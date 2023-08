Trest smrti pro Trumpa? Globalisté. Benjamin Kuras přináší varování i nám

26.08.2023 12:24 | Monitoring

Je fascinující, kolik lidí – a nejen pokrokových liberálů, ale i decentně zpátečnických konzervativců – je přesvědčeno, že Donald Trump spáchal zločiny, za něž mu hrozí souhrnně stovky let vězení, ne-li dokonce trest smrti. A že jeho návrat do Bílého domu by byl katastrofou. To na rozdíl od Bidenova prezidentství, které je vzorovou ukázkou pravé demokracie, Trumpem smrtelně ohrožené. Té demokracie, která, jak Biden rád říkává, „dává přednost pravdě před fakty“, píše spisovatel Benjamin Kuras, která se táže: „Padne-li Amerika, jak dlouho potrvá, než ji budeme všichni následovat?