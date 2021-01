Trefená do hlavy, spustil Xaver. Dostal naloženo. Právem? Posuďte

Ještě ani týden v novém roce 2021 neuběhl a Xaver už ve svém prvním pořadu stihl popudit novináře z Hlídacího psa a Fora24. Trefoval se do moderátorky ČRo Plus, která v rozhovoru pečlivě zmiňovala obě pohlaví, tj. "obyvatelé a obyvatelky, daňový poplatníci a poplatnice". A Xaverovi tento, dle jeho slov, "genderový, politický, korektní, debilní" styl nebyl po chuti, považuje ho za ničení češtiny a moderátorka se tak prý chce zalíbit pokrokovým šéfům. Ovšem z HlídacíhoPsa už zaznělo, že tím Sedláčkovou urazil. A Johana Hovorková z Fora24 už volá po tom, aby Xaver jako moderátor skončil. A to hned.

Moderátor a člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý opět vyvolal pozdvižení v novinářských kruzích, když se trefoval do Veroniky Sedláčkové, taktéž moderátorky na Českém Rozhlasu Plus. Nejdříve ji pochválil, že ve vysílání "krásně vyslovuje". Ale pak, když Sedláčkovou v rozhovoru s analytičkou Raiffeisenbank poslouchal dále, tak došel k závěru, že "Evropanka Blanka, soudružka, žena" existuje (narážka na píseň Ondřeje Hejmy - pozn.red.).

"Buďto jsem blázen já, nebo všichni ostatní. Ona tam mluví s paní z Raiffky a teď tam v jedné chvíli říkala: Co obyvatelé a obyvatelky České republiky... Čeština je taková krásná řeč, každý ví, co to znamená, když se česky řekne obyvatelé České republiky, tak každý ví, že jsou to ženy, muži, děti, všechni dohromady. Každý obyvatel, i když je to rodu mužského. A říkal jsem si, tahleta zatížená už tím jako genderovým, politickým, korektním, debilním stylem, tak aby se zavděčila svým šéfům na Českém rozhlasu Plus, pokrokovým, tak tohle tam řekla, já jsem si říkal, že je to tak zbytečné," popsal incident.

Dále prý Sedláčková v pořadu zmínila daňové poplatníky i poplatnice. "To jsem si říkal, že je fakt trefená do lebky, to není možné," pravil moderátor a dodal, že má obavu, že Sedláčková pak začne vyjmenovávat další genderové identity, např. tzv nebinární osoby. "Nebo se cítí být krokodýlem nebo tramvají, ale platí daně," řekl. "To tam na tom Českém rozhlase není někdo, kdo by řekl: Paní Sedláčková, to už je přestřelené?" ptal se a podotkl, že "daňová poplatnice" zní jako "nosnice".

"Pusťte si to, napište mi, jestli je vám to sympatické, jestli to takto chcete. Já to považuji za ohýbání a ničení češtiny," vzkázal Xaver. "Já nevím, proč by se do toho měly sázet takovéto debility a ještě to poslouchat z médií veřejné služby, hrůza. Pro mě hrůza, promiňte mi, dopustil jsem se názoru, přečtu si potom v diskuzích, co si o tom myslíte vy," uzvařel jedno téma ze skoro dvouhodinového novoročního pořadu.

Jeho slova, že si v diskuzích přečte, co si lidé myslí, byla prorocká, ovšem trochu jinak. Jeho výroků si všiml Vojtěch Berger z HlídacíhoPsa.org a použil je jako argumenty pro tvrzení, že Český rozhlas používá dvojí metr, protože manželka Vratislava Mynáře (kancléř prezidenta Zemana - pozn. red.) Alexandra Mynářová má přesně sepsanou smlouvu, co v jejím pořadu na ČRo může zaznít a kdo ho může navštívit, zatímco Xaver tyto podmínky nemá.

Berger pak vyjmenovával excesy Luboše Xavera Veselého a tvrdil, že moderátor se "opakovaně dostal na hranu Kodexu ČRo a svými excesy přitáhl k rozhlasu negativní mediální pozornost". Zmínil Vlastenecké setkání, fotografii s Tomášem Vandasem, kritizovaný rozhovor s Andrejem Babišem a také "jistý hlas" pro Václava Klause mladšího. Berger také tvrdí, že Xaver opakovaně uráží novináře a při této příležitosti došlo právě na moderátorova slova o Sedláčkové, a také připomínce, co Xaver řekl o editorce Fora24 Johaně Hovorkové. A přesto má prý mnohem volnější smlouvu než Mynářová.

Hovorková se Bergerových slov chytila a narozdíl od předchozích textů na Foru24, které žádaly konec Luboše Xavera Veselého v Radě ČT, tentokrát požaduje konec jeho kariéry v ČRo. "Lubomír Xaver Veselý se neumí ve vztahu k ženám vyjadřovat slušně, to je známo dlouhodobě. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se proti němu nepostavil, když urážel novinářku serveru Seznam Zprávy. Veselý se v jednom z videí opřel i do autorky tohoto textu i do deníku FORUM 24. Použil přitom výrazy jako sv*ně a vyzýval diváky k tomu, aby novináře 'hnali svinským krokem'. Deník FORUM 24 na Veselého kvůli této věci podal žalobu," píše Hovorková a tvrdí, že pokud zůstane spolupracovníkem ČRo i nadále, dostává se veřejnoprávní rozhlas na naprosté dno.

Moderátorka Sedláčková už našla zastání, např. u Michaela Rozsypala z DVTV: "Jen jsem chtěl napsat, že Veronika Sedláčková je skvělá a poctivá novinářka a bylo mi ctí s ní být několik let v jednom týmu pod super šéfy... A jsem rád, že má teď ještě skvělou reklamu."

Jen jsem chtěl napsat, že @VeronikaSedlko2 je skvělá a poctivá novinářka a bylo mi ctí s ní být několik let v jednom týmu pod super šéfy... A jsem rád, že má teď ještě skvělou reklamu :) — Michael Rozsypal (@MichaelRozsypal) January 4, 2021

A přidali se další. "To mně připomnělo, že jsem se chtěl zeptat, jak bude Český rozhlas a konkrétně René Zavoral řešit útok konferenciéra Veselého na moderátorku Veroniku Sedláčkovou?" ptal se komentátor HN Petr Honzejk. K tomu se přidal i Jindřich Šídlo ze SeznamZpráv. Jako první ovšem po reakci od ČRo volal již zmíněný Vojtěch Berger.

Já bych se taky chtěl zeptat jako tady pan Honzejk. Děkuji předem. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) January 4, 2021

Radní ČT a moderátor ČRo „Xaver“ tentokrát ostřeluje kolegyni ze sesterského ČRo-Plus Veroniku Sedláčkovou: „Zatížená genderovým, korektním, debilním stylem, aby se zavděčila svým pokrokovým šéfům“. Nelíbil se mu výraz „daňové poplatnice“ a „obyvatelky ČR“. Co na to @CRozhlas ? pic.twitter.com/xsrFiPsd2V — vojtěch berger (@vojber) January 4, 2021

"Prvními oběťmi mediální kampaně agentů konzervativní kontrarevoluce byli Nora Fridrichova a Marek Wollner. Jenže jejich útok jim přinesl míň pozornosti, než doufali. 'Musíme být absurdnější,' řekl si Xaver a kopnul do Veroniky Sedláčkové," komentoval celou záležitost Petr Bittner z deníku Referendum.

Xavera se naopak zastal Martin Chmela z Trikolóry, který za událostmi tušil něco většího. "Zdeněk Šarapatka podal trestní oznámení na předsedu Rady ČT Pavla Matochu. Dnes také progresivní novináři opět pořádají hon na Xavera. Něco se chystá..." Od Petra Hrudky ze Zelených přišla otázka, zda není "hon na Xavera" adekvátní. "To si skutečně nemyslím. Xaver řekl, že je zatížená genderovým, korektním, debilním stylem, aby se zavděčila svým pokrokovým šéfům. Nepřijde mi adekvátní kvůli tomuto výroku volat po jeho odchodu z ČRo," vyjádřil se Chmela.

To si skutečně nemyslím. Xaver řekl, že je „zatížená genderovým, korektním, debilním stylem, aby se zavděčila svým pokrokovým šéfům“. Nepřijde mi adekvátní kvůli tomuto výroku volat po jeho odchodu z ČRo. — Martin Chmela (@chmelamar) January 4, 2021

