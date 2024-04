Třetina Američanů věří, že Bidenovo vítězství zfalšovali... Ben Kuras o korespondenční volbě

Benjamin Kuras se opřel do korespondenčních voleb, které mají začít ovlivňovat výsledek české politiky. A dal pro srovnání údaje z USA, kde velká část občanů po posledních prezidentských volbách nevěří v regulérnost voleb a výsledky doposud zpochybňují. A pak Kuras přišel s řešením všech volebních dilemat. „Možná nejrozumnější volební reforma by byla losování cvrknutím korunou. A když už jsme u té koruny, tak vás třeba taky napadne místo voleb prezidentských povýšit některého z našich knížat na krále, ať to cvrnkání dělá za nás, abychom my se mohli věnovat pilnému tvoření bohatství, aby tady bylo pořád čím mrhat na blbosti.“