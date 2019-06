Trapas: Sportovkyně, která šla proti Rusku, teď jde proti Babišovi. Ale něco na ni prasklo

Někdejší biatlonová hvězda Gabriela Koukalová již pověsila své sportovní aktivity na hřebík a ukončila kariéru. Co dělá dnes? Např. aktivně protestuje proti předsedovi vlády Andreji Babišovi na Letné. Server Forum24.cz Pavla Šafra však připomněl, že to není tak dávno, co se Koukalová s Babišem vesele stavěla do záběrů fotoaparátů.

Na zimní olympiádě v ruském Soči Češi, Moravané a Slezané s napětím sledovali sportovní výkony Gabriely Koukalové a fandili jí, co jim síly stačily. Nedávno však svou sportovní kariéru pověsila na hřebík.

A co dělá teď? Na sociálních sítích se podělila o svou zkušenost z demonstrace na Letné. Konstatovala, že by se člověk neměl bát projevit svůj názor.

„Člověk by se neměl bát říct nebo dát jakkoliv najevo svůj názor, i když za to může být mnohokrát kritizován. Není mi jedno, co se v naší zemi děje a v jaké politické realitě nyní žijeme. To je ten důvod, proč jsem dnes dorazila na Letnou. Abych dala najevo svůj názor. Stejně jako statisíce lidí z celého Česka,“ napsala doslova.

V diskusi u fotografie se o sobě však dočetla, že se není co divit, že šla na demonstraci na Letnou, protože za poslední dva roky neudělala nic správně. Další diskutující jí vyčetli, že se jen zviditelňuje, a do třetice si o sobě mohla přečíst, že vlastně ani neví, za co bojuje.