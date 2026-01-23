Konečná: Pro tuto šílenou větu hlasovali čeští europoslanci

Paní poslankyně, začněme aktuálními zprávami z posledních dnů. K Evropskému parlamentu dorazili zemědělci z celé Evropy, včetně České republiky. Přibližte, prosím, našim čtenářům, proč demonstrovali?
Zemědělci demonstrovali proti dohodě Mercosur. To je totiž jedna z pomyslných posledních kapek do plného poháru. Tato dohoda může část evropských i českých zemědělců zlikvidovat, protože sem pustí zboží z jižní Ameriky, kde ale nemají EU, a tak nemusí plnit celou řadu nesmyslných byrokratických překážek. A bohužel ani kvalitativních standardů. Takže logicky mají nižší náklady na výrobu. Překvapilo mě, že se paní Nerudová na sítích divila, že zemědělci dorazili v traktorech. Možná čekala, že dorazí v elektromobilech… Každopádně, až bude některý z nich mluvit o zemědělcích, tak se zapsali černým písmem do kroniky českého zemědělství.
Na druhou stranu jsem ráda za alespoň jeden úspěch. A to, že se nám podařilo tuto nevýhodnou dohodu poslat na soudní přezkoumání, protože byla vyjednávána velmi netransparentně. Reálně pro to zvedli ovšem ruku jen 4 ze 21 europoslanců za ČR. Já, Ondra Dostál, Nikola Bartůšek a Ivan David. Ostatní europoslanci se na zemědělce vykašlali úplně.
Ostře jste se vymezila i proti Světovému ekonomickému fóru v Davosu. Proč?
Protože je to symbol snobství, arogance peněz a rozdělování světa na pár vyvolených - a ty ostatní. Nejbohatší jedna tisícina procenta - tedy toto číslo 0.001 % světové populace vlastní třikrát tolik majetku, co „spodních” 50 %. Toto setkání považuji za cynický výsměch do tváře každého slušného člověka.
Kdyby šlo o skutečná řešení, nebyl by jistě problém zajistit, aby některé strategické suroviny byly v rukách státu a ne soukromníků, a také to, že procento nejbohatších bude platit spravedlivé daně a nebude se schovávat v daňových rájích a „optimalizovat“ placení daní. Že místo nesmyslného zakazování aut se spalovacími motory by se zakázaly lety soukromými tryskáči a obchodníkům se smrtí neumožnilo zneužívat každý vojenský konflikt k osobnímu obohacení. Jenže to by pánům, co jezdí do Davosu, lezlo do peněz.
Na Facebooku jste se vyjádřila k výsledku sněmu ODS a mimo jiné jste uvedla: „Jen jedno v tom dnešním domluveném divadýlku chybělo – omluva občanům za 4 roky devastace jejich životní úrovně!“ Za co především by se, podle vás, měla ODS za ty čtyři roky vlády omluvit?
To by byl hodně dlouhý seznam. V první řadě za aroganci moci a za diskreditaci mírové politiky. Ale také za to, že pro ně naši občané nebyli na prvním místě, za snížení valorizací důchodů, za zvýšení poplatků za ČRo a ČT, za nezvládnuté ceny energií, za 35% inflaci, za všechny ty lži, kterými nás oblbovali a tisíce dalších důvodů…
Dostala jste se i k Bulharsku a k jejich přijetí eura. Co to Bulharsku přinese? A co by to, podle vás, přineslo nám, pokud bychom ho v budoucnu přijali?
Zdražování. Stejně jako k němu došlo všude, kde euro přijali. Bulharům bylo euro tak trochu vnuceno, protože o jeho přijetí mělo rozhodnout referendum. Jeho konání ovšem zhatil ústavní soud. Soudní zásahy ostatně už známe i z jiných případů, kde mohlo dojít k tomu, že by lidé rozhodli jinak, než si elity přály. Proto se proti euru i vládě (teď už v demisi) konaly obrovské demonstrace.
Já jsem zásadně proti přijetí eura. A pokud by náhodou některou hlavu typu prezidenta Pavla, Danuše Nerudové a podobných napadlo, že chtějí euro přijmout, pak trvám na tom, aby k tak zásadní věci bylo vyhlášeno referendum.
Pojďme ještě k Evropské unii a tím vlastně i k Ukrajině. Na Facebooku jste mluvila o dalším hlasování v souvislosti s Ukrajinou. O co tentokrát šlo?
Jedná se o hlasování, které proběhlo na konci roku. V rámci hlasovaného dokumentu byla uvedena třeba tato věta: „Evropský parlament vyzdvihuje důležitost zachování vojenské přítomnosti NATO a USA podél východního křídla Aliance…“
Což je fakt, který zásadně přispěl k eskalaci napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Celá řada politologů a stratégů ostatně označuje konflikt na Ukrajině za americko-ruskou válku. Europoslanci ztratili absolutně smysl pro geopolitickou realitu a nemají ani páru o příčinách konfliktu. A teď si představte, že pro tu šílenou úvodní větu hlasovali čeští europoslanci z ANO, Přísahy, SPOLU a samozřejmě PirSTANu.
Také se hlasovalo o tom, že EU je připravena uvalit další sankce na Rusko. A nejen to. Europarlament prosazuje, aby byl zřízen mezinárodní tribunál, vyplaceny válečné reparace Ukrajině a hlavně - Rusko se stáhne z území Ukrajiny.
Co toto v reálu znamená? Že většina EU zřejmě nedokáže sundat klapky z očí a povznést se nad svou ideovou zaslepenost. Protože přesně tyto věty jakékoli zásadnější zapojení evropských států do budoucích mírových rozhovorů limitně přibližují nule. Je to stejné, jako byste jednací stůl podminovali a na ty, kteří jdou vyjednávat, namířili pistolemi. Kdo myslíte, že by si pak k takovému stolu chtěl sednout? Správně. Nikdo. Jiného názoru jsou ale čeští europoslanci za ANO - Bžoch, Dostálová, Knotek, Knot, Kubín, Nagyová, europoslankyně za Přísahu Bartůšek, a samozřejmě eurohujeři ze SPOLU a PirSTANu.
A co říci k tomu, co se odehrálo kolem letounů, které nabídl prezident Pavel Ukrajině, ale naše vláda jejich prodej odmítla s tím, že je potřebuje česká armáda?
A nakonec se ukázalo, že jejich dodání odmítla i Fialova vláda, jejíž protagonisté teď tento krok kritizují. Jsou směšní.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
