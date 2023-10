Tři v posteli? Není důvod podporovat, vzkazuje senátorka Kovářová

reklama

Poslanecká sněmovna projednává „manželství pro všechny“, jak byla nazvána novela občanského zákoníku, zavádějící práva manželů i pro páry, které se doposud mohly registrovat.

Někteří ale mají pocit, že ani tato úprava neposkytuje výsadu manželství úplně všem. Skupiny žijící v polyamorii začínají mluvit o tom, že by také chtěly, aby s nimi bylo zacházeno „fér“.

Návrh na manželsví pro páry LGBT je právě projednáván ve sněmovních výborech. Jde o kontroverzní otázku, na které se štěpí i vládní koalice a zákonodárci čelí koordinovanému tlaku lobbistické organizace Jsme fér, jejíž postupy už ParlamentníListy.cz přiblížily několikrát.

Ještě zákon neopustil první legislativní stanoviště, a už začíná zaznívat, že by se manželství mělo rozšířit i na další skupiny.

Slovenský web Aktuality.sk přinesl příběh pražského podnikatele Filipa a jeho dvou partnerek, lékařky Ellie a porodní asistentky – duly jménem Niky. Na sociálních sítích známí pod skupinovým účtem Tři v posteli. „Vytvořili jsme si emocionální a romantické vazby. Jsme rodina,“ vysvětlují svůj požadavek.

Polyamorie je podle nich vžita jako promiskuitní střídání partnerů, což ale rozhodně není pravda. Aktuálně se „rodina“ stará o dvě děti, které má podnikatel s porodní asistentkou Niky, lékařka Ellie je právě v očekávání se svým prvním potomkem.

„Fungujeme jako klasická rodina, máme děti, nehledáme jen nová dobrodružství,“ vykládají. Polygamie je podle nich i pragmatickým rozhodnutím, které umožňuje rozložit péči o rodinu na více lidí.

„Byli jsme manželé s Niky, měli jsme dítě a fungovali jako monogamní rodina. Pak to začalo nevěrou, a když jsme ji vzájemně odhalili, dohodli jsme se, že budeme žít v otevřeném vztahu. Když nám s někým bylo dobře, trávili jsme s ním čas. Bylo jedno, jestli šlo o sex, sport nebo kávu – vnímali jsme to jako formu aktivity,“ rozpovídal se podnikatel Filip.

Pak si začal sexuální vztah s Ellie a současně manželka Niky podruhé otěhotněla. Po několika letech se rozhodli žít v polygamním vztahu.

Následuje podnikatelův výklad, že lidstvo žilo v tlupách, až křesťanství si vymyslelo párové soužití, aby udrželo lidi poslušné.

A pak si postěžoval, že právní zakotvení jejich komuny je skutečný problém a v Česku tato úprava chybí. Když by třeba aktuálně těhotná Ellie vztah opustila, měla by mít nárok na alimenty nejen od Filipa, ale také od Niky. To ale podle současných zákonů není možné.

Nyní trojice řeší problém, jak si koupit dům. „Při nákupu nemovitosti se pokusíme vytvořit takovou smlouvu, která zabezpečí vlastnictví všem třem, aby to bylo fér. České právo s vícečlennou rodinou bohužel nepočítá,“ lituje dula Niky.

„Není pravdou, že stát klade jinému soužití do cesty překážky. Naopak – vědomě právě manželství poskytuje některé výsady. Kdo chce, ten si může své záležitosti upravit i bez státu – soukromoprávně, tedy smlouvou či závětí. Tak to taky polovina populace žijící v nesezdaném soužití a v patchworkových rodinách činí. Proto nevidím důvod, proč by měl stát vyhovět požadavkům polyamorických skupin a poskytnout jim stejné výsady jako manželství,“ říká k tomu pro ParlamentníListy.cz senátorka Daniela Kolářová, která se celou svou advokátní kariéru věnovala právě rodinnému právu.

Přesto se čím dál častěji hovoří o tom, že by „vyrovnání“ chtěly i tyto skupiny. Velmi otevřeně o tom už v minulém roce v Českém rozhlase hovořil aktivista ze skupiny PROUD Zdeněk Sloboda, současně pedagog na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a člen Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva.

Sloboda tehdy zaujal moderátora teorií „horizontů“, podle které když sexuální menšiny dosáhnou nějakého pokroku, stává se jejich zájmem jeho rozšíření.

„Za uznáním registrovaného partnerství se horizont posunuje k rodičovství, přístupu k umělému oplodnění, k adopcím a potom k tomu manželství,“ prozrazoval dále. Evropskou cestou jsou podle něj „postupné kroky“, ne chtít všechno najednou.

Už tehdy, v červnu 2022, hovořil o tom, že pokrok se rozhodně netýká jenom stejnopohlavních párů, ale i jiných skupin, cítících se jako rodina. „Vždyť těch lidí může být víc, v tom vztahu,“ nadhodil.

A pak vysokoškolský pedagog sebevědomě vykládal, že v Česku se tyto změny prosazují celkem snadno. „„Češi jsou papučový národ, co sedí u televize s chipsama a pivama. A když se něco stane, tak chvíli počkají, a pak si to křeslo jen posunou směrem, jakým to směřuje. Podobný to bylo s tím registrovaným partnerstvím. Takže Češi si zvyknou, otázkou jenom je, zda nepřijdou nějací populističtí politici, kteří to téma zvednou, a dostaneme se někam jako Polsko, Maďarsko nebo Rusko. Ale já věřím, že ne, že Češi jsou ten papučový národ, který se moc neaktivizuje, a že se neposunou do retradicionalizace,“ zaznělo od člena vládní rady.

„Takže když jsme říkali, že tím, co žádají teď, to rozhodně neskončí, tak jsme měli pravdu,“ shrnuje pro ParlamentníListy.cz Jana Jochová z Aliance pro rodinu.

Řešením je podle ní zanesení definice manželství do Ústavy. To by následně dalo aktivistické strategii horizontů alespoň nějaký rámec.

Tomu by odpovídala i odpozorovaná zkušenost z jiných zemí, kde bylo manželství pro všechny schváleno dříve.

ParlamentníListy.cz oslovily i lobbistickou organizaci Jsmé fér a všechny neziskové organizace, které se na její činnosti podílejí, s dotazem, zda se hodlají zasazovat také o legalizaci polyamorních svazků. Naše dotazy zůstaly bez odpovědi.

„Vůbec mě to nepřekvapuje,“ podotýká ke snaze o „zrovnoprávnění“ Jana Jochová. A připomíná, že už v minulém volebním období se pokoušel téma dostat do veřejného prostoru tehdejší poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Média před časem poskytovala hodně prostoru i herečce Tereze Těžké, která se stala vášnivou propagátorkou vícehlavých svazků. Herečka, kterou proslavila role ve filmu V síti, bojujícím proti sexuálním predátorům, po televizích vykládala, jak má dva muže, manžela a milence, ale ani jednoho z nich nepreferuje. Svazek s Honzou a Petrem doplňovala do čtveřice přítelkyně Áňa.

„Polyamorie je životní styl, kdy se partneři domluví, že jejich vztah je otevřen dalším plnohodnotným vztahům. Není otevřen nevěře nebo náhodnému sexu,“ vysvětlovala.

Pravidla polyamorie jsou podle ní taková, že na rozdíl od nevěry, která se dělá za zády, o tom všichni musí vědět, musí s tím souhlasit, a musí to být souhlas nadšený.

„Polyamorie je jen eufemismus pro promiskuitu, pro mělké a přelétavé vztahy, pro nezodpovědnost, neukotvenost, nevěru a nemorálnost,“ nesouhlasí senátorka Kovářová.

A požadovat „manželství“ pro tyto bizarní skupiny je podle ní naprosté nepochopení podstaty manželství.

„Stát manželství podporuje, protože jde o nejlepší zázemí pro výchovu dětí, nejlepší startovní pole pro dlouholetý zdravý život, dobré pracovní výkony či zdravotní stav obou, tedy o nejefektivnější typ soužití výhodný pro společnost i jedince. Proto se stát rozhodl právně i jinak chránit a podpořit právě manželství muže a ženy. Splní-li snoubenci jeho podmínky, poskytuje jim výsady,“ vysvětluje Daniela Kovářová.

Vždy podle ní existovali jedinci, kteří inklinovali k jiným způsobům života. Těm nikdo nemá bránit, ale současně není důvod, aby dostávaly od státu garantovány výsady.

