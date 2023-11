Trestanec Feri prezidentem? Ondřej Neff si zaprovokoval

Vyjádřil to, že jej děsí úpornost, s jakou se do lidských vztahů vkliňují instituce.

„Děsí mě, že je verdikt nad Dominikem Ferim mnohými brán jako politické vítězství a průlom a cesta k novým zítřkům. Peče se nová definice znásilnění. Doba už je taková. Ono se Ferimu asi zas tak moc nestane, odvolá se, pak se zase odvolá. Kdyby za deset let měl jít do basy, tak ho za půl roku pustěj a do té doby bude rovnat knížky v knihovně. Ale získá unikátní kvalifikaci. Pobyt v base, to je v Česku politicky k nezaplacení, co by za to Fiala dal. Je to mladý člověk a jednou, když souhra okolností dá, nebude výzva ‚Feri for president’ znít absurdně,“ zmínil Neff.

V dohledné době to však čekat nemáme. Spíš máme podle něj čekat aplikaci do mobilu s potvrzením ANO, než kdokoliv ulehne do společného lože.