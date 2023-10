Tři roky vězení pro Feriho? Bylo navrženo

Státní zástupkyně navrhla pro bývalého poslance Dominika Feriho obžalovaného ze dvou znásilnění a pokusu o znásilnění trest okolo tří let vězení. Řekla to v závěrečné řeči u Obvodního soudu pro Prahu 3, který se případem zabývá. Svůj návrh dnes přednesou i Feriho obhájci. Závěrečnou řeč by měl pronést také Feri, který v minulosti obžalobu popřel. Rozhodnutí by soud mohl vynést ve čtvrtek.

Podle žalobkyně Petry Gřivnové se všechny tři skutky popsané v obžalobě podařilo u hlavního líčení prokázat. Feri se podle ní snažil poškozené dívky znevěrohodnit, je ale logické, že si ženy všechny detaily nepamatují, ať už vlivem času či stresu, který v důsledku jeho chování prožily. U všech poškozených podle státní zástupkyně chybí motiv, proč by měly Feriho křivě obvinit. „U poškozených lze zcela vyloučit, že by se měly obžalovanému mstít,“ uvedla také Gřivnová. Dívky jsou podle ní věrohodné.

Podle státní zástupkyně se Feri snažil také vytvořit dojem, že v dalších případech, které policie odložila, šlo o křivé obvinění. Odloženy ale podle žalobkyně byly z právních důvodů, kdy skutky nevykazovaly znaky trestného činu znásilnění. „Musím odmítnout to, co tvrdí obžalovaný ve svém vyjádření, kde uvádí, že kvůli mediálnímu tlaku se sem dostaly případy, které se k soudu vůbec dostat neměly,“ řekla dále Gřivnová.

Dívka se podle Gřivnové snažila nejprve situaci zvládnout, nevěděla ale, co má dělat. Žalobkyně upozornila, že je třeba vzít v úvahu to, že jí v té době bylo 17 let. O tom, že by se v nápoji nacházela omamná látka, podle Gřivnové není přímý důkaz, na její přítomnost ale ukazují důkazy nepřímé.

Druhý skutek se podle Gřivnové stal v listopadu 2016, opět ve Feriho bytě. S touto ženou měl Feri podle obžaloby pohlavní styk, a to přes její nesouhlas. Feri nepopírá, že měl se ženou sex, tvrdí ale, že s ním souhlasila. „Jednání obžalovaného, které poškozená popsala, nelze hodnotit jinak než jako donucení k pohlavnímu styku,“ řekla Gřivnová.

Třetí incident se stal podle žalobkyně na konci února 2018, kdy si Feri večer pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Feri ji podle obžaloby v kuchyňce začal osahávat, snažil se ji líbat a ignoroval její nesouhlas. Dívce se podařilo odejít, státní zástupkyně proto skutek kvalifikuje jako pokus o znásilnění. I v tomto případě podle státní zástupkyně z důkazů vyplývá, že se čin stal.

Zástupkyně poškozených ve svém závěrečném návrhu uvedla, že by bylo vhodné uložit přísnější trest, konkrétně šest let vězení. Byl by podle ní přísný, ale ne nepřiměřený. „Obžalovaný potřebuje dostat důraznou informaci o tom, že jeho chování je nepřijatelné,“ řekla Adéla Hořejší. Poukázala na psychické následky, které Feriho chování na ženy mělo, zmínila i to, že se Feri pokusil dvě z žen přesvědčit, aby nevypovídaly na policii. O ženách podle Hořejší Feri nepřemýšlí jako o lidských bytostech, využívá je prý pro své mocenské a sexuální potřeby. I v některých případech, které policie odložila, podle ní žalobci označují Feriho jednání jako „predátorské“.

Feri dříve opakovaně odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí či zneužil něčí bezbrannosti. Po zveřejnění výpovědí žen v médiích rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat ve volbách do Sněmovny na podzim 2021. Ukončil také členství v TOP 09.

Jediným poškozeným v trestním řízení, ve kterém se projednává obžaloba ze dvou znásilnění a pokusu o znásilnění, je obžalovaný, tedy bývalý poslanec Dominik Feri. U Obvodního soudu pro Prahu 3 to dnes řekla Feriho obhájkyně Zuzana Smítková. Trestní senát požádala, aby Feriho v plném rozsahu zprostil obžaloby. Vinu před soudem znovu odmítl i Feri. Státní zástupkyně pro muže v závěrečné řeči navrhla trest okolo tří let vězení. Rozhodnutí soud vynese ve čtvrtek.

„Jediným skutečným poškozeným v tomto řízení je pan obžalovaný. Jeho zničená politická kariéra, osobní život, dobré jméno,“ řekla obhájkyně. Smítková doplnila, že ženy mohlo k obvinění Feriho vést více důvodů. Zmínila snahu se zviditelnit, získat pozornost blízkých, ale i zištnost – poškozené po Ferim žádají odškodné. Podle advokátky mohly být ženy také frustrované kvůli tomu, že nakonec dal přednost jiné dívce. Příběhy poškozených jsou podle ní z velké části smyšlené.

