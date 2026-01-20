Bouře ve Štrasburku: Nerudová se posmívá, pak ale ukázal záběry Dostál

Napjaté debaty a protestní akce kolem unijní zemědělské politiky dál pokračují. Zemědělci z více členských států se tentokrát sešli přímo před Evropským parlamentem ve Štrasburku. V dopoledních hodinách se ve Štrasburku shromáždily tisíce zemědělců z celé Evropy spolu s přibližně 1 000 traktory na řádně nahlášené demonstraci v evropské čtvrti.
Organizaci celé akce, tj. protestu evropských zemědělců, si vzal na starost největší francouzský zemědělský svaz FNSEA, který je podporován celoevropskou asociací zemědělců COPA-COGECA v rámci pokračující evropské výzvy k řešení budoucnosti zemědělství v EU.
Státy Evropské unie v lednu 2026 schválily obchodní dohodu s jihoamerickým blokem Mercosur, která má být největší dohodou po 25 letech jednání. Tento krok podporuje Evropská komise i země jako Německo nebo Španělsko, zatímco Francie, Polsko a další hlasovaly proti nebo se zdržely. Dohoda stále potřebuje schválení Evropského parlamentu, aby vstoupila v platnost, informovala agentura Reuters.
Pro farmáře je hlavní obavou, že dovoz levnějšího masa, cukru a dalších potravin z Argentiny, Brazílie, Paraguaye či Uruguaye by mohl podkopat ceny a trh EU a zvýšit konkurenci, kterou domácí producenti zvládnou jen těžko. Evropští zemědělci musejí dodržovat nejpřísnější normy a ekologické limity, levný dovoz ze třetích zemí tyto podmínky plnit nemusí.
Z místa protestů ve Štrasburku informují také někteří čeští europoslanci. Svůj pohled nabídla například Danuše Nerudová z hnutí STAN, která na sociálních sítích zveřejnila selfie snímek s traktory blokujícími okolí Evropského parlamentu. K situaci uvedla, že zemědělci byli připraveni už od brzkého rána.
„Dnešní ranní kilometry ve Štrasburku. 6.30 a francouzští zemědělci už jsou nachystaní s nablýskanými nejnovějšími traktory blokovat Evropský parlament,“ napsala v úterý kolem poledne.
Pod příspěvkem Danuše Nerudové se následně objevila vlna kritických reakcí. Řada uživatelů europoslankyni upozorňovala, že traktory zachycené na fotografii nejsou ani nové, ani „za několik milionů korun“, ale podle nich jde o stroje staré zhruba deset až patnáct let. Zároveň se ptali, zda si vůbec uvědomuje, proč zemědělci do Štrasburku přijeli a proti čemu konkrétně protestují.
Nerudová na část výtek reagovala s tím, že protest považuje za zbytečný a že zemědělci podle ní nemají pro blokování Evropského parlamentu důvod. Ve své odpovědi uvedla: „Jsou tam zcela zbytečně. Mercosur je přesně to, co teď Evropa má dělat – hledat nové trhy a chránit ten svůj. To přesně Mercosur je.“
Další komentáře už měly posměšnější tón. Někteří uživatelé ironicky poznamenávali, že europoslankyně „neví ani, proč tam je ona“, jiní se pozastavovali nad tím, zda skutečně považuje dohodu se zeměmi Mercosur za nástroj ochrany evropského trhu. V diskusi se opakovaně objevovala otázka, zda otevření trhu levnějším dovozům ze třetích zemí může evropské zemědělce spíše ochránit, nebo naopak ohrozit.
Zcela odlišný obraz protestu nabídl europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!), který ze Štrasburku zveřejnil video přímo z místa dění. Ve svém vystoupení popsal napjatou atmosféru a výraznou přítomnost bezpečnostních složek, které jsou na místě připraveny k razantním zásahům a že situace se může dál vyhrocovat.
„Začíná to být tady trošku divoké, lítají tady dělobuchy, je tu spousta těžkooděnců. Nevím, jestli se dostanu jenom k našim voličům, farmářům, protože mě tu policisté pro mou vlastní bezpečnost odmítají pustit. Tak se aspoň podívejte, jak to tady vypadá. Spousta plynu, vypadá to, že to bude brzy velice divoké, tak snad to přežijeme,“ uvedl ze Štrasburku z demonstrace před Evropským parlamentem.
Pod Dostálovým příspěvkem se objevila řada reakcí, v nichž lidé dohodu mezi EU s Mercosurem označovali za „hrobníka evropského zemědělství“. Někteří mu děkovali za informace z místa s tím, že podle nich přináší jiný pohled, než jaký očekávají od českých mainstreamových médií.
V komentářích se opakovaně objevoval názor, že dohodu si evropské instituce „stejně odhlasují bez ohledu na odpor veřejnosti“, protože podle kritiků povede k dalšímu oslabení Evropy a jejího zemědělství.
Část diskutujících se pozastavovala také nad tím, že Evropská unie, která se označuje za demokratickou, používá proti demonstrantům slzný plyn a masivní policejní zásahy. Někteří uživatelé zároveň vyjadřovali nespokojenost s tím, že se tématu podle nich nevěnuje Česká televize, a vyzývali europoslance, aby o situaci informoval i nadále.
Před sídlem Evropského parlamentu zemědělci protestovali už před Vánoci v Bruselu. Polovina prosincového protestu vyústila v konfrontace s policií, použití slzného plynu a vodních děl poté, co se demonstranti snažili prorazit barikády u Evropského parlamentu.
Zemědělci dlouhodobě poukazují na kombinaci několika problémů: rostoucí regulace, narůstající byrokracii, tlak ekologických opatření, ale také na obavy z plánovaných změn ve společné zemědělské politice po roce 2027. Klíčovým tématem je rovněž nejistota ohledně budoucí výše dotací a plánované škrty v rozpočtu EU, které by podle nich mohly zásadně dopadnout na ekonomickou stabilitu evropského zemědělství.
Odmítání navrhovaných reforem není novinkou. Zemědělci v průběhu loňského roku protestovali opakovaně – ať už na hranicích mezi Českem a Slovenskem, v Bruselu nebo ve Štrasburku. Demonstrace tehdy mířily proti návrhům Evropské komise na omezení dotací a restrukturalizaci podpory zemědělství, které farmáři vnímají jako ohrožení rovnosti podmínek na trhu.
Podle zemědělských organizací hrozí, že navrhované reformy povedou nejen k oslabení potravinové soběstačnosti, ale i k nahrazení stávající agrární podpory centralizovanými fondy. Zároveň upozorňují na riziko levného dovozu potravin ze třetích zemí, které nemusí splňovat stejné ekologické a kvalitativní standardy jako produkce v EU. To by podle nich znamenalo nekalou konkurenci pro evropské farmáře.
Evropská komise na začátku ledna oznámila, že by mohla snížit dovozní clo na některá hnojiva a upravit některé environmentální náklady (např. dočasné vynětí z uhlíkového cla), aby získala podporu více členských států pro dohodu s Mercosurem. Komise zároveň zmiňuje, že se intenzivně pracuje na vyjasnění a posílení podpory farmářům, aby se snížilo riziko náhlého nárůstu levných dovozů bez doprovodných standardů.
