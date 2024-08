Trapné. Ale hlavně to nesedí. Žantovský k hnusným útokům na Nohavicu

Zajímavé ohlasy přineslo Vlastenecké setkání v Příčovech, které se konalo minulý víkend. „Zatímco mainstreamová média v minulých minimálně dvou či třech ročnících používala takzvanou cenzuru mlčením, kdy se tvářila, že toto setkání neexistuje, a tudíž není třeba o něm referovat, tentokrát minimálně dvě události vzbudily velkou pozornost našich médiusů. Jednou z nich byla účast Jarka Nohavicy v panelu věnovaném kultuře. Zde se přiznávám k jisté zaujatostí a kolizi zájmů, protože jsem to byl já, kdo tam Jarka Nohavicu pozval a kdo s ním domluvil také to, jak bude vypadat jeho vystoupení. Jarek sám navrhl, že se necítí být řečníkem a že by radši na otázky, které mu budou kladeny, reagoval písničkami. To také vhodně vybranými, věcnými, vtipnými, jindy zamyšlenými, učinil. Každopádně vždy k věci a stavící tu tematiku jakoby nad aktuální čas, což si myslím že je hlavní kvalita většiny Nohavicových písniček,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

To se pranic nezamlouvalo mnoha kritikům, a tak se po různých médiích rozběhly poměrně odporné nactiutrhačné a urážlivé články o tom, že Nohavica spadl na úplné dno. „Prý se stal spojencem dezolátů, chcimírů a proruských švábů, nevybavuji si teď další vcelku dosti trapné a hlavně neopodstatněné nálepky. Já jsem si Jarkova gesta, že na Vlastenecké setkání do Příčov přijel a že tam vystoupil samozřejmě bez nároku na honorář, velmi vážil, neboť tím dal jasně najevo, že mu záleží na tom, aby se ve společnosti diskutovalo. O ničem jiném totiž to setkání není. Naši médiusové si ani nedávají příliš práci. aby se zamysleli, proč se to děje. Že to je proto, že na jiných fórech se setkávání lidí s různými názory dít nesmí. Svoboda slova se pošlapává naprosto brutálně a naprosto flagrantně. Máme na to vládního komunikátora pana Foltýna, který držitele jiných názorů nazývá podle hospodářských zvířat. To je zřejmě klíčová forma komunikace s občany,“ míní mediální analytik.

Nejdůležitějším poselstvím byla ruka podaná přes plot

Myslí si, že někteří účastníci Vlasteneckého setkání v Příčovech, samozřejmě že ne všichni, dorazili třeba i proto, že chtěli být vidět, že chtěli svou přítomností ukázat svůj postoj, ať už to byli politici parlamentních, či mimoparlamentních stran. „To všechno je legitimní, proti tomu nelze nic namítat. Ale vyznění té akce vůbec nebylo politické. Vyznění bylo opravdu podanou rukou přes plot těm, kteří ten plot postavili a staví. To je úplně nejdůležitější poselství této akce. Mediální reakce na ni byla velice divoká nejenom kvůli Jarku Nohavicovi, ale také kvůli Igoru Němcovi. To je ředitel sekretariátu generálního ředitele České televize Jana Součka, který se tam také přijel podívat. A spustila se salva mediálních výkřiků. Odstartoval to, pokud vím, Zdeněk Šarapatka se svou typickou ‚gentlemanskou‘ mluvou, když opravdu velice ‚sofistikovaným‘ způsobem ohodnotil účast pana doktora Němce na téhle akci,“ podotýká Petr Žantovský.

S Igorem Němcem se přitom nepotkal, ale z fotek, co se poté objevily, ví, že tam byl. „Nevím, proč tam byl, neměl jsem příležitost se ho zeptat. Ale kdybych ji měl, tak bych se ho dotázal velice jednoduše: ‚Pane doktore, proč tu jste, co vás tady zajímá?‘ A on by mi asi řekl, že jako člen poměrně úzkého týmu kolem generálního ředitele veřejnoprávního média, to je třeba zdůraznit, že veřejnoprávního média, je jeho povinností vědět, co se kde děje. Úplně stejným způsobem by mohl jít na Milion chvilek. I když v Příčovech se sešlo tři tisíce lidí, zatímco při pondělním protestu Milionu chvilek na Kavčích horách proti zrušení pořadu 168 hodin bylo asi 50 lidí. Možná 30, 40, nevím kolik bylo organizátorů, kolik bylo opravdu účastníků. Zjevně to téma zajímá méně lidí, ale to není podstatné. Podstatné je, že snad ještě v naší zemi má každý člověk, pokud neporušuje zákon, právo jít se podívat, kam chce,“ zdůrazňuje mediální odborník.

Když změnil prostředí, ať změní kamarády, radí kádrovák

Rozhodně tuhle glosu nemíní proti Šarapatkovi, neboť podobné články se objevily i na Aktuálně.cz a na serveru Žena, který také patří pod Aktuálně, proběhlo to i Reflexem. „Mě by vskutku zajímalo, podle jakého zákona by se mělo rozhodovat o tom, na které akce se smí, a naopak nesmí chodit. Šarapatka to vzal docela lakonicky a v článku na Médium.cz napsal v kritice Igora Němce, že když je teď Igor Němec součástí Kavčích hor, tedy když změnil prostředí, že by měl také změnit kamarády. Bože můj, kde to jsme? To jsou raná 70. léta: ‚Soudruhu, ty si myslíš o vpádu vojsk Varšavské smlouvy něco negativního? Tak to už nejsi náš soudruh, to nesmíš být s námi, když si myslíš, že socialismus je správně, ale dělán blbě. No tak ho běž dělat do výroby.‘ A já čekám, kdy nějaký takový Šarapatka vyjde s podobným požadavkem. Strašně smutné zjištění, připomíná to opravdu ta 70. léta. A bojím se, že to brzy začne připomínat léta padesátá,“ přiznává mediální analytik.

Pel-mel, který sloužil zčásti jako polobulvární show jedné ženy

Druhá glosa se týká aktivit do zapomnění mířícího spolku Milion chvilek. „Ten poslal generálnímu řediteli ČT Součkovi poměrně arogantní dopis, v němž protestoval proti zrušení pořadu 168 hodin. Dostal jsem se k odpovědi na otevřený dopis, v níž Jan Souček srozumitelně a jednoznačně vysvětluje, proč k tomu došlo. Za nejpodstatnější důvody uvádí, že se z pořadu, který byl před 18 lety proformátován jako v podstatě investigativní žurnalistika, která by měla ‚sahat na nerv‘ problematických okolností našich životů a věcí kolem nás, vyvinula polobulvární show nebo takový pel-mel, který sloužil zčásti jako ‚one woman show‘ paní Fridrichové a v němž se přehrávala témata, která často šla až do lifestylu a neměla s původním analytickým investigativním reportážním záměrem nic společného,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Šéf ČT v odpovědi navíc zmiňuje, že rozhodnutí bylo nejen jeho, ale že se na něm shodl s celým vedením divize zpravodajství a publicistiky. „Já tomu věřím, protože vím, že tam zdaleka všichni nejsou přátelé nového ředitele. Zdaleka ne všichni si přáli jeho příchod, ale ti rozumní se snaží nacházet rozumná společná stanoviska. A jestliže se řešilo něco tak flagrantního, jako byl tento ostudný pořad paní Fridrichové, tak při svém rozhodování nemohli zaváhat ani minutu. Mně bude chybět, a to bych takhle na dálku vzkázal panu generálnímu, co mě jako diváka jediné přitahovalo k tomu pořadu, Malostranský zápisník Mirka Koreckého z Mladé fronty Dnes, což byl takový glosář ironických šlehů do našich nejvyšších politických lavic. Většinou to bylo dosti zábavné, a protože Miroslav Korecký je velice zkušený a kvalitní novinář, tak by bylo škoda o něj přijít jenom proto, že se zruší pořad, ve kterém měl možnost určitou dobu tenhle svůj subformát provozovat,“ nabízí mediální odborník malý osobní dovětek.

Za 25 let lidé poznali, že ne všechno, co říká ČT, je pravda

Ale jak už uvedl v úvodní glose, zjevně téma zrušení pořadu 168 hodin nepálí většinu obyvatelstva. „Proto tedy byly před Kavčími horami na té pidi demonstraci desítky, nikoli desetitisíce či statisíce lidí. Také už se nepíše rok 2000 a není takzvaná televizní krize. Tehdy se lhalo ze všech stran o sto šest, mluvilo se o svobodě slova, o jejím pošlapávání a tak dále. Ale lidé za tu dobu pobrali spoustu zkušeností, přece jen už to je skoro 25 let, které je poučily o tom, že ne všechno, co Česká televize nebo lidé z České televize říkají, je pravda, a ne všechno se opírá o skutečnost. Mnohde je to jenom nějaký osobní profánní zájem, a nikoli zájem veřejnosti, která si tu televizi platí. Generální ředitel odpověděl Milionu chvilek na jejich velmi agresivní, vysloveně politický – doslova to tam na jednom místě zmiňuje – dopis velmi racionálně a velmi manažersky soudně. A za to by měl být ceněn, nikoli haněn,“ podotýká Petr Žantovský.

Dnešní Týden v médiích zakončíme vzpomínkou na Evu Mudrovou, která odešla z tohoto světa před pár dny v úctyhodném věku 91 let. „Eva Mudrová začala svou mediální dráhu v ostravském studiu Československého rozhlasu, v roce 1955 byla moderátorkou při zahájení vysílání Československé televize z nově otevřeného studia v Ostravě. Tehdy se to slovo ještě nepoužívalo, tak první osobou na obrazovce, abych tak řekl. Prožila s oběma institucemi, jak s televizí, tak s rozhlasem, velký kus profesního života až do roku 1968, kdy ji z obou vyhnali v rámci politických čistek. Potom pracovala třeba i v mlékárnách a podobně. Do rádia se směla vrátit až po roce 89. Připomínám ji z několika důvodů. Jednak jsem velice nerad, když se z Prahy přehlíživě díváme do regionů a myslíme si, že jsou tam pouze nějací nedostateční jedinci, kteří nesahají našim pražským moudrostem po kotníky,“ konstatuje mediální analytik.

Omluva lidem z regionů za pražskou centralistickou aroganci

Eva Mudrová si už jenom tou obrovskou věrností oběma institucím, a to navzdory obtížím, které po roce 1968 jako mnozí jiní měla, zasluhuje úcty plné zastavení. „A zároveň uvědomění si, že i v těch regionech se děly a dějí často v médiích úžasné věci. Svého času v ostravské televizi šéfoval publicistice Petr Bohuš. Kde je dnes Petr Bohuš vyhoštěný mezi dezoláty, mezi nepřátele liberální demokracie? To je jeden z nejlepších novinářů, jaké naše země nosí. A mohl bych pokračovat dál. To je na omluvu za tu pražskou centralistickou aroganci, protože ti lidé v regionech tam odpracovali strašně moc včetně Evy Mudrové. A krom toho, když se podíváte na její fotky z dřívějška, tak to byla velice sympatická a krásná dáma. Vzpomeňme ji s úctou,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.