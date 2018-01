Třetina z veřejné správy by mohla jít normálně pracovat, vypálil Topolánek při debatě prezidentských kandidátů, kterou dirigoval Dlouhý

REPORTÁŽ Na debatě prezidentských kandidátů o českém průmyslu se kritizovaly odbory a minimální mzda. Tématu se nebál zejména Vratislav Kulhánek, který naskočil na vábničku pořadatele akce a šéfa Hospodářské komory České republiky, na jejíž půdě se debata konala, Vladimíra Dlouhého. Právě ten si postěžoval na to, že vyhodit v současné době zaměstnance z firmy je těžké. „To se časem změní,“ vypustil na to z úst Vratislav Kulhánek.

Debata prezidentských kandidátů na téma českého hospodářství a průmyslu se ve čtvrtek 4. ledna uspořádala na půdě Hospodářské komory České republiky. Úvodem promluvil prezident komory Vladimír Dlouhý, podle kterého se v současnosti ekonomice daří, lidé jsou ale nespokojení, přičemž podnikatelé tolik nespokojení nejsou. Následně Dlouhý prezidentské kandidáty vyzval, aby popsali, jak by českému byznysu pomohli, pokud by v lednových prezidentských volbách došlo na jejich zvolení. Při té příležitosti Dlouhý pozitivně ohodnotil současného prezidenta Miloše Zemana za to, jak v zahraničí otevírá dveře českým podnikatelům na místní trhy.

Dlouholetý manažer v sektoru automotive a bývalý předseda Českého svazu ledního hokeje Vratislav Kulhánek se nechal slyšet, že by dával přednost pronikání na nové dosud neprozkoumané trhy, jako je například Vietnam, Indie nebo Malajsie. Rovněž by se prý přičinil o navázání diplomatických a obchodních styků s Íránem. Druhou věcí, která jej prý zajímá, je euro. Česko by podle Kulhánka mělo euro přijmout a mělo by se jím běžně platit.

Drahoš se pustil do Zemana

Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš zase v souvislosti s českým byznysem zmínil význam ministerstva zahraničí a státních agentur podporujících české podnikatele při vstupování na nové trhy. Oproti Miloši Zemanovi by prý Drahoš postupoval obezřetně ve vztahu k Rusku. Zeman podle něj rovněž obchodně zanedbává latinskoamerické trhy.

Fotogalerie: - Protizemanovští kandidáti

Podle dalšího kandidáta, bývalého premiéra Mirka Topolánka může prezident český byznys ovlivňovat nejen rétoricky, ale i tím, jakou vytváří v zemi společenskou atmosféru. Dalším rozměrem jeho působení je pak legislativa, ale zde je prezident, jak Topolánek uznal, ve svých pravomocech velmi omezen. Topolánek by jako prezident nejvíce podporoval obchod s Německem a Velkou Británií. Rovněž by se prý orientoval i na Afriku. Čína a Rusko jsou podle něj zajímavé, ale pokud by to měl být jediný směr, kterým by se měl český obchod orientovat, tak by to bylo zhoubné, uvedl.

Mirek Topolánek BPP

Kandidát na prezidenta v roce 2018

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fischer vzpomínal, jak to bylo za Havla

Další z kandidátů, bývalý diplomat Pavel Fischer, zase zavzpomínal, jak se kdysi skládaly dohromady delegace podnikatelů, které na zahraničních cestách doprovázely prezidenta Václava Havla. Svobodný obchod je podle Fischera v současné době v ohrožení, Brexit znejisťuje situaci a exdiplomat zmínil i vliv Donalda Trumpa, který hlásal na straně USA určité tendence protekcionismu. „Nechtěl bych si vybírat mezi rublem, yuanem a dolarem, chtěl bych, abychom nastoupili do eura, musíme být na to politicky připraveni,” sdělil Fischer k tomu, co si myslí o možném vstupu České republiky do eurozóny.

Dále promluvil Jiří Hynek, kandidát na prezidenta za Realisty a šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Česko má podle něj přemíru vládních regulací. Ta přemíra podle něj dusí průmysl a ničí jeho konkurenceschopnost na světových trzích.

Hannig se rozvzpomínal na Rakousko-Uhersko

Podle skladatele a vydavatele Petra Hanniga, který v prezidentských volbách také kandiduje, by se prezident měl poučit z historie a mít vhled do budoucnosti. Česku je prý vtloukáno do hlavy, že je malé a musí se o někoho opírat. To prý není pravda, jsou i malé země, které jsou nezávislé, přičemž Hannig jmenoval Norsko a Švýcarsko. „Za Rakouska-Uherska bylo Česko hospodářským tahounem monarchie,“ zavzpomínal na časy minulé. Německo podle Hanniga nemá tak stálou historii jako například Velká Británie. „Německo je stále na houpačce, za Bismarcka vzestup, po velké válce obrovský propad, který umožnil vzestup Hitlera,“ upřesnil Hannig. Euro by mohlo být podle Hanniga pro Česko v této souvislosti nebezpečné. „Kapitáni českého hospodářství, myslete na zadní kolečka. Hledejme i jiné azimuty, kam směřovat své hospodářské smažení,“ varoval Hannig.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně se rozjela diskuze. Mirek Topolánek uvedl, že v Africe už mají Číňanů plné zuby a zmínil význam černého kontinentu pro české podnikatele. Přitakal mu Pavel Fischer. „Musíme ale postupovat opatrně a chytře, třeba i spolupracovat s mocnostmi, které tam dříve měly silné slovo,“ upřesnil bývalý diplomat. Vratislav Kulhánek následně zmínil význam vnitřního trhu. V Česku je sice nyní ekonomická konjunkruta, ale ta by podle všeho mohla brzy skončit, podle Kulhánka například již v roce 2019. Evropské země v krizi budou své trhy chránit, zmínil Kulhánek. Prezident podle Kulhánka musí podporovat tuzemskou produkci tuzemských produktů.

Topolánek o odborech: Tvrdá jednání, ale dohody platily

Následně se do debaty vložil pořadatel - šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý - a zmínil odbory. Ty se podle něj podílely v minulosti na tom, že spoluvytvářely špatný obraz podnikatele jako někoho, kdo „žije z cizí práce“. Dlouhý v té souvislosti zmínil i svého bývalého studenta a exministra průmyslu za ČSSD Jana Mládka, který svého času označil drobné podnikatele, živnostníky za parazity. Do věci se následně vložil kandidát na prezidenta Vratislav Kulhánek, který odbory z hlediska toho, kolik je v nich zahrnuto zaměstnanců, označil za „marginální“. „Oficiálně odbory nereprezentují většinu zaměstnanců, to si jen namlouvají,“ uvedl Kulhánek.

Vratislav Kulhánek ODA



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tak trochu mu oponoval akademik Jiří Drahoš, který zmínil význam odborových svazů pro zaměstnance, leč stále se přidržoval nekonfrontační, akademické roviny. Drahoš rovněž uznal, že mzdy v Česku jsou nízké. Připustil ale i fakt, že je to zčásti způsobeno právě charakterem české ekonomiky. To Mirek Topolánek, dá se říci, se odborů zastal. Jednalo se s nimi podle Topolánka lépe než s představiteli velkých firem a korporací. „Byla to velice tvrdá jednání, ale ty dohody platily,“ zmínil Topolánek.

Nelze vyhazovat? Časem se to prý změní….

Topolánek rovněž zmínil donekonečna omílaný nedostatek pracovních sil v Česku. Česká republika má podle něj nedostatek dělníků. „Myslím, že třetina z veřejné správy by mohla jít normálně pracovat,“ naznačil. „Ale říkat jim to nebudu, jsou to i moji voliči,“ dodal s úsměvem. Nedostatek pracovních sil můžeme řešit jak prostřednictvím migrantů, které si podle Topolánka sami vybereme, nebo nějakou motivací pro lidi, kteří dosud na úřadech práce zůstávají.

Jiří Drahoš následně zkritizoval motto Andreje Babiše o tom, že lze stát řídit jako firmu. „Z firmy můžete zaměstnance propustit, ale ze státu...“ podivil se nad Babišovým heslem. „Dnes nemůžete skoro ani propustit toho zaměstnance z firmy,“ reagoval Vladimír Dlouhý na jeho výrok. „To se ale časem změní,“ komentoval to Kulhánek. A rovněž přivítal i možnost dovážet pracovníky do Česka ze zahraničí.

autor: Jonáš Kříž