „Vy jste teď interpretoval ta pondělní slova. Já budu přesně citovat. Koneckonců vy ten přepis máte na webových stránkách vašeho svazu. Vy jste řekl, že ten sýr nikdy nebyl za cenu, kterou Agrární komora uváděla. Není na místě omluva?“ zeptal se jej. „Pokud to tak bylo, tak samozřejmě ano,“ odvětil Prouza.

A jak celá kauza vznikla?

„Tento sýr Jadel z Mlékárny Polná se v minulých dnech postaral o velký poprask. Nebylo to však díky jeho skvělé chuti, ale kvůli nemravné obchodní přirážce ze strany supermarketu. Dosahuje 170 %. Firma totiž výrobek dodává do obchodu za 19,20 Kč. V regálech jej pak řetězec nabízí za 51,90 Kč. Přišlo nám mnoho zpráv, že si vymýšlíme a že to nemůže být pravda. Chtěli bychom upozornit, že jde o informaci, která zazněla před několika týdny od obchodního ředitele mlékárny na konferenci Potravinářské komory České republiky. A potvrzuje to i tato fotografie pořízená přímo v obchodě. Tady máte jasný důkaz. Černé na bílém!“ psala Agrární komora České republiky.

Agrární komora na tento sýr upozornila zhruba před čtrnácti dny: „Víte, za kolik tento 110gramový sýr Jadel dodává Mlékárna Polná jednomu nejmenovanému obchodnímu řetězci? Za 19,20 Kč. Na pultech ho pak ale supermarket prodává za 51,90 Kč. Obchodní přirážka je 170 %. Tomu se říká byznys! Princip podnikání řetězců je jednoduchý. Chtějí co nejlevněji nakoupit a co nejdráž pak prodat. A to, že je obchodní přirážka nemravná, jim asi vůbec nevadí. Hlavně, zákazníku, pořádně zaplať!“ psala tehdy komora.

